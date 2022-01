Neuspěl ani Voráček. Utkání hvězd NHL bude bez českých hokejistů

V nominaci na Utkání hvězd NHL není poprvé od let 2017 a 2018 žádný český hokejista. Útočník Jakub Voráček z Columbusu, jenž měl ještě šanci dostat se do sestavy Metropolitní divize v hlasování fanoušků, neuspěl. All Star Game je na programu 5. února v Las Vegas.

Týmy zveřejněné vedením NHL doplní kapitán Tampy Bay Steven Stamkos (Atlantická divize), který si Utkání hvězd zahraje už posedmé, Nazem Kadri z Colorada (Centrální) a Troy Terry z Anaheimu (Pacifická). Hlasování o poslední posilu Metropolitní divize vyhrál Mika Zibanejad z New York Rangers, z osobních důvodů se ale startu vzdal a v nominaci ho tak nahradí druhý muž v pořadí Jake Guentzel z Pittsburghu. Bez české účasti bude Utkání hvězd poprvé od let 2017 a 2018. Na minulém All Star Game v roce 2020 měl český hokej tři zástupce Tomáše Hertla, Davida Pastrňáka a Davida Ritticha. Loni se exhibiční zápas nehrál kvůli zhuštěnému kalendáři v době koronavirové pandemie.