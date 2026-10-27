Neskutečné, žasnou v NHL. Český úkaz zvládl i brutální test, klub překovává plány

Ještě před třemi roky chytal za Přerov ve druhé nejvyšší české soutěži. Poté ale zazářil v hokejové extralize i za mořem ve farmářské AHL. A tím vzlet nekončí. Teď se Michal Postava blýskl na nejvyšším možném stupni, ve slavné NHL. Očekávaný debut mu přitom šéfové nezrežírovali zrovna citlivě.
Do aktuální sezony vlétl na farmě Detroitu v Grand Rapids tak suverénně, že ještě zesílily hlasy, aby konečně dostal šanci v hlavním týmu.
A minulý týden se věci skutečně daly do pohybu. Detroitu se zranil Daniil Tarasov a z možností na farmě povolalo vedení nahoru – jak se dalo čekat - právě Postavu.
Do akce se 24letý Čech dostal hned při první příležitosti, kdy nejprve zahříval střídačku. Za jedničku Johna Gibsona, který měl problém s okem, ve třetí třetině úspěšně dochytal téměř rozhodnutý duel na ledě slabého Vancouveru.
Později Red Wings připravili Postavovi plnohodnotný debut. Start od začátku utkání.
Vybrali si ale zvláštní termín. Zápas v noci na úterý na půdě Edmontonu, zatím nejobávanějšího ofenzivního týmu aktuální sezony s Connorem McDavidem v životní formě.
Mnozí fanoušci na to reagovali výtkami, že Detroit českého nováčka předhazuje lvům.
A k trýznění skutečně došlo. Jenže šlo opačným směrem, než se čekalo.
Postava dovolil McDavidovi jediný bod za druhou asistenci, když inkasoval po náhodném odrazu od brusle. Jinak nejlepšího hráče světa vychytal.
V prodloužení zmařil jeho průnik vypíchnutím puku, načež za úžasu komentátorů zničil obří šanci hvězdného beka Evana Boucharda. Mistra s číslem 97 zastavil i v samostatných nájezdech. Stejně tak dalšího velikána Leona Draisaitla.
„V prodloužení zachránil zápas. V prvním kariérní startu v NHL. Neskutečné,“ žasl Ryan Hana, moderátor populárního podcastu Winged Wheel.
Při vítězství 4:3 po nájezdech nemohl Postava ani za jednu obdrženou branku. Celkem si připsal 25 zákroků.
„Úžasný pocit. Jako malý jsem sledoval všechny zápasy NHL. Asi jsem nečekal, že jednoho dne budu stát v bráně a vyhraju zápas. Jsem strašně šťastný,“ zářil odchovanec Přerova a Valašského Meziříčí.
A to nejlepší má možná ještě před sebou. Jeho akcie konstantně stoupají. Je to patrné i z důležitého letního rozhodnutí Red Wings.
„Když vytrejdujete pryč volbu z prvního kola, vašeho budoucího brankáře, měli byste dobře vědět, kdo další vám zbývá,“ připomněl trenér Detroitu Todd McLellan, že klub v červnu vyměnil do Utahu 23letého Sebastiana Cossu, jednoho z nejperspektivnějších mladých gólmanů současnosti.
„My jsme měli dost dobrou představu o tom, že Postava je takový, jak se ukázal teď při debutu. Minulou sezonu byl vynikající, stejně tak na začátku té stávající. Je u nás rok a půl a celou dobu se nám líbí. Dál maká, trenéři gólmanů mu hodně věří,“ připojil McLellan.
Detroitské brankoviště nemá do budoucna jasně danou hierarchii. Aktuální jedničkou je 33letý Gibson, kterému ale v létě končí smlouva. O šest let mladší Tarasov je podepsaný na tuto a příští sezonu.
Následuje zástup mladých gólmanů, kterým měl vévodit Cossa, případně univerzitní hvězda Trey Augustine, který si nyní v Grand Rapids zvyká na profi hokej. Tyto předpoklady nicméně rozbíjí nedraftovaný Postava.
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