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Sport

Neskutečné, žasnou v NHL. Český úkaz zvládl i brutální test, klub překovává plány

Daniel Poláček
Daniel Poláček
Daniel Poláček
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Ještě před třemi roky chytal za Přerov ve druhé nejvyšší české soutěži. Poté ale zazářil v hokejové extralize i za mořem ve farmářské AHL. A tím vzlet nekončí. Teď se Michal Postava blýskl na nejvyšším možném stupni, ve slavné NHL. Očekávaný debut mu přitom šéfové nezrežírovali zrovna citlivě.

Redwings Oilers Hockey
Michal Postava slaví výhru ve svém prvním kompletním zápase NHL.Foto: Codie McLachlan – ČTK / AP
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Do aktuální sezony vlétl na farmě Detroitu v Grand Rapids tak suverénně, že ještě zesílily hlasy, aby konečně dostal šanci v hlavním týmu.

A minulý týden se věci skutečně daly do pohybu. Detroitu se zranil Daniil Tarasov a z možností na farmě povolalo vedení nahoru – jak se dalo čekat - právě Postavu.

Do akce se 24letý Čech dostal hned při první příležitosti, kdy nejprve zahříval střídačku. Za jedničku Johna Gibsona, který měl problém s okem, ve třetí třetině úspěšně dochytal téměř rozhodnutý duel na ledě slabého Vancouveru.

Později Red Wings připravili Postavovi plnohodnotný debut. Start od začátku utkání.

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Vybrali si ale zvláštní termín. Zápas v noci na úterý na půdě Edmontonu, zatím nejobávanějšího ofenzivního týmu aktuální sezony s Connorem McDavidem v životní formě.

Mnozí fanoušci na to reagovali výtkami, že Detroit českého nováčka předhazuje lvům.

A k trýznění skutečně došlo. Jenže šlo opačným směrem, než se čekalo.

Postava dovolil McDavidovi jediný bod za druhou asistenci, když inkasoval po náhodném odrazu od brusle. Jinak nejlepšího hráče světa vychytal.

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V prodloužení zmařil jeho průnik vypíchnutím puku, načež za úžasu komentátorů zničil obří šanci hvězdného beka Evana Boucharda. Mistra s číslem 97 zastavil i v samostatných nájezdech. Stejně tak dalšího velikána Leona Draisaitla.

„V prodloužení zachránil zápas. V prvním kariérní startu v NHL. Neskutečné,“ žasl Ryan Hana, moderátor populárního podcastu Winged Wheel.

Zákroky Michala Postavy při jeho premiérovém startu v NHL. Heroický výkon v prodloužení a nájezdech zhlédnete od času 0:25. | Video: NHL.com

Při vítězství 4:3 po nájezdech nemohl Postava ani za jednu obdrženou branku. Celkem si připsal 25 zákroků.

„Úžasný pocit. Jako malý jsem sledoval všechny zápasy NHL. Asi jsem nečekal, že jednoho dne budu stát v bráně a vyhraju zápas. Jsem strašně šťastný,“ zářil odchovanec Přerova a Valašského Meziříčí.

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A to nejlepší má možná ještě před sebou. Jeho akcie konstantně stoupají. Je to patrné i z důležitého letního rozhodnutí Red Wings.

„Když vytrejdujete pryč volbu z prvního kola, vašeho budoucího brankáře, měli byste dobře vědět, kdo další vám zbývá,“ připomněl trenér Detroitu Todd McLellan, že klub v červnu vyměnil do Utahu 23letého Sebastiana Cossu, jednoho z nejperspektivnějších mladých gólmanů současnosti.

„My jsme měli dost dobrou představu o tom, že Postava je takový, jak se ukázal teď při debutu. Minulou sezonu byl vynikající, stejně tak na začátku té stávající. Je u nás rok a půl a celou dobu se nám líbí. Dál maká, trenéři gólmanů mu hodně věří,“ připojil McLellan.

Detroitské brankoviště nemá do budoucna jasně danou hierarchii. Aktuální jedničkou je 33letý Gibson, kterému ale v létě končí smlouva. O šest let mladší Tarasov je podepsaný na tuto a příští sezonu.

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Následuje zástup mladých gólmanů, kterým měl vévodit Cossa, případně univerzitní hvězda Trey Augustine, který si nyní v Grand Rapids zvyká na profi hokej. Tyto předpoklady nicméně rozbíjí nedraftovaný Postava.

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