"Nepochopitelné." Nečas a spol. propadají v činnosti, v níž by měli zářit

Ačkoliv Colorado v novém kalendářním roce ztratilo status nezastavitelné mašiny, tabulku NHL stále vede. Také v průměru zasypává soupeře nejvíce střelami a dává nejvíc gólů. S jednou ofenzivní disciplínou si ale neví rady. S přesilovkami.
Nejde o to, že by Avalanche lehce zaostávali za špičkou nebo byli průměrní. Oni v početní výhodě vyloženě propadají. S procentuální úspěšností 15,1 jsou nejhorší v celé lize.
Od Edmontonu, aktuálně nejlepšího přesilovkového mančaftu, je dělí více než 17 procentních bodů. Taková propast dělá v této fázi sezony rozdíl desítek gólů.
„Vzhledem k tomu, jakou várkou talentu Avalanche disponují a jak excelentně si vedou ve všem ostatním, je tohle prostě nepochopitelné,“ napsal před časem deník Denver Post.
Nejvíce času, v průměru přes čtyři minuty za zápas, tráví na coloradské přesilovce kanadsko-česká trojice Nathan MacKinnon, Cale Makar a Martin Nečas. Následují Brock Nelson, Artturi Lehkonen a Gabriel Landeskog. Co jméno, to reprezentant na uplynulém turnaji v olympijském Miláně.
V praxi ale obávané souhvězdí neladí. „Avalanche mají druhou půlku sezony na to, aby trápení v přesilovce vyřešili. Pokud neuspějí, může je to stát další sérii play off,“ upozornil Evan Rawal z listu Denver Gazette.
Coloradské početní výhody měl dlouho na starosti trenérský asistent Ray Bennett. Když ale Avalanche v prvním kole loňských vyřazovacích bojů podlehli Dallasu a využili jen tři z 22 přesilovek, tedy ani ne 14 procent, zkušený kouč dostal vyhazov.
Náhradou se stal Dave Hakstol, bývalý hlavní trenér Philadelphie a Seattlu. Coloradským přesilovkám to ale zatím navzdory různým pokusům nepomohlo.
„Neproměníte každou početní výhodu, a pokud nejste Edmonton, tak ani každou třetí. Přesilovky Avalanche ale až příliš často nepřinášejí jedinou dobrou šanci. Je to nepochopitelné,“ přidal Rawal.
Podle něj by pomohlo, kdyby obránce Makar nedělal „quarterbacka“ na modré čáře, kde si soupeři zvykli mu věnovat hodně pozornosti, ale operoval od mantinelu.
Obecně se při kritice coloradských přesilovek často zmiňuje absence Mikka Rantanena. Hvězdný křídelník, kterého Avalanche v minulém ročníku vyměnili, je levák a v početních výhodách zářil na pravé straně, kde mohl střílet z první.
Rantanenův český následník Nečas to má naopak. Jakožto pravákovi je mu v přesilovce přirozenější levá strana. Tam je ale zabydlený další pravák, centr MacKinnon.
S touto nerovnováhou si trenérský asistent Hakstol dosud neporadil. A boje o Stanley Cup se pomalu blíží.
„Pokud Avalanche v play off znovu doplatí na přesilovku, Hakstol, stejně jako před ním Bennett, možná přijde o práci. Nedokážu si ale představit, že se ho klub zbaví uprostřed sezony,“ poznamenal Rawal.
„Hakstolova práce navíc nespočívá jen v řízení početních výhod,“ připojil. „Má obecně na starosti útočníky. A někteří z nich hrají v obraně lépe než kdykoliv předtím. Defenzivní detaily hry byly vždy jeho silnou stránkou.“
Přesilovky však zůstávají problémem. V prvních dvou kláních po olympijské pauze využilo Colorado jen jedno ze šesti přesilovek. Což zhruba odpovídá celosezonnímu zmaru.
