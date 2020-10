Začalo to nenápadnou dorážkou. Před 30 lety dal Jaromír Jágr první gól v NHL

Fenomenální hokejista Jaromír Jágr získal během své kariéry nepřebernou sbírku úspěchů a patří k největším hvězdám zámořské NHL. Do USA zamířil již jako osmnáctiletý, když jej jako pátého v pořadí draftoval Pittsburgh Penguins. A již 7. října 1990 se zapsal jako střelec gólu, když se trefil při výhře nad New Jersey 7:4.

V NHL nakonec Jágr v základní části odehrál 1733 zápasů, v nichž nasbíral 1921 bodů za 766 branek a 1155 asistencí. To jej řadí na druhé místo produktivity za nedostižného Waynea Gretzkého, v pořadí střelců i odehraných zápasů je třetí. V play off přidal dalších 201 bodů, když v 208 zápasech dal 78 branek a připsal si i 123 asistencí.

V barvách Pittsburghu Jágr po boku hvězdného Maria Lemieuxe dvakrát zvedl nad hlavu Stanleyův pohár. Na následujících angažmá ve Washingtonu a New Yorku Rangers sbíral už jen individuální trofeje.

Po třech letech strávených v ruském Omsku, s nímž v roce 2005 během výluky v NHL vyhrál turnaj evropských mistrů Super Six, se do zámoří vrátil a oblékl dresy Philadelphie, Dallasu, Bostonu, New Jersey, Floridy a Calgary. V lednu 2018 kvůli zdravotním problémům předčasně ukončil angažmá v Calgary a vrátil se do rodného Kladna.

Nyní je olympijský vítěz a dvojnásobný mistr světa Jágr majitelem klubu Rytíři Kladno, který momentálně hraje druhou ligu. A stále je, ve svých 48 letech, na soupisce.