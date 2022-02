Marchand zase řádil. Napadl brankáře a ještě ho chtěl píchnout hokejkou do hlavy

Hokejistům Bostonu bude podruhé v sezoně NHL kvůli disciplinárnímu trestu chybět jejich nejproduktivnější hráč Brad Marchand. Kanadský útočník dostal distanc na šest zápasů za napadení brankáře Pittsburghu Tristana Jarryho v závěru středečního utkání, které Bruins prohráli 2:4.

Marchand 24 sekund před koncem zápasu v přerušené hře uhodil Jarryho do hlavy, a i když ho následně pacifikoval rozhodčí, ještě se pokusil gólmana Penguins píchnout čepelí hole do masky. Dostal za to dvě minuty a trest do konce utkání.

Disciplinární komise následně Marchandovi udělila šestizápasový distanc, kvůli němuž přijde o 448 tisíc dolarů. Přitížilo mu, že je považován za recidivistu. Současná suspendace je už jeho osmá v průběhu kariéry a druhá v sezoně. V listopadu dostal třízápasový trest za faul na Olivera Ekmana-Larssona z Vancouveru.

"Z Bradovy strany to byl nedostatek disciplíny. Vypadalo to, že tam padla nějaká slova. Každopádně to ale chce větší disciplínu. Brad je lídrem našeho týmu a musí ovládat své emoce," uvedl bezprostředně po zápase trenér Bostonu Bruce Cassidy.

Marchand je nejproduktivnějším hráčem Bruins se 49 body (21+28) z 39 zápasů. David Pastrňák je druhý s bilancí 45 bodů (24+21) ze 44 utkání.