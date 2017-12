Nejlepší nahrávač NHL Voráček připravil dva góly, Philadelphia ale padla

před 23 hodinami

Dva body Jakuba Voráčka Letcům nepomohly, Jaromír Jágr opět chyběl v sestavě Calgary.

New York -Nejproduktivnější český hokejista v NHL Jakub Voráček v pátečním zápase dvěma asistencemi nezabránil porážce Philadelphie 2:4 s Buffalem. Kladenský rodák bodoval popáté za sebou a s 36 asistencemi je nejlepším nahráv ačem soutěže.

Centr Tomáš Plekanec se přihrávkou podílel na vítězné trefě Montrealu, který zdolal Calgary 3:2. Na straně poražených asistoval Michael Frolík. Flames se podruhé za sebou museli obejít bez Jaromíra Jágra.

V Buffalu si diváci museli počkat na góly až do poslední třetiny. Domácí Sabres se dostali do vedení 2:0. Flyers vstřelili kontaktní branku v 58. minutě z přesilové hry. Voráček zpoza mantinelu přihrál Claudeu Girouxovi, jehož střelu tečoval rakouský útočník Michael Raffl. Buffalu ale vrátil dvougólové vedení Jack Eichel trefou do prázdné branky.

Philadelphii se 32 vteřin před koncem povedlo opět snížit, Voráček od modré čáry posunul puk na kapitána Girouxe, který nabil na střelu z první obránci Shayneu Gostisbeherovi. Výhru Buffala zpečetil znovu při power play hostů Eichel.

"Gólman Elliott nás po dvou třetinách udržel ve hře a dal nám šanci na vítězství, ale nevyužili jsme ji," prohlásil trenér Flyers Dave Hakstol.

Rozhodující akce Montrealu, na níž se podílel Plekanec, se zrodila v 44. minutě. Pětatřicetiletý Čech na útočné modré posunul puk na Artturiho Lehkonena, jenž objel branku a najíždějícímu Brendanu Gallagherovi naservíroval před brankoviště přesný pas. Canadiens odskočili do vedení 3:0, ale Flames ještě zabojovali.

V 50. minutě dorazil Micheal Ferland za brankáře Careyho Price Frolíkovu střelu z levého kruhu, která skončila na tyči. Calgary se v 59. minutě zásluhou Matthewa Tkachuka podařilo dostat Montrealu na dostřel, ale Canadies náskok uhájili.

"Kdybychom si podobný tlak jako v závěru vytvořili v prvních deseti minutách, byl by to jiný zápas," řekl útočník Flames Sam Bennett.

Útočník Jakub Vrána se asistencí podílel na úvodní trefě Washingtonu, který nakonec podlehl Arizoně 2:3 v prodloužení. Ve 26. minutě ruský útočník Jevgenij Kuzněcov zachytil u mantinelu rozehrávku gólmana Scotta Wedgewooda a přihrál před branku Vránovi, jenž se sice neprosadil, ale elegantní zadovkou našel T.J. Oshieho, který se už nemýlil.

O triumfu Coyotes rozhodl 27 sekund před koncem nastaveného času devatenáctiletý nováček Clayton Keller. Capitals neuspěli poprvé po čtyřech výhrách za sebou.

Výsledky NHL:

Buffalo - Philadelphia 4:2 (0:0, 0:0, 4:2)

Branky: 59. a 60. Eichel, 44. O'Reilly, 52. E. Kane - 58. Raffl (Voráček), 59. Gostisbehere (Voráček). Střely na branku: 37:35. Diváci: 18.222. Hvězdy utkání: 1. E. Kane, 2. Lehner (oba Buffalo), 3. Elliott (Philadelphia).

Arizona - Washington 3:2 v prodl. (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0)

Branky: 42. Dvorak, 59. Fischer, 65. Keller - 26. Oshie (Vrána), 45. Kuzněcov. Střely na branku: 27:17. Diváci: 10.904. Hvězdy utkání: 1. Keller, 2. Dvorak, 3. Fischer (všichni Arizona).

Calgary - Montreal 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Branky: 50. Ferland (Frolík), 59. Tkachuk - 11. Froese, 29. Deslauriers, 44. Gallagher (Plekanec). Střely na branku: 23:35. Diváci: 19.289. Hvězdy utkání: 1. Froese (Montreal), 2. Bennett (Calgary), 3. Gallagher (Montreal).

Florida - Minnesota 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Branky: 43. a 60. Huberdeau, 17. Trocheck, 52. Brickley - 9. Suter, 31. Winnik. Střely na branku: 34:31. Diváci: 13.259. Hvězdy utkání: 1. Brickley, 2. Huberdeau, 3. Trocheck (všichni Florida).