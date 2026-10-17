Nejde mu dát gól, zírají top střelci na český úkaz. Týmu NHL se navrhuje radikální krok

Hned zkraje nové sezony navazuje na skvělý dojem z té předešlé. Brankář Michal Postava, který byl před dvěma roky celkem neznámý i v Česku, dál ohromuje na farmě detroitských Red Wings. Sílí tak hlasy, aby konečně dostal šanci v NHL.
V přípravném klání za Detroit Postava na chvíli dobyl internet. Po vyjetí z brány „zválcoval“ unikajícího soupeře, čímž věrně napodobil klubovou legendu a krajana Dominika Haška.
Trochu nicméně zapadlo, že 24letý gólman byl ve svém jediném startu v přípravě téměř bezchybný. Nastoupil od třetí třetiny a chytil všech deset střel. Inkasoval až v nájezdech.
Podobné je to teď na farmě v Grand Rapids. Postava naskočil v nové sezoně AHL do třech zápasů, všechny tři vyhrál a úspěšnost zákroků vytáhl na fantastických 95 procent.
Podobně nepřemožitelně působí i v trénincích. „Maká opravdu tvrdě. Je velmi soutěživý a klidný,“ spustil hlavní trenér Grand Rapids Dan Watson pro oficiální klubové stránky.
„Nejlepší pochvala, jakou může brankář dostat, je, když nejlepší střelci týmu neustále opakují: ‚Tomuhle chlápkovi nejde dát gól. Tomuhle chlápkovi nejde dát gól.‘ Když tohle slyšíte, víte, že pracuje tvrdě a pomůže našim hráčům zlepšit se,“ připojil.
„Také hodně naslouchá našemu trenérovi brankářů Roopemu Koistinenovi, rád se v hokeji učí novým věcem. Vážně si myslím, že bude pokračovat ve vzestupné trajektorii,“ předpověděl Watson.
Postavův vzlet je fascinující už teď. Ještě před dvěma roky neměl mladý brankář jméno ani v Česku. Do áčka extraligové Komety nastupoval po sezonách za prvoligový Přerov. Draftem NHL neprošel, na velkém mládežnickém turnaji nereprezentoval.
Jako neznámý nováček však Kometu dovedl k senzačnímu titulu. Následně podepsal dvouletou smlouvu s Detroitem.
Podle očekávání začal v Grand Rapids, ale stalo se něco překvapivého. Měl lepší výkonnost než obří talent klubu Sebastian Cossa, s úspěšností zákroků 93,7 procenta dokonce vládl celé lize. V play off na úkor patnáctky draftu 2021 odchytal všechny zápasy.
Nyní je Cossa pryč, Red Wings ho vyměnili do Utahu, kde dostal roli dvojky za Karlem Vejmelkou.
O konkurenci v Grand Rapids ale ani tak není nouze. Z univerzity totiž přišel Trey Augustine, i o něm se mluví jako o jednom z nejperspektivnějších mladých brankářů současnosti.
Úvod nicméně lépe vychází Čechovi. Zatímco Augustine zastavil ve dvou startech jen necelých 86 procent puků, Postava pokračuje v dominanci. AHL ho vyhlásila nejlepším hráčem minulého týdne.
Právě on je teď v případě potřeby prvním kandidátem na povolání o patro výš.
Jedničkou Detroitu je 33letý John Gibson s končící smlouvou, záda mu kryje o šest let mladší Daniil Tarasov, kterého klub na základě jeho zkušeností z NHL podepsal na dva roky coby pojistku. Gibsona totiž v minulosti často vyřazovaly zdravotní problémy.
V aktuální základní části se hvězdný Američan zatím drží. Jen s formou je to horší, po pěti startech mu v procentuální úspěšnosti zákroků svítí číslo 86,3. Tarasov si vede podstatně lépe.
I proto padají radikální návrhy. „Vyměňte Gibsona, povolejte Postavu. Uvidíme, jak se osvědčí tandem Tarasov–Postava,“ napsal na síti X Devin Little z podcastu The Flying Octopus.
Po pár týdnech sezony je na drastické kroky zřejmě brzy. Názor, že by Postava měl konečně dostat šanci v NHL, je ale čím dál hlasitější.
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