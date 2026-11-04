Neuvěřitelné, něco takového NHL ještě nezažila. Podívejte se, co se stalo v Montrealu

Tomáš Hertl zařídil v NHL dvěma góly výhru hokejistů Vegas 3:2 v Pittsburghu. Český centr odmítl prodloužení brankou 35 sekund před koncem třetí třetiny a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.
Radek Faksa přihrál na jeden gól Dallasu, který zvítězil 6:5 ve Washingtonu. Daniel Vladař chytil 18 z 21 střel při prohře Philadelphie 2:4 s Minnesotou. Martin Nečas vyšel naprázdno při debaklu Colorada 2:7 v Columbusu.
Winnipeg šokoval Montreal rekordním obratem. Jets prohrávali na ledě soupeře ještě na začátku 58. minuty 0:4, přesto zvítězili 5:4 v prodloužení. Nejdříve Tyrel Bauer připravil o čisté konto Jacoba Fowlera, jemuž kryl záda Jakub Dobeš. Na něj navázal Morgan Barron a při hře bez brankáře vyrovnal dvěma trefami Kyle Connor. V 64. minutě završil mimořádný comeback Dylan Samberg.
Žádný tým, který prohrával o čtyři branky, neodstartoval v historii NHL vítězný obrat později.
Rekord drželi Los Angeles Kings, kteří v listopadu 2007 v utkání s Dallasem poprvé snížili v čase 52:47. Winnipeg navíc rekordním zápisem zastavil sérii devíti porážek. Soupeře přestřílel 47:22 a z 0:4 na 4:4 vyrovnal během dvou minut a šesti sekund. Jde o čtyři nejrychleji vstřelené branky v klubové historii.
„Nevím, jestli jsem ve svém životě chtěl někdy více vyhrát,“ uvedl Bauer.
„Je to neskutečný pocit. Není tajemstvím, čím jsme si poslední dobou procházeli. I teď v zápase jsme hráli dobře, ale stejně nám to dlouho nebylo nic platné. Věděli jsme, že se to musí jednou zlomit, a stalo se,“ radoval se.
Hertl vyhlášení první hvězdou
Hertl otevřel v 17. minutě skóre bekhendovou dorážkou v přesilové hře. Další góly padly až ve třetí třetině, ve které Pittsburgh otočil výsledek trefami Tommyho Novaka a Rickarda Rakella.
V 52. minutě vyrovnal Trevor Connelly a poté hráči Vegas ubránili 82 sekund dlouhé oslabení tří proti pěti. V závěru se prosadil Hertl opět v přesilové hře. Uvolnil se na hranici brankoviště a střelou do odkryté branky zúročil přihrávku Marka Stonea. Český útočník má v této sezoně na kontě sedm branek ze 17 odehraných utkání.
Faksa, který vynechal předchozí čtyři zápasy kvůli zranění v dolní části těla, si připsal asistenci u úvodního gólu zápasu. Český útočník trefil zblízka bekhendem tyč a volný puk v brankovišti doklepl Joel Kiviranta.
Hlavním strůjcem výhry Dallasu byl Jason Robertson, který v úvodu prostřední třetiny nasázel během necelých šesti minut čistý hattrick. Po jeho trefách Stars odskočili do vedení 4:0.
Vladař inkasoval první dva góly zápasu v páté minutě. Během 31 sekund jej překonali Matt Boldy z mezikruží a Michael McCarron z prostoru před brankou. Potřetí inkasoval český gólman v úvodu druhé třetiny, kdy se z dorážky prosadil Joel Eriksson Ek.
Více Vladař nedovolil a Philadelphia snížila na rozdíl jedné branky. O drama se postarali Tyson Foerster a Denver Barkey. Při hře bez gólmana ale zpečetil výhru Minnesoty Danila Jurov.
Columbus dal první gól zápasu už po 28 sekundách hry a po dvou třetinách vedl 6:2. Charlie Coyle vstřelil dvě branky a na další dvě přihrál. Nečas si připsal za účast na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech tři záporné body.
„Je to s námi jako na houpačce. Některé zápasy odehrajeme velmi dobře a vypadá to slibně a další ne. Je to o vyrovnanosti výkonů. Budu muset změnit přístup a způsob, jak řeším tyto výkyvy,“ řekl trenér Colorada Jared Bednar.
Nečas vyšel znovu naprázdno
Jeho komentář sedí i na statistiky Nečase. Český útočník vyšel naprázdno podruhé za sebou a posedmé v sezoně. Ve zbývajících devíti utkáních ale nasbíral osmnáct bodů (7+11).
Ve druhém zápase za sebou zazářil hattrickem Cutter Gauthier, který řídil výhru Anaheimu 5:4 ve Vancouveru. Na čtyři branky přihrál Beckett Sennecke. Jejich spoluhráč Lukáš Dostál plnil roli náhradního gólmana. Za poražené odehrál téměř 28 minut obránce Filip Hronek, nejvytíženější hráč zápasu.
Connor McDavid přihrál na jeden gól a připsal si asistenci i v šestnáctém utkání sezony. Po jeho akci vyrovnal Edmonton ve 42. minutě na ledě New Jersey na 3:3, ale nakonec prohrál 3:4 po nájezdech. Oilers nevyužili možnost bodově vyrovnat v čele soutěže Carolinu, která podlehla Nashvillu 1:4.