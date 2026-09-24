„Nechce někoho zabít.“ Mladý Čech děsí v NHL svou zbraní, musí se krotit

Čtyři roky se pohybuje na pomezí NHL a nižší AHL, teď má 22letý český obránce David Jiříček velkou šanci to zlomit a zůstat mezi elitou. Philadelphia totiž nutně potřebuje jeho největší přednost, obávanou dělovku od modré čáry.
„Nemáme moc chlápků, jako jsi ty, tak střílej.“
S touto radou od realizačního týmu Flyers se Jiříček v květnu odebral k letní přestávce.
Prožil další turbulentní sezonu. Z Minnesoty, která ho v minulosti získala z Columbusu, byl na jaře vyměněn do Philadelphie. Nastupoval hlavně na farmě za Lehigh Valley, kde sbíral bezmála bod na zápas.
V hlavním týmu stihl jediné utkání na samotném konci základní části. Se slušnou šancí, že do budoucna jich bude víc. Když zužitkuje svoji pumelici.
„Možná jsem ve Philadelphii právě kvůli střele,“ pověděl v srpnu online deníku The Athletic. „Snažím se, aby to fungovalo. Snažím se teď střílet, jak to jen jde.“
Trenér klubu Rick Tocchet v probíhajícím přípravném kempu hned zaznamenal, jakou dělovku dokáže urostlý český zadák vypustil.
Také si ale postěžoval, že v trénincích ji od něj nevidí tak často, jak by chtěl. „Nechce totiž zabít někoho před bránou,“ poznamenal s dávkou pochopení.
„Nejtěžší je asi nácvik přesilovek, protože hráči si nechtějí navzájem ublížit. V zápase je vám to jedno, prostě to tam napálíte. V trénincích ale hráči nestřílejí,“ připojil.
Čerstvá zkušenost s Jiříčkem ho vrátila ke snění o technologické inovaci. „Nemohl by někdo vynalézt puk, který by vypadal a choval se jako opravdový puk, ale po zásahu by nezpůsoboval bolest? Vždyť je rok 2026. Kdyby to někdo dokázal, vydělal by spoustu peněz. Říkám to už deset let.“
Flyers Jiříčkovu střelu tolik řeší, protože ji nutně potřebují v početní výhodě. V uplynulé základní části měli s úspěšností pod 16 procent nejhorší přesilovku v celé lize.
Zvlášť mizerně si v jedné z klíčových součástí hry vedli obránci. Žádný celkově nevstřelil víc než jeden gól, žádný nedal dohromady dvouciferný počet bodů. Ti nejlepší jich přitom sbírají desítky.
„Jiříček má ránu jako z děla a Flyers potřebují v přesilovce veškerou myslitelnou pomoc. Vypadá to, že nejvíc prostoru na modré čáře dostane v početní výhodě Jamie Drysdale, ale trochu konkurence nikdy neuškodí,“ napsal deník Morning Call.
V přípravě se Jiříček, starší bratr podobně nadaného beka St. Louis Adama Jiříčka, objevuje ve druhém přesilovkovém komandu.
Jinak bojuje o místo na pravé straně třetího obranného páru. Soupeří s několika dalšími mladými obránci v čele s Oliverem Bonkem, kanadským synem české hokejové hvězdy Radka Bonka.
V prvních dvou přípravných zápasech Jiříček nebodoval a vyslal tři střely, méně, než si trenér Tocchet představoval.
K místu v hlavním týmu má ale pořád relativně blízko. Nahrává mu, že na farmu by na rozdíl od Bonka a dalších konkurentů musel přes listinu nechráněných hráčů, kde by o něj Flyers v případě zájmu konkurence přišli bez náhrady.
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