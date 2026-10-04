„Čeká ho velká kariéra.“ Čechovi hrozil konec s hokejem, teď dojal NHL emotivní trefou

Český útočník Jiří Kulich si v sobotním programu hokejové NHL připsal vítěznou branku a i s ohledem na zdravotní trable, které překonal, byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Martin Nečas dvěma góly a asistencí řídil vysokou výhru hokejistů Colorada 6:1 nad St. Louis. Střelecky se prosadil i Ondřej Palát.
Kulich ve třetí třetině rozhodl o výhře Buffala 4:3 nad Chicagem. Český útočník se v NHL prosadil poprvé od potíží s krevní sraženinou, které ho připravily o téměř celou minulou sezonu.
"Po roce mimo led jsem o tomhle momentu snil. Byl to pro mě dost emotivní okamžik, rozhodně to je gól, který si budu nějakou chvíli pamatovat," řekl dvaadvacetiletý útočník, který v zápase odehrál téměř 14 minut.
Kulich se v NHL prosadil poprvé od 25. října minulého roku.
"Je to neuvěřitelné. Těžko to popsat slovy. Celý rok na sobě makal a i přes zdravotní problémy byl celou dobu součástí týmu a toužil po tomhle okamžiku. Mám z něj obrovskou radost, je skvělé, že může znovu hrát. Je radost se na něj dívat, jsem si jistý, že ho čeká velká kariéra," řekl kapitán Buffala Rasmus Dahlin.
Nečas si připsal dva body už v první třetině. Nejprve připravil gól na 1:0 pro Calea Makara a ve 14. minutě svou první brankou v sezoně zvýšil vedení.
"Byla to hezká akce od celé naší lajny. Lehkonen získal puk, posunul ho na MacKinnona a ten mě vybídl ke střele. Je fajn, že soupeře moc nepouštíme do našeho obranného pásma, zbývá nám pak mnohem víc sil na to něco vymyslet v útoku," řekl Nečas.
Druhý zásah český útočník přidal na konci druhého dějství, kdy zvýšil už na 6:0. Za svůj výkon byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. V úvodních dvou zápasech si Nečas připsal čtyři body a na startu ligy je nejproduktivnějším Čechem.
Colorado potvrzuje, že i v aktuálním ročníku bude patřit k favoritům NHL. Po dvou zápasech mají Avalanche skóre 14:5. "Nepotřebovali jsme moc času na to, aby nám to klapalo. Hrajeme skvěle do obrany a dokážeme trestat z rychlých protiútoků. Nebude to tak v každém zápase, ale zatím můžeme být spokojení," řekl obránce Colorada Makar.
Z vysokého vítězství se radovali také hokejisté New York Islanders, kteří ovládli derby s New Jersey 6:0. Palát si díky gólu připsal první bod v sezoně. Třicáté čisté konto v základní části NHL udržel brankář Ilja Sorokin, který se blýskl 37 zákroky.
"Měl jsem dost zákroků, ale nic z toho nebyly žádné velké šance. Hlavně v oslabení mi kluci dost pomohli, hráli skvěle. Myslím si, že začínáme ukazovat, v čem je naše síla," řekl zkušený gólman.
Brankář Montrealu Jakub Dobeš neodvrátil prohru 5:6 v prodloužení na ledě Pittsburghu. Český gólman inkasoval šest branek z 30 střel.
Nedařilo se ani Davidu Pastrňákovi a Boston podlehl 1:4 na ledě Minnesoty. Český útočník za 21 minut hry nebodoval a s kapitánským céčkem dál čeká na první vstřelený gól.
NHL:
Buffalo - Chicago 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)
Branky: 17. Quinn, 26. T. Thompson, 47. Dahlin, 54. Kulich - 8. Donato, 12. Bertuzzi, 39. O. Moore. Střely na branku: 28:15. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Kulich, 2. Quinn, 3. Dahlin (všichni Buffalo).
Pittsburgh - Montreal 6:5 v prodl. (1:1, 4:1, 0:3 - 1:0)
Branky: 35. a 62. Novak, 15. Malkin, 21. Carlile, 28. Girard, 36. Kindel - 4. a 44. Caufield, 39. Suzuki, 59. Kreider, 60. Děmidov. Střely na branku: 30:25. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval šest branek z 30 střel a úspěšnost zákroků měl 80 procent. Diváci: 18.382. Hvězdy zápasu: 1. Novak (Pittsburgh), 2. Suzuki (Montreal), 3. Malkin (Pittsburgh).
Tampa Bay - Washington 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Branky: 3. D'Astous, 17. C. Geekie, 58. Guentzel - 28. Sourdif. Střely na branku: 30:20. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Hagel, 3. Lilleberg (všichni Tampa Bay).
Toronto - Ottawa 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Branky: 21. Matthews, 28. Marčenko - 19. Chabot, 33. Amadio, 50. Halliday. Střely na branku: 29:29. Diváci: 18.434. Hvězdy zápasu: 1. Chabot, 2. Giroux (oba Ottawa), 3. Marčenko (Toronto).
Philadelphia - Carolina 2:3 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)
Branky: 9. Tippett, 28. Mičkov - 1. a 45. Aho, 63. Gostisbehere. Střely na branku: 18:40. Diváci: 18.148. Hvězdy zápasu: 1. Gostisbehere, 2. Aho (oba Carolina), 3. Tippett (Philadelphia).
Columbus - Utah 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Branky: 22. Johnson - 17. a 55. Schmaltz, 12. Sergačov, 46. Guenther. Střely na branku: 18:31. Diváci: 17.176. Hvězdy zápasu: 1. Guenther, 2. Schmaltz, 3. Sergačov (všichni Utah).
Edmonton - Seattle 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Branky: 3. Michaels, 58. Draisaitl, 59. McDavid - 30. McMann. Střely na branku: 25:20. Diváci: 18.070. Hvězdy zápasu: 1. Levi, 2. Draisaitl (oba Edmonton), 3. Eberle (Seattle).
NY Islanders - New Jersey 6:0 (0:0, 3:0, 3:0)
Branky: 24. Holmström, 25. B. Schenn, 33. Horvat, 52. V. Eklund, 53. Palát, 59. Cizikas. Střely na branku: 32:37. Diváci: 17.345. Hvězdy zápasu: 1. Eklund, 2. Sorokin, 3. Schenn (všichni NY Islanders).
Minnesota - Boston 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Branky: 27. a 59. Kaprizov, 33. Q. Hughes, 44. Spurgeon - 2. Jeannot. Střely na branku: 30:27. Diváci: 19.185. Hvězdy zápasu: 1. Wallstedt, 2. Q. Hughes, 3. Brodin (všichni Minnesota).
Nashville - Dallas 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Branky: 5. Stamkos, 16. Höglander - 1. Heiskanen. Střely na branku: 26:30. Diváci: 17.260. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Saros, 3. O'Reilly (všichni Nashville).
Colorado - St. Louis 6:1 (2:0, 4:0, 0:1)
Branky: 14. a 39. Nečas, 5. Makar (Nečas), 26. Manson, 32. Lehkonen, 39. N. Roy - 43. Dvorský. Střely na branku: 36:26. Diváci: 18.087. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. MacKinnon, 3. Lehkonen (všichni Colorado).
San Jose - Los Angeles 5:4 v prodl. (0:1, 3:1, 1:2 - 1:0)
Branky: 45. a 64. Černyšov, 22. Toffoli, 30. Sherwood, 33. Allan - 16. Kempe, 40. Byfield, 51. Haula, 55. Panarin. Střely na branku: 25:35. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Černyšov (San Jose), 2. Byfield (Los Angeles), 3. Toffoli (San Jose).
Vancouver - Calgary 4:1 (0:1, 0:0, 4:0)
Branky: 42. Öhgren, 50. Elias Pettersson, 57. D. O'Connor, 58. Räty - 15. Coronato. Střely na branku: 26:24. Diváci: 16.591. Hvězdy zápasu: 1. Öhgren, 2. Meriläinen, 3. Willander (všichni Vancouver).