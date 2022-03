Nečas rozhodl o výhře Caroliny. Nikdy jsem nečekal na gól tak dlouho, oddechl si

Český hokejový útočník Martin Nečas svou devátou brankou v sezoně rozhodl v NHL o výhře Caroliny nad Seattlem 3:2 a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Bodovali také Pavel Zacha a Filip Chytil, kteří asistovali u výher svých týmů. Zachovo New Jersey zdolalo St. Louis 3:2 v prodloužení a New York Rangers s Chytilem vyhráli na ledě Winnipegu 4:1.

Hokejisté Seattlu na ledě lídra Východní konference dvakrát vedli, Hurricanes však dokázali v obou případech rychle srovnat. Na Wennbergovu trefu odpověděl Nino Niederreiter a po Järnkrokově gólu na 2:1 srovnal dvě a půl minuty před koncem druhé třetiny Teuvo Teräväinen.

Rozhodující moment zápasu přišel v polovině třetí třetiny, kdy se na brankovišti nejlépe zorientoval Nečas, jenž si našel vyražený puk a z otočky prostřelil Philippa Grubauera. Český útočník po devatenácti zápasech ukončil dlouhé čekání na gól.

"Snažil jsem se to nepočítat, ale samozřejmě jsem to někde vzadu v hlavě měl. Nikdy v kariéře jsem na gól nečekal tak dlouho, ale to se stává. V posledních zápasech jsem se cítil o něco lépe a dnes jsem tu nelichotivou sérii konečně prolomil," oddechl si Nečas.

Hurricanes před zaplněným hledištěm prodloužili domácí bodovou sérii na 11 zápasů. Nečas bezprostředně po utkání ocenil podporu bezmála devatenácti tisíc fanoušků.

"Hrát tady je neuvěřitelné. Máme jedny z nejlepších fanoušků v celé NHL, je opravdu radost tu nastupovat," pochvaloval si rodák z Nového Města na Moravě, jenž je s devětadvaceti body (9+20) pátým nejproduktivnějším českým hokejistou v NHL.

O dva body méně získal v dosavadním průběhu sezony Zacha. Útočník New Jersey si v nedělním programu vylepšil statistiky o asistenci u rozhodující branky v duelu se St. Louis.

Brněnský rodák v prodloužení našel najíždějícího Dougieho Hamiltona a osmadvacetiletý obránce forhendovou kličkou trefil výhru Devils.

"Myslím, že jsem tu situaci dobře přečetl. Viděl jsem, že jsme na puku, tak jsem si zkusil odskočit od bránícího hráče. To se mi povedlo a Pavel mě pak perfektní přihrávkou poslal do úniku," popsal Hamilton rozhodující moment zápasu.

Devils se v tabulce Východní konference posunuli na 12. místo, na příčky zaručující play off ale ztrácí více než dvacet bodů a jejich šance na proklouznutí mezi nejlepších osm celků konference je již pouze teoretická. Blues na Západě i přes třetí prohru za sebou drží třetí pozici.

Rangers porazili Winnipeg 4:1 a po třetí výhře za sebou se ve Východní konferenci posunuli na čtvrtou příčku. Chytil ve 3. minutě asistoval u úvodní branky Barclayho Goodrowa a bodoval podruhé za sebou. Hlavní podíl na výhře Rangers měl dvougólový forvard Chris Kreider a brankář Igor Šesťorkin, který kryl 45 střel.

Kreider dal 38. branku v sezoně a vyrovnal se druhému nejlepšímu střelci soutěže Leonu Draisaitlovi z Edmontonu. Lídrem zůstal torontský Auston Matthews, jenž vstřelil o jeden gól víc.

"Není to jen o mně. Na ledě mám výborné spoluhráče, bez kterých bych tolik branek nedával. Mika Zibanejad a Alexis Lafreniere jsou neuvěřitelní hokejisté," chválil Kreider parťáky z prvního útoku Rangers.

Hokejisté San Jose podlehli Anaheimu 2:3 a prohráli jedenáctý z posledních 13 zápasů. Tomáš Hertl prodloužil čekání na gól již na 12 zápasů, proti Anaheimu nebodoval ani obránce Sharks Radim Šimek.

V souboji Chicaga s Tampou Bay na sebe narazili Dominik Kubalík s Ondřejem Palátem a Janem Ruttou. Ani jeden z trojice českých hokejistů však v utkání, které Lightning ovládli 6:3, nebodoval. Dvěma góly řídil výhru hostů obránce Victor Hedman.

Neprosadil se ani útočník Dallasu Radek Faksa, jenž při výhře 6:3 nad Minnesotou odehrál více než 19 minut. Český centr se blýskl na vhazování, která vyhrával s úspěšností 75 procent.

Výsledky NHL:

Carolina - Seattle 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Branky: 28. Niederreiter, 38. T. Teräväinen, 51. Nečas - 24. Wennberg, 29. Järnkrok. Střely na branku: 33:30. Diváci: 18.156. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. Raanta, 3. Teräväinen (všichni Carolina).

Buffalo - Los Angeles 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky: 37. a 60. Athanasiou, 60. Brown. Střely na branku: 19:32. Diváci: 10.775. Hvězdy zápasu: 1. Athanasiou, 2. Petersen (oba Los Angeles), 3. Thompson (Buffalo).

New Jersey - St. Louis 3:2 v prodl. (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0)

Branky: 10. Smith, 30. Mercer, 62. Hamilton (Zacha) - 43. Krug, 46. Kyrou. Střely na branku: 33:21. Diváci: 14.923. Hvězdy zápasu: 1. Hamilton, 2. Mercer, 3. Kyrou.

Minnesota - Dallas 3:6 (1:1, 0:3, 2:2)

Branky: 57. a 59. Kaprizov, 11. N. Sturm - 22., 30. a 60. J. Robertson, 20. Pavelski, 24. Tufte, 59. Jamie Benn. Střely na branku: 35:26. Diváci: 18.791. Hvězdy zápasu: 1. J. Robertson (Dallas), 2. Kaprizov (Minnesota), 3. Pavelski (Dallas).

Anaheim - San Jose 3:2 v prodl. (0:1, 2:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 22. Henrique, 40. Milano, 61. Rakell - 8. Couture, 23. M.-É. Vlasic. Střely na branku: 36:22. Diváci: 12.183. Hvězdy zápasu: 1. Rakell, 2. Henrique, 3. T. Terry (všichni Anaheim).

Winnipeg - NY Rangers 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Branky: 34. Ehlers - 18. a 47. Kreider, 3. Goodrow (Chytil), 50. Zibanejad. Střely na branku: 46:22. Diváci: 12.867. Hvězdy zápasu: 1. Kreider, 2. Šesťorkin, 3. Trouba (všichni NY Rangers).

Vegas - Ottawa 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky: 27. Marchessault, 60. Eichel - 29. B. Tkachuk. Střely na branku: 42:40. Diváci: 17.909. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. Lehner (oba Vegas), 3. A. Forsberg (Ottawa).

Chicago - Tampa Bay 3:6 (1:0, 1:3, 1:3)

Branky: 8. D. Strome, 27. P. Kane, 48. DeBrincat - 36. a 42. Hedman, 22. T. Raddysh, 37. C. Foote, 43. Perry, 43. Sergačjov. Střely na branku: 27:32. Diváci: 18.856. Hvězdy zápasu: 1. Hedman, 2. Vasilevskij, 3. C. Foote (Všichni Tampa Bay).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 55 37 6 12 192:155 80 2. Florida 55 37 5 13 227:163 79 3. Toronto 55 35 4 16 202:163 74 4. Boston 56 34 4 18 171:152 72 5. Detroit 56 24 6 26 163:203 54 6. Buffalo 57 18 8 31 153:203 44 7. Ottawa 55 19 5 31 143:179 43 8. Montreal 56 15 7 34 137:212 37

Metropolitní divize:

1. Carolina 56 39 5 12 191:134 83 2. Pittsburgh 57 34 9 14 185:152 77 3. NY Rangers 56 36 5 15 169:139 77 4. Washington 57 30 9 18 185:158 69 5. Columbus 56 28 3 25 186:205 59 6. NY Islanders 52 21 8 23 133:147 50 7. New Jersey 56 20 5 31 171:202 45 8. Philadelphia 55 17 10 28 139:192 44

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 56 40 5 11 222:159 85 2. St. Louis 55 32 7 16 194:151 71 3. Minnesota 54 32 3 19 203:177 67 4. Dallas 55 32 3 20 165:160 67 5. Nashville 55 31 4 20 174:155 66 6. Winnipeg 56 24 10 22 167:174 58 7. Chicago 57 20 8 29 144:198 48 8. Arizona 55 16 4 35 132:201 36

Pacifická divize: