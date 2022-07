Český útočník trumfl McDavida, bruslil nejrychleji v NHL. Přesto mu hrozí výměna

Nejlepší bruslařský výkon v ostrých zápasech předvedl v uplynulé sezoně hokejové NHL Martin Nečas. Jinak ale v Carolině nehrál podle svých představ, a tak mu hrozí výměna.

Nečas v jednu chvíli dosáhl rychlosti téměř 40,1 kilometru za hodinu, čímž předčil Kanaďany Alexe Formentona (39,8) a Connora McDavida (39,6), který je obecně považován za nejlepšího bruslaře.

Mezi deset nejlepších se vešli ještě Nathan MacKinnon a Bowen Byram z Colorada, ale také třeba slovenský obránce Christián Jaroš, kterému naměřili nejvyšší rychlost 38,9 kilometru za hodinu.

Žebříček mohl vzniknout díky pokročilým technologiím. Možná překvapivě se v něm neobjevil Jordan Kyrou ze St. Louis, který při posledním All Star víkendu vyhrál soutěž o nejrychlejšího bruslaře a pokořil hlavního favorita McDavida, jenž kraloval v letech 2017 a 2019.

Do této disciplíny nicméně nastoupí jen hrstka hráčů a nerozhoduje nejvyšší dosažená rychlost, nýbrž čas, za který hráč obkrouží celé kluziště.

Prvenství českého forvarda není až tak překvapivé. Deník The News & Observer už před více než rokem přišel s myšlenkou, že Nečas je možná nejrychlejším bruslařem v celé lize.

V jiných disciplínách však v minulé sezoně až tak neohromil. V 78 kláních nastřádal 40 bodů (14+26) a play off mu nevyšlo vůbec - ze 14 startů vydoloval jen pět asistencí.

Oproti předminulému ročníku, v němž posbíral 41 bodů v pouhých 53 zápasech, se evidentně zhoršil. Ice time mu poklesl o minutu na 16:11.

Sám byl nespokojený. "Samozřejmě je to zklamání, krok zpátky," vykládal médiím. "Prostě jsem se do toho nemohl dostat. Musím pomáhat týmu víc, sbírat víc bodů. Všichni to ode mě tak nějak čekají."

Nepříliš povedená sezona musí 23letého Nečase mrzet i z pohledu peněz. Končí mu totiž smlouva a brzy se stane chráněným volným hráčem Caroliny. Oproti skromnému nováčkovskému kontraktu dostane přidáno, ale příliš velké nároky mít nemůže.

Navíc není jisté, jestli vůbec bude pokračovat u Hurricanes, kteří z něj před pěti lety udělali dvanáctku draftu.

Podle zámořských médií je Nečas kandidátem na výměnu, případně takzvaný offer sheet, který se označuje také jako krádež. Českému útočníkovi by v takovém případě nabídl smlouvu cizí klub a Carolina by promýšlela, jestli nabídku dorovnat, nebo přijmout kompenzaci v podobě výběrů v draftu.

Hurricanes nejsou v jednoduché pozici, neboť vedle Nečase končí kontrakt také obránci Tonymu DeAngelovi a hlavně útočníkům Vincentu Trocheckovi a Ninu Niederreiterovi, kteří můžou okusit volný trh. Pod platovým stropem má klub polštář v hodnotě 19 milionů dolarů, což nemusí stačit.

Sám Nečas by se stěhoval nerad. "O trejd určitě žádat nechci, takže když mě Carolina bude chtít, budu tam i pokračovat," prohlásil. "Když se něco změní a klub mě nebude chtít, půjdu jinam. Co se stane, to se stane. Nijak zvlášť o tom nepřemýšlím."

Když se server The Athletic ptal fanoušků Hurricanes, jak s Nečasem naložit, přes 62 procent bylo pro podpis krátkodobé smlouvy, po níž by se ukázalo, jestli má smysl dlouhodobá spolupráce. Necelých 34 procent respondentů hlasovalo pro výměnu.