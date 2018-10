Nečas musí na farmu. Hvězda extraligy se v Carolině neprosadila

před 54 minutami

Hurricanes chtěli na talentovaného útočníka sázet, v posledním utkání však strávil na ledě jen něco přes šest minut.

Raleigh - Talentovaný hokejista Martin Nečas se přesunul z Caroliny na farmu do Charlotte do nižší AHL.

Devatenáctiletý útočník dosud v sezoně odehrál za Hurricanes všech sedm utkání a získal dva body za gól a asistenci. V AHL ho čeká premiéra. Za Checkers může nastoupit poprvé v pátek v domácím duelu s Hershey.

Nečas, dvanáctý hráč loňského draftu, v minulém ročníku sehrál v NHL za Carolinu jeden zápas a následně se vrátil do Komety Brno, v níž v extralize zářil a s týmem obhájil titul. V letošní přípravě na NHL bodoval ve všech čtyřech duelech a nasbíral čtyři body za tři branky a asistenci.

V soutěžním ročníku se poprvé zapsal do statistik ve třetím duelu doma proti New York Rangers a asistencí přispěl k vítězství 8:5. Při posledním startu v úterý na ledě Tampy Bay při prohře 2:4 dal premiérový gól.

Jeho čas na ledě ale klesl na minimum v sezoně na 6 minut a 43 sekund. V průměru pobyl na ledě 10 minut, měl úspěšnost na vhazování 36,4 procenta, vyslal šest střel na branku, v bilanci plus/minus je na nule a inkasoval dvě trestné minuty.

V české extralize má Nečas na kontě 89 zápasů a 45 bodů (24+21). V květnu se představil i na mistrovství světa v Dánsku a byl s pěti body (3+2) ze sedmi utkání šestým nejproduktivnějším českým hráčem turnaje.

Spolu s Nečas se přesunul na farmu do Charlotte také obránce Haydn Fleury, opačným směrem putoval dvaadvacetiletý útočník Clark Bishop.

Také Šulák opouští první tým

Také obránce Libor Šulák míří z prvního týmu Detroitu na farmu do Grand Rapids do nižší AHL. Čtyřiadvacetiletý odchovanec Pelhřimova v této sezoně v NHL debutoval a sehrál všech šest dosavadních utkání Red Wings. Šulák v nich nebodoval, vyslal sedm střel na branku, připsal si čtyři záporné body v bilanci plus/minus a inkasoval šest trestných minut.

Šulák uvolnil na soupisce Detroitu místo Trevorovi Daleymu, který se vrací z marodky. Detroit zatím stále čeká na první vítězství v sezoně a má na kontě jen dva body za porážky v nastavení.

Šulák podepsal loni v květnu jako nedraftovaný volný hráč dvouletý nováčkovský kontrakt a následně byl po kempu zapůjčen do Pelicans Lahti do finské ligy. Na závěr sezony se vrátil do zámoří na farmu do Grand Rapids, kde stihl jen dva duely a připsal si dva body za dvě asistence.

V dresu české reprezentace se představil na posledních dvou světových šampionátech. V letech 2015 až 2017 hrál za Znojmo v EBEL, předtím působil v Chomutově, za který nastupoval i v extralize a v první lize.