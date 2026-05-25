Nečas a obávané Colorado na hraně kolapsu. Další pohromu zásadně režíroval Čech

Český hokejový útočník Tomáš Hertl ve finále Západní konference NHL pomohl Vegas k výhře 5:3 nad Coloradem gólem a asistencí a za svůj výkon byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

APTOPIX Avalanche Golden Knights Hockey
Tomáš Hertl střílí gól ColoraduFoto: CTK
Martin Nečas v dresu Colorada připravil jednu branku, k první výhře Avalanche ale nepomohl. Vítězové základní části NHL prohrávají v sérii už 0:3 na zápasy.

Na ledě Vegas přitom měli po skvělém úvodu nakročeno ke snížení. Ve 14. minutě v oslabení udeřil Jack Drury a poslal Avalanche do vedení 3:0, hosté ale velmi nadějný náskok neudrželi.

Jak Avalanche vyšel vstup do zápasu, tak domácí zvládli druhou třetinu. Obrat Vegas po 19 vteřinách druhé dvacetiminutovky nastartoval kapitán Mark Stone, který v přesilové hře po Hertlově asistenci snížil na 1:3. Ve 25. minutě William Karlsson snížil na rozdíl jediné trefy a v čase 32:46 srovnal Keegan Kolesar.

Ve třetí třetině hokejisté Vegas velký obrat dokonali. Vítěznou branku ve 49. minutě vstřelil Tomáš Hertl, jenž si přes obránce Sama Malinského prohodil puk na osu hřiště a svižným bekhendovým zakončením poslal Golden Knights do vedení.

Český forvard vylepšil svou bilanci v play off na devět bodů (3+6) a je po Nečasovi druhým nejproduktivnějším Čechem v bojích o Stanleyův pohár. Po třech zápasech série má ale do finále NHL mnohem blíže než jeho reprezentační kolega.

Finále Západní konference play off NHL - 3. zápas:

Vegas - Colorado 5:3 (0:3, 3:0, 2:0)

Branky: 21. Stone (Hertl), 25. W. Karlsson, 33. Kolesar, 49. Hertl, 60. Howden - 4. Landeskog, 8. Kadri (Nečas), 14. Drury. Střely na branku: 23:35. Diváci: 18.212. Hvězdy zápasu: 1. Hertl, 2. Stone, 3. Marner (všichni Vegas). Stav série 3:0.

Letadla aerolinií easyJet

demonstrace proti sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně, demonstranti, vlajky, transparent

U.S. Secretary of State Marco Rubio holds press briefing at the White House

Následky nočního ruského útoku na Kyjev; 24. května 2026.

