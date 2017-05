Město country slaví megaúspěch. Podíl má i Subban, hvězdný "klaun", co rozdýchal šokující výměnu

před 57 minutami

Hokejový Nashville podnikl v létě riskantní tah. Zbavil se kapitána Webera, aby z Montrealu získal temperamentního Subbana. Velkou výměnu zatím vyhrává. V noci na úterý poprvé nastoupí ve finále Stanley Cupu.

Praha - Titul mistrů světa ukořistili před pár dny hokejisté Tre kronor. Za mořem však sezona ještě nedoběhla. Všechny zajímá, kdo získá Stanley Cup. Bojovat o něj bude i parta, která zlaté Švédy trochu připomíná. Třeba žlutými dresy, senzačním brankářem a fenomenální obranou. Řeč je o Nashvillu, městu country.

Predators slaví už teď svůj největší úspěch, do letoška vždy odpadli nejpozději ve druhém kole. Ani tentokrát neměli dojít daleko, neboť obsadili poslední postupové místo. Dokázali ale vyřadit Chicago, St. Louis i Anaheim.

Za překvapivou pouť hodně vděčí čtyřem hvězdným bekům - Ryanu Ellisovi, Mattiasi Ekholmovi, Romanu Josimu a P. K. Subbanovi. Všichni budí u konkurence závist, ovšem jeden - ten posledně jmenovaný - přeci jen vyčnívá. Hlavně temperamentem a příběhem.

Subban moc rád poutá pozornost a často boduje, například vtipnými výstupy či charitativními činy, mezi nimiž se vyjímá darování astronomických deseti milionů dolarů dětské nemocnici.

Někdy však zklame přešlapem - už několikrát dostal trest za simulování, naposledy na začátku května.

Kontroverze umí bez větší námahy vyvolávat jako málokdo v NHL. Stačí jen, aby během zápasu předvedl riskantní, ale zbytečnou kličku. Jedni jásají, protože se baví, jiní naštvaně rozhazují rukama, případně potajmu zuří. Poněkud bizarní "kauzu" rozpoutal 28letý zadák před necelým měsícem, kdy při rozbruslení na ledě St. Louis ukázal žoviální taneček.

Expert: Subban by měl dostat pohlavek

Rozhodně nepobavil Mikea Milburyho, hokejového expert stanice NBC, který prohlásil: "Když tohle vidím, říkám si, že Peter Laviolette (trenér Nashvillu, pozn. red.) by Subbanovi možná měl dát pohlavek a říct: 'Hele, dneska máme zápas. Nemusíš se chovat jako klaun.' Jenže on se tak chovat bude. Klauna ze sebe dělal už v minulosti. Přitom když se soustředí, je to sakra dobrý hráč."

Tímto výrokem nahněval Milbury řadu fanoušků, a tak raději přispěchal s jakousi omluvou: "Lituji, že jsem použil zrovna tato slova. Kéž bych řekl něco jiného."

Subban nijak nereagoval a teď myslí na finále. Metu, o níž coby obránce Montrealu marně snil sedm let, dobyl v Nashvillu hned na první pokus. Šokující letní výměnu za Sheu Webera dávno rozdýchal. S koučem Laviolettem podle všeho nemá problém, sbírá body a vedle obrovitého Švéda Ekholma dostává spoustu prostoru.

Hlavním kandidátem na Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play-off každopádně není.

Neprůstřelný Fin v bráně

Predators ještě víc spoléhají na gólmana Pekku Rinneho. "Jsi páteří mužstva! Neuvěřitelný výkon!" slýchá především poslední dobou. Není divu - v 16 zápasech vyřazovacích bojů vytáhl úspěšnost zákroků přes 94 procent.

Mazanec nechytá, Fiala se zranil Za Nashville dřív nastupovali Tomáš Vokoun či Martin Erat, teď na soupisce není žádný Čech. Brankář Marek Mazanec odchytal jen čtyři zápasy základní části. V play-off dělá Rinnemu dvojku další Fin Juuse Saros. Švýcarský útočník Kevin Fiala, jenž má české kořeny a umí česky, místo v základní sestavě Predators měl, ale ve druhém kole si zlomil stehenní kost, čímž pro něj sezona skončila.

Nevázne ani nashvillská ofenziva, přestože nedávno přišla o nejlepšího centra Ryana Johansena, jenž musel podstoupit operaci. U vyřazení Anaheimu nebyl ani pochroumaný Mike Fisher. Místo nich zazářil neznámý Colton Sissons, postup do finále vystřílel hattrickem.

Bude mít nečekaná jízda Nashvillu ještě sladší pokračování?

Když P. K. Subban do nynějšího působiště dorazil, řekl: "Chci tady vyhrát Stanley Cup, na tom mi záleží nejvíc. Chci tohle město obrátit vzhůru nohama."

Je na dobré cestě. Místo, které je proslulé zejména country hudbou, teď žije hokejem. A finálový sok? Ten vzejde z přetahované Pittsburghu, obhájců titulu, a Ottawy.