Nashville a Pittsburgh postupují, Rangers uspěli v prodloužení

před 1 hodinou

NHL zná další dva postupující týmy do druhého kola play off. Po Anaheimu si postup zajistily Pittsburgh a Nashville.

New York - Hokejisté Nashvillu a Pittsburghu jsou ve 2. kole play off NHL. Predators ve čtvrtek porazili Chicago 4:1 a vyhráli sérii hladce 4:0, Penguins zvítězili nad Columbusem 5:2 a v sérii 4:1. Třetí krok k postupu udělali New York Rangers, kteří uspěli v Montrealu 3:2 v prodloužení a vedou 3:2 na zápasy.

Chicago, vítěz Západní konference, je teprve třetím týmem v historii, který jako nejlepší celek své konference po základní části nevyhrál v 1. kole play off ani zápas. Montreal byl takto v roce 1981 vyřazen Edmontonem a v roce 1993 to byli rovněž Blackhawks se St. Louis.

Hlavním strůjcem úspěchu Nashvillu byl brankář Pekka Rinne, který v celé sérii inkasoval pouze třikrát. V závěrečném duelu pochytal 30 střel soupeře, v jehož dresu poprvé naskočil obránce Michal Kempný.

Jediný gól Blackhawks vstřelil Jonathan Toews, který v 55. minutě snižoval na 3:1. Dvěma trefami přispěl k vítězství Predators Roman Josi, jenž ve 30. minutě otevřel skóre zápasu a v 51. minutě dával gól na 3:0.

Pittsburgh získal proti Columbusu do 24. minuty vedení 3:0. Hosté pak sice dvěma góly v rozmezí tří minut snížili na jednobrankový rozdíl, Penguins ale ve třetí třetině během 59 sekund utekli na skóre 5:2 a výhru si pohlídali. Významně se na ní podílel brankář Marc-Andre Fleury, který si připsal 49 zákroků.

Montreal nad Rangers dvakrát vedl 1:0 a 2:1, hosté ale vždy dokázali odpovědět. O jejich výhře pak rozhodl v 15. minutě prodloužení svým prvním gólem v letošním play off Mika Zibanejad.

autor: ČTK | před 1 hodinou

Související články