Naprostý démon, otáčejí v zámoří. Nadějný český bek otevírá oči bodovou explozí

První sezonu po draftu NHL odstartoval Vladimír Dravecký mladší ve velkolepém stylu. Je nejproduktivnějším obráncem prestižní hokejové juniorky OHL. Nabízí se tak otázka, jestli v dražbě nadějí nešel na řadu nesmyslně nízko.
V Česku je mezi fanoušky mládežnického hokeje poměrně známý. Jako syn Vladimíra Draveckého staršího, třinecké legendy, která teprve nedávno ukončila předlouhou kariéru. Případně jako nadějný ofenzivní zadák, jenž mohl vzhledem k otci reprezentovat Slovensko, ale vybral si český dres.
V zámoří, kam odešel před minulou sezonou, však Dravecký mladší bedlivě sledovaným talentem není. Nebo alespoň nebyl.
V uplynulém draftu si ho newyorští Islanders vybrali až v pátém kole na celkovém 141. místě. Mezi hráči, kteří také mají šanci na NHL, ale když se neprosadí, nikoho to nepřekvapí.
Přehlížet Draveckého je ale pro zámořské experty stále těžší. Ukazuje se, že menšinové názory, podle nichž měl jít český zadák na řadu výš, možná i v prvním kole, měly něco do sebe.
„Od nováčkovského kempu otevírá lidem oči,“ komentoval třineckého odchovance Stefen Rosner z webu NHL.com.
Po představení mezi klubovými zelenáči se Dravecký blýskl i v hlavním kempu Islanders. Třeba přesilovkovou asistencí v přípravném zápase na ledě New Jersey.
Nyní ještě více ohromuje v OHL, jedné ze tří elitních kanadských juniorek.
Ještě v minulém ročníku tam v průměru bodoval „jen“ v každém druhém zápase, kvůli nabité soupisce nedostával tolik prostoru. I to vedle nevýrazného hokejového vzrůstu (183 centimetrů) přispělo ke slabšímu umístění na draftu.
Aktuální sezonu už ale Dravecký neodstartoval v Brantfordu, nýbrž za Guelph. A je to úplně jiný příběh. Po 11 kláních má na kontě neskutečných 18 bodů (4+14) a zatím vede ligovou produktivitu obránců. Dává znát, že kdysi nastupoval na pozici útočníka.
„Dravecký trýzní celou OHL, zkraje ročníku je to naprostý démon. Každý týden se toho dá říct víc a víc o jeho dominanci a genialitě. Své akcie už vyhnal mnohem výš, než bývá u hráče z pátého kola zvykem,“ vychválil 18letého Čecha časopis The Hockey News.
Potvrzují to ostatně i sami Islanders, kteří s Draveckým nedávno podepsali nováčkovský kontrakt. Takto rychle se většinou dočkají jen hvězdy z prvního kola.
Už v příštím ročníku by Dravecký junior měl nastupovat mezi zámořskými profíky, minimálně ve farmářské AHL.
Momentálně musí pilovat hlavně defenzivní stránku hry. S tím mu pomáhá mimo jiné Dan Girardi, bývalý přední bek newyorských Rangers, jehož Guelph zaměstnává jako rozvojového kouče.
Zkušenosti z NHL na pozici obránce má i Rob Davison, pravá ruka hlavního trenéra klubu.
Draveckého si nemůže vynachválit. „Teprve ho poznávám, ale jeho pracovní morálka mě vážně dostala,“ pověděl Davison webu Isles Fix. „Pořád chce být na ledě, pořád hledá příležitost, jak si v tréninku přidat. Musíme ho trochu brzdit, aby se nevyčerpal až moc (podobně o něm mluvil předchozí trenér, pozn. red.). Zatím je radost s ním pracovat. V juniorském hokeji pro něj neexistuje žádný strop.“
A v NHL? „Pokud se bude dál zlepšovat, nevidím důvod, proč by nemohl hrát v jednom z prvních dvou obranných párů. Bude schopen vést přesilovku a neztratí se ani v běžných střídáních,“ dodal trenérský asistent Guelphu.
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