Stačilo pár měsíců nové sezony a v předpovědích pro draft hokejové NHL je všechno jinak. Vzhůru letí obrovitý český forvard, o němž se dosud moc nemluvilo.
Jestli nějaký Čech dobude v draftu 2027 první kolo, tak mimořádně talentovaný útočník Petr Tomek, který za Karlovy Vary už druhým rokem válí v dospělé extralize. Takový byl úzus expertů před stávající sezonou.
Teď je ale všechno jinak.
Tomek má sice stále velkou šanci na první kolo, tedy umístění do 32. místa, ale českou jedničkou by mohl být někdo úplně jiný.
Seznamte se s forvardem Maxmiliánem Marešem. Ostravský rodák na rozdíl od Tomka ještě nehrál mezi profesionály a nebyl ani stálicí mládežnických reprezentací, ale disponuje vyhledávanějšími fyzickými parametry a v aktuální sezoně dělá velký rozruch.
Zazářil hned na srpnovém Hlinka Gretzky Cupu v Edmontonu, svém prvním velkém mládežnickém turnaji. Česká osmnáctka sice skončila až šestá, ale Mareš zaujal celou řadu skautů. Se zápisem 3+3 ze čtyř klání se dělil o pozici nejproduktivnějšího Čecha.
„Naprosté zvíře,“ shrnul útočníkovy výkony Steven Ellis z webu Daily Faceoff. „Po fyzické stránce působil dominantně a zároveň neustále vytvářel vyložené šance.“
Mareš v 17 letech měří 198 centimetrů a váží 105 kilogramů, zaujme tak na první pohled. „Je mimořádně soutěživý a nikoho se nebojí. Velcí útočníci jsou dnes v kurzu a on do této kategorie zjevně spadá. Za mě by se měl zlepšit v bruslení, ale jeho potenciál je fascinující,“ přidal novinář.
Odchovanec Vítkovic, který v minulé sezoně nastupoval v juniorce Liberce, nyní poutá pozornost i na klubové úrovni. Jen už ne v Česku, ale v zámoří.
V létě přešel do QMJHL, jedné ze tří elitních kanadských juniorek. Za frankofonní Rimouski, kde dřív hráli Sidney Crosby nebo Michael Frolík, nasbíral ve 23 zápasech 21 bodů (9+12) a patří k nejproduktivnějším nováčkům soutěže.
Kluby NHL to registrují. Zatímco v létě se Mareš neobjevoval prakticky v žádných predikcích prvního kola draftu, nyní ho v něm vidí stále více skautů, potažmo analytiků.
Zatím nejvýš Mareše vytáhl Corey Pronman z online deníku The Athletic, a to na parádní desáté místo.
„Je to obrovský centr,“ spustil o českém úkazu. „Má šikovné ruce a v klíčových částech útočné třetiny dokáže velmi efektivně vytvářet šance. Excelentně mu jde clonění před brankářem, tečování puků a technická řešení v těsných prostorech kolem brankoviště. Není sice nejkreativnějším útočníkem, ale přináší do hry něco unikátního a navíc hraje dost fyzicky.“
Možným problémem je – jak už zmínil i Ellis – Čechovo bruslení. „Je těžkopádné. Nedostatek výbušnosti bude pro Mareše při postupu na vyšší úroveň velkým problémem. Panuje ale naděje, že je natolik velký a šikovný, že tento hendikep dokáže překonat. Mohl by z něj být centr třetí formace,“ dodal Pronman.
K profi hokeji má Mareš ještě daleko. V juniorce by měl strávit i příští sezonu, pak naskočí do univerzitní ligy NCAA, kde se s předstihem upsal Pensylvánské státní univerzitě (Penn State).
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