Na prodej. San Jose po pražské štaci "inzeruje" všechny hráče kromě české hvězdy

San Jose nepočítá s tím, že by ve stávající sezoně hokejové NHL proniklo do play off nebo dokonce bojovalo o Stanley Cup. Ostatním klubům totiž v podstatě nabídlo své hráče.

Základní část odstartovali dvěma porážkami od Nashvillu v pražské aréně a od té doby se Sharks příliš nezvedli. Poprvé vyhráli až v šestém utkání. Celkově v deseti zápasech sedmkrát padli a mají pouhých šest bodů, což je řadí mezi nejhorší celky soutěže. Nejde o žádné překvapení. San Jose po plodné éře třikrát za sebou nepostoupilo do vyřazovacích bojů a ani v tomto ročníku se podle prognóz nedočká. Pravděpodobnější je, že Sharks před březnovou uzávěrkou přestupů uspořádají výprodej. Už s ním vlastně začali. Nový generální manažer klubu Mike Grier v létě vyměnil týmovou ikonu Brenta Burnse do Caroliny. Nedostal sice příliš zajímavou protihodnotu, ale alespoň ulevil rozpočtu. Dalším odpadlíkem může být kdokoliv. "San Jose dalo ostatním klubům najevo, že je ochotné jednat o výměně téměř kteréhokoliv svého hráče," uvedl na stanici TSN novinář Pierre LeBrun. "Výjimkou je možná Tomáš Hertl, který relativně nedávno prodloužil smlouvu o dalších osm let." Právě Hertlovi se přitom v nové sezoně moc nedaří. V deseti kláních posbíral jen čtyři body a vstřelil jediný gól. Úplně stejně je na tom parťák českého centra Timo Meier. V minulé základní části spolu nasázeli 65 branek a byli největší útočnou zbraní týmu. Kdyby teď pokračovali v současném tempu, skončili by na 16 gólech. Není divu, že ofenziva Žraloků strádá. San Jose v průměru střílí 2,1 gólu na zápas, což je nejhorší číslo v soutěži. Přesilovka s úspěšností lehce přes 13 procent nejhorší není, ale k ligovému průměru má pořád daleko. Související Dřív v ní propadal, teď sklízí chválu. Chytil nečekaně září v přehlížené disciplíně "Jsou frustrovaní," řekl k Hertlovi s Meierem trenér mužstva David Quinn. "Někdy se stává, že když takoví střelci neskórují nebo nesbírají body, začnou si to moc brát." "Každého útočníka někdy potkají hlušší období, těm našim se to bohužel stalo hned na začátku sezony," dodal kouč. Švýcarský křídelník Meier podle LeBruna nedotknutelný není. Po sezoně mu končí smlouva a není jisté, zda jako chráněný volný hráč bude chtít podepsat novou. Dalšími velkými jmény na soupisce Sharks jsou kapitán Logan Couture a obránci Erik Karlsson s Marcem-Édouardem Vlasicem. Dohromady zabírají pod stropem na dlouhé roky dopředu 26,5 milionu dolarů a mají ve smlouvě klauzuli o částečné nebo úplné nevyměnitelnosti. Především Vlasicovy výkony pak neodpovídají jeho sedmimilionovému platu. Pokud manažer Grier půjde do přestavby naplno, bude mít co dělat, aby alespoň některou z těchto starších hvězd výhodně vyměnil a získal do budoucna vysoké výběry v draftu či nadějné mladíky. "Pro Griera bude těžké dosáhnout změny, o kterou v následujících letech stojí," podotkl LeBrun. "Bude muset prokázat jistou kreativitu. Už to ale zvládl u Burnse, který měl na základě kontraktu pouze tři týmy, do kterých mohl být vyměněn. Nakonec ale souhlasil s tím, že půjde do Caroliny, přestože ji na seznamu neměl."