Na led už nechoď. Duchene byl v NHL vyměněn během zápasu, po dvou střídáních chvátal na letiště

před 47 minutami

Odehrál dvě střídání, když se chystal znovu skočit do hry, zadrželi ho. Hokejový útočník Matt Duchene z Colorada byl totiž přímo během zápasu NHL vyměněn a místo na led chvátal na letiště, aby se co nejdřív dostal za novými spoluhráči z Ottawy.

Ottawa - Kanadský hokejový útočník Matt Duchene bude v NHL hrát nově za Ottawu. Šestadvacetiletý centr mění dres poprvé v kariéře, dosud hrál za Colorado, které si ho v roce 2009 vybralo jako trojku draftu. Ve výměně tří týmů je dalším velkým jménem Kyle Turris, jenž vymění barvy Senators za dres Nashvillu.

Duchene ještě v neděli nastoupil za Colorado na ledě New York Islanders, ale ze hry byl v průběhu utkání stažen poté, co odehrál pouhá dvě střídání. Pak už se snažil co nejrychleji dostat na letiště a následně za novými spoluhráči.

Podle svých slov tušil, co je ve vzduchu. "Všiml jsem si, jak tam spolu na střídačce mluví. Bylo to strašně zvláštní, ale zároveň jsem trochu očekával, že to proběhne podobně podivným způsobem. I to k tomu ale patří. Je to byznys. A já budu mít alespoň jednou dobrou historku," řekl Duchene.

Na výměně našel i další pozitivum. "Senators mají mužstvo, které může vyhrát Stanley Cup. Jsem nadšený, že jdu právě tam. Bude paráda být blízko domova," uvedl Duchene.

V tomto ročníku odehrál 14 utkání a nasbíral 10 bodů za čtyři branky a šest nahrávek. V minulé sezoně, jejíž základní část končilo Colorado jako nejhorší mužstvo soutěže s pouhými 48 body, odehrál Duchene 77 zápasů a zaznamenal 41 bodů (18+23), ale měl špatnou bilanci minus 34 bodů v hodnocení účasti na ledě - vůbec nejhorší v celé lize.

Součástí výměny byla i další trojka draftu (2007) Turris. Osmadvacetiletý centr putoval nejprve do Colorada, které ho obratem poslalo do Nashvillu, kde Turris podepsal nový šestiletý kontrakt na 36 milionů dolarů. Po této sezoně, v níž si připsal za 11 startů devět bodů (3+6), mu vyprší stávající pětiletá smlouva.

Colorado získalo v rámci transakce z Ottawy brankáře Andrewa Hammonda a útočníka Shanea Bowerse, ale i volbu v prvním kole příštího draftu a právo volby ve třetím kole draftu 2019. Z Nashvillu zamířili k Avalanche bek Samuel Girard, útočník Vladislav Kameněv a volba ve druhém kole draftu v příštím roce.