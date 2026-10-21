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Sport

„Na hranici nepoužitelnosti.“ Ovečkin těžce tápe, došlo i na nemyslitelné

Daniel Poláček
Daniel Poláček
Daniel Poláček
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Rozlučková sezona se zámořskou NHL zatím hokejovému střelci Alexandru Ovečkinovi vůbec nevychází. Pro Washington, který jinak potvrzuje pozici aspiranta na play off, je momentálně spíš přítěží.

NHL: Seattle Kraken at Washington Capitals
Alexandr Ovečkin v sezoně NHL 2026/27Foto: REUTERS – Brad Mills
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NHL Alexandr Ovečkin
895. trefou v základní části NHL překonal Ovečkin dlouholetý rekord Waynea Gretzkého.
Washington Capitals star player Alex Ovechkin speaks after the team’s first practice in Arlington, Virginia
NHL: New Jersey Devils at Washington Capitals
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Stačí mu odehrát ještě jedno utkání a za zdolání desetizápasové mety v aktuálním ročníku inkasuje dle smlouvy 4,75 milionu dolarů. Díky tomu mu příjem z ročního kontraktu nabobtná na celkových devět milionů.

Kdyby však výkonnostní bonus závisel na náročnějších úkolech, Ovečkin by mohl mít problém na něj dosáhnout.

Po devíti duelech má totiž na kontě jediný gól, tři asistence a pouhých 13 střel. On, nejlepší kanonýr historie, který je kariérně zvyklý na více jak třikrát vyšší frekvenci ran a ještě v minulé sezoně na tom byl dvakrát lépe.

„Větší obavy však vyvolává samotným projevem při hře pět na pět. Pokročilé statistiky naznačují, že je na hranici nepoužitelnosti,“ napsal Ian Oland z populárního webu Russian Machine Never Breaks.

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Tvrdá slova mají dle čísel statistického webu Natural Stat Trick opodstatnění. S Ovečkinem na ledě dosáhl Washington v předpokládaných vstřelených gólech na číslo 3,6, zatímco u inkasovaných je to 6,2. Z pravidelně nastupujících hráčů Capitals nemá horší poměr nikdo.

Hlavní trenér Spencer Carbery přitom kapitána týmu chrání. Specifickým nasazováním mu dává šanci k příznivým číslům. Na vhazování do útočného pásma ho ze střídačky poslal 18krát, do obranného jednou jedinkrát.

Navazuje tím na praxi z dřívějška, která se jinde moc nevidí, ne v takové míře. „Za poslední dva roky je to pravděpodobně nejchráněnější hráč v celé NHL,“ poznamenal Oland.

Ačkoliv Carbery se zdráhá Ovečkina kritizovat, z poskytovaného času na ledě je znát, že už ho nepovažuje za klíčovou postavu Washingtonu. Ruskému křídelníkovi je koneckonců už 41 let a krátce před sezonou prodělal zranění v dolní části těla.

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Momentálně nastupuje až ve třetí lajně vedle krajana Ivana Mirošničenka a běloruského centra Ilji Protase.

Na ledě v průměru tráví něco přes 14 minut na zápas. Oproti uplynulému ročníku je to více jak tříminutový pokles, oproti kariérnímu standardu ještě vyšší.

Došlo i na dříve nemyslitelné. Ovečkinovi ubyl čas rovněž na přesilovkách, kde měl dřív prakticky neomezený prostor, jelikož dělovkou z levého kruhu se prosazoval znovu a znovu.

Slavný Rus je sice pořád členem prvního přesilovkového komanda a pořád tráví v početní výhodě víc času než kterýkoliv spoluhráč, ale aktuálně je na icetimu 3:25, nejnižším v kariéře.

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Z celkového přesilovkového času Capitals zatím ukrojil necelých 70 procent. Ještě v minulé základní části to bylo skoro 92 procent.

„Nejspíš to ale stále není dostatečný pokles,“ napsal Dom Luszczyszyn z online deníku The Athletic s poukazem na podprůměrnou početní výhodu Washingtonu. A na to, že Ovečkin je teď při zohlednění vysokého icetimu vlastně jednou nejméně efektivních přesilovkových zbraní mužstva.

„Je na čase předat štafetu,“ doporučil novinář.

Ovečkin však zažil slabé starty i v minulosti, zvlášť v posledních letech. A vždycky se alespoň částečně dokázal oklepat, jak dokazuje pravidelné zdolávání přinejmenším 30gólové sezonní mety. Indicií, že ruskou osmičku dohnal věk, nicméně přibývá.

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