Mrázka překvapilo, že by měl dohrát sezonu. Ale pořád to není jisté, myslí si gólman

Hokejový brankář Petr Mrázek z Caroliny stále nepovažuje za stoprocentně jisté, že se momentálně přerušená NHL opět rozehraje.

Vedení soutěže v minulých dnech předčasně ukončilo základní část a představilo model s play off pro 24 týmů. Osmadvacetiletý český gólman ale poukazuje na řadu existujících otazníků, navíc by chtěl, aby se hrálo i s fanoušky na tribunách. S tím ale současný plán nepočítá.

"Je to schválený formát, ale nic ještě není rozhodnuté a dané na sto procent. Uvidíme, jak se to během měsíce vyvine," řekl Mrázek.

O variantě s rozšířeným play off se v minulých dnech spekulovalo a hráči měli informace od zástupců hráčské asociace. Opora Hurricanes ale moc nepočítala s tím, že k tomuto řešení dojde.

"Jsem překvapený, jak to dopadlo. Na ledě jsem nebyl dlouho a věcí, které se musí stát, aby se to opravdu uskutečnilo, je ještě hodně. Uvidíme, jestli se vůbec začne. Osobně si myslím, že se hrát nemusí. Faktorů proti je ještě hodně. Je to otevřené," uvedl Mrázek.

NHL by podle aktuálních plánů měla začít nejdříve na přelomu července a srpna a hrát by se mělo pouze ve dvou městech. Hráči by měli bydlet všichni v hotelu a být pod neustálou kontrolou. Každodenně by například měli podstupovat testy na koronavirus.

"Neumím si představit, jak to bude fungovat. Člověk bude zavřený na hotelech. I tým, který bude hrát doma. Bez rodin, bez fanoušků. Nevím, jak si to mám představit," přiznal rodák z Ostravy. Pokračování sezony se ale nebrání. "Rád bych hrál za dobrých podmínek. Myslím si ale, že by bylo dobré se hlavně připravit na další sezonu. S fanoušky a tak, aby to mělo hlavu a patu," řekl.

Vadí mu hlavně absence fanoušků. "Chceš hrát Stanley Cup bez diváků? Je to hodně zvláštní představa, bude ti to připadat jako příprava," podotkl Mrázek.

Jeho Carolina se má na úvod play off utkat s New York Rangers. "Dostaneš soupeře, který je mimo play off, což je trošku zvláštní," poukázal na skutečnost, že Rangers byli ve Východní konferenci před přerušením soutěže desátí.

Mrázek si navíc dobře uvědomuje, že pokud se opravdu začne, budou šance týmů na úspěch výrazně jiné než v březnu. "Může se stát cokoliv a vyhrát může kdokoliv. I Montreal, který musel z posledních 12 zápasů deset nebo jedenáct vyhrát a stejně by neměl jistotu play off. Je to úplně nová soutěž. Jak už jsem ale řekl, hrát o trofej bez fanoušků je strašně zvláštní," uvedl.

Účastník dvou světových šampionátů je v současnosti stejně jako většina českých hráčů z NHL doma. "Chodím do posilovny a začal jsem letní přípravu s trenérem. A hraju golf," popsal svůj současný program.

V minulých dnech chodil i na led, ale teď se více věnuje fyzické přípravě. "Nikdo neví, co bude. Když pojedeme zpět do Ameriky, tak budeme mít k dispozici dva tři týdny na to, abychom se na ledě připravili," řekl.

Odchovanec Vítkovic po přerušení sezony ještě pár dní v USA zůstal, ale nakonec se rozhodl odcestovat. "Ze začátku to bylo v Carolině v pohodě, bylo tam výborné počasí a nic nám nechybělo. Když se ale situace v Česku začala zlepšovat, tak jsme se rozhodli, že pojedeme domů," uvedl Mrázek.