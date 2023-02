Mrázek vychytal v NHL po měsíci výhru, McDavid překonal hranici 100 bodů

Tak jako další sociální sítě i YouTube po prezidentských volbách roku 2016 několik let stupňoval snahu potlačovat dezinformace. Najímal analytiky a moderátory obsahu a investoval do posílení automatizovaných nástrojů proti šíření falešných tvrzení. Dnes už to neplatí, napsal tento týden americký list The New York Times.

Společnost vlastněná Googlem minulý měsíc v tichosti zmenšila svůj malý tým expertů dohlížejících na postup vůči dezinformacím, potvrdili tři lidé obeznámení s rozhodnutím. Po škrtech, které jsou součástí vlny propouštění ze strany vlastníka Googlu, tedy firmy Alphabet, má na starosti globální politiku platformy kolem dezinformací jediný člověk, uvedl jeden ze zdrojů.

Změny uvnitř YouTube odráží trend v celém sektoru, který by mohl způsobit odbourání velké části pojistek vybudovaných za poslední roky sociálními sítěmi ve snaze zabránit šíření obsahu, jakým jsou nepravdivá tvrzení o pandemii covidu-19, o ruské válce proti Ukrajině nebo o integritě voleb po celém světě. Twitter pod svým novým majitelem Elonem Muskem dramaticky zeštíhlil personál, zatímco společnost Meta, která provozuje Facebook, Instagram a Whatsapp, odklání pozornost a prostředky k budování metaverzu, tady jakési virtuální reality.