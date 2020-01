Čechům se dařilo. Mrázek vychytal nulu, Nečas ohromil nádhernou akcí s gólovou tečkou

Brankář Petr Mrázek zlikvidoval v pátečním utkání NHL 32 střel, dovedl Carolinu k výhře 3:0 nad Arizonou a připsal si třetí nulu sezony. Skóre uzavřel hezkou individuální akcí Martin Nečas.

Mrázek byl vyhlášen první a Nečas druhou hvězdou zápasu. Filip Hronek přispěl dvěma přihrávkami k vítězství Detroitu 3:2 po samostatných nájezdech nad Ottawou. Pavel Francouz nezabránil 26 zákroky porážce Colorada s Pittsburgem 3:4 v prodloužení.

Mrázek se v počtu vychytaných nul v tomto ročníku dělí s dalšími čtyřmi gólmany o první místo v NHL. Ostravský rodák měl nejvíce práce zejména v prostřední třetině, ve které tým podržel čtrnácti zákroky a vytáhl při jednom přečíslení působivý "semafor" proti střele Taylora Halla.

"Chytal spolehlivě. Zejména ve druhé třetině, kdy po nás šli a dopustili jsme se několika ztrát. Měl skvělé zákroky, když jsme to potřebovali, a vypadaly v jeho podání jednoduše. Ale nebyly. Výborně to přečetl, potom to ani nepůsobí dojmem, že šlo o velkou šanci," chválil Mrázka trenér Caroliny Rod Brind'Amour.

Křestní jméno českého gólmana vyvolávali fanoušci v hale v poslední minutě zápasu i během rozhovoru na střídačce po utkání. "Jsou úžasní. Dodávájí nám energii, i dnes nám hodně pomohli," řekl Mrázek. "Také spoluhráči mi zápas usnadnili, všechny puky jsem velmi dobře viděl. Cítil jsem se dobře," pokračoval český gólman, který předchozí dvě čistá konta vychytal v říjnu.

Carolina vedla od 15. minuty díky brance Warrena Foegeleho. Ve 39. minutě přidal druhý gól Lucas Wallmark a o 63 sekund později nadchl diváky Nečas. Dvacetiletý hráč převzal puk v útočném pásmu mezi modrou čárou a levým kruhem, obkroužil branku a pohodlně bekhendem přehodil beton přesunujícího se Anttiho Raanty.

"S přibývajícími zápasy získáváte zkušenosti, roste vám sebevědomí, a tak si troufnete i na takové věci. Zůstal jsem trpělivý a najednou jsem měl před sebou prázdnou bránu," vysvětlil Nečas. Jeho spoluhráč Andrej Svečnikov se v této sezoně už dvakrát prosadil způsobem, kdy si puk nabral za brankou na čepel hokejky a zavěsil ho pod břevno. "Na tohle jsem vůbec nepomyslel. Tohle zakončení nechám jemu," dodal s úsměvem.

Nečasův gól definitivně zlomil odpor Arizony. "Druhou třetinu jsme nehráli nejlépe, ale dobře jsme ji zakončili. To bylo ohromně důležité. Pomohl nám také začátek a že jsme dali první gól. Se starty utkání jsme teď mívali trochu problémy," řekl Nečas, který skóroval v sezoně podesáté a v tabulce střelců nováčků je třetí za Dominikem Kubalíkem a vedoucím Victorem Olofssonem.

Detroit vedl ve 26. minutě 2:0 po přihrávkách Hronka, který je nejproduktivnějším obráncem Detroitu (8+17). Překonal už i své bodové maximum z minulé sezony (5+18), která byla jeho první v NHL. "Skvěle podporuje útok bez nežádoucího rizika. Ano, dělá chyby, ale učí se z nich a stává se mentálně odolnějším," řekl trenér Jeff Blashill na Hronkovu adresu.

Český obránce našel před prvním gólem u pravé tyčky Tylera Bertuzziho, který usměrnil puk do odkryté branky. "Celou dobu se na mě díval, jen potřeboval lepší úhel pro přihrávku. Popojel si a uvolnil mě. Hraje chytře, s velkým sebevědomím, má hlavu nahoře. Je neskutečný," chválil Bertuzzi Hronka.

Ve druhém případě přenechal Hronek kotouč Dylanu Larkinovi, který krásným průnikem z vlastního pásma zvýšil. "Myslím si, že se v každém aspektu hry zlepšil. Má skvělou střelu, přihrávku. Když je na ledě, pošle vám puk přesně na hokejku. Když ho necháte pálit z první, je to nebezpečné," chválil Hronka i Larkin.

Ottawa ale do pěti minut vyrovnala a o vítězi musely rozhodnout nájezdy. V rozstřelu se prosadil pouze Larkin. V dresu poražených nastoupil poprvé od konce listopadu Filip Chlapík.

Colorado vedlo 1:0 a 2:1, ale Pittsburgh ve třetí třetině skóre otočil. Domácí si při hře bez brankáře vynutili 31 sekund před koncem základní hrací doby prodloužení, ve kterém překonal Francouze z mezikruží Jared McCann.

"Byl to vyrovnaný zápas. Oba týmy dobře bránily a bylo spravedlivé, že každý získal po bodu. V prodloužení jsme ale měli smůlu, zasloužili jsme si ten druhý bod více," uvedl Francouz, který si po vánoční přestávce připsal prohru ve všech třech zápasech. Český gólman má ale stále vysoce aktivní bilanci jedenácti výher, čtyř proher a dvou porážek v prodloužení.

NHL:

Detroit - Ottawa 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 1:2, 0:0 - 0:0)

Branky: 26. a rozhodující sam. nájezd D. Larkin (na první Hronek), 15. Bertuzzi (Hronek) - 26. B. Tkachuk, 31. White. Střely na branku: 28:31. Diváci: 18.724. Hvězdy zápasu: 1. D. Larkin (Detroit), 2. White (Ottawa), 3. Bertuzzi (Detroit).

Carolina - Arizona 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Branky: 15. Foegele, 39. Wallmark, 40. Nečas. Střely na branku: 29:32. Petr Mrázek odchytal za Carolinu celý zápas a z 32 střel neinkasoval. Diváci: 16.476. Hvězdy zápasu: 1. Mrázek, 2. Nečas, 3. Wallmark (všichni Carolina).

Colorado - Pittsburgh 3:4 v prodl. (1:0, 1:1, 1:2 - 0:1)

Branky: 15. MacKinnon, 39. Landeskog, 60. Calvert - 34. Blugers, 42. Rust, 56. Malkin, 64. McCann. Střely na branku: 31:30. Pavel Francouz odchytal za Colorado celý zápas, inkasoval čtyři branky z 30 střel a úspěšnost zásahů měl 86,67 procenta. Diváci: 18.132. Hvězdy zápasu: 1. Malkin, 2. McCann (oba Pittsburgh), 3. Landeskog (Colorado).