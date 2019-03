Mrázek tentokrát nezabránil prohře Caroliny

před 2 hodinami

Brankář Petr Mrázek zastavil v NHL 24 z 27 střel Washingtonu, ale nezabránil porážce Caroliny 1:4. Žadný z českých hráčů v úterním programu nebodoval. Edmonton porazil doma Los Angeles 8:4 díky hattrickům Ryana Nugenta Hopkinse a Leona Draisaitla.

Mrázek, který si připsal výhru v osmi z předchozích devíti startů, inkasoval jako první v 17. minutě, v níž ho překonal střelou bez přípravy T. J. Oshie. Carolina vyrovnala v prostřední třetině zásluhou Dougieho Hamiltona a nerozhodný stav zlomil ve 45. minutě Alexandr Ovečkin. Ruský kanonýr dal 49. gól v sezoně a celkově 656. v kariéře, čímž se v historické tabulce střelců vyrovnal třináctému Brendanu Shanahanovi.

Diváci ve Washingtonu spustili po Ovečkinově gólu pokřik: "My chceme padesát!" Ale Mrázek byl proti. "Příště," pousmála se ruská hvězda. Tuto magickou hranici pokořili ve své kariéře v osmi sezonách jen Wayne Gretzky a Mike Bossy. Ovečkin je může doplnit.

"Bylo by hezké, kdyby se mi to povedlo. Do konce základní části stále ještě chybí pět zápasů a dnes jsem měl hodně šancí. Ale jsem rád i za ten jeden, protože v posledních utkáních jsem šance neproměňoval. Navíc to byl důležitý gól," uvedl Ovečkin.

Mrázek neměl nárok ani proti zakončení Johna Carlsona, který za jeho záda usměrnil střílenou přihrávku Dmitrije Orlova. Carolina v závěru odvolala českého gólmana a odhodlala se k power play, ale výhru Washingtonu zpečetil do prázdné branky Nicklas Bäckström. V obraně vítězů scházel potřetí v řadě kvůli zranění levé nohy Michal Kempný. Jakub Vrána nebodoval.

Carolina nepřipomínala tým, který bojuje o play off. "Soupeř hrál dobře, my ne," konstatoval trenér Hurricanes Rod Brind'Amour. "Neměli jsme šanci vyhrát. Takový pocit jsem měl celý zápas. Vůbec jsme se nedostali ke své hře," zlobil se kouč.

Carolina drží ve Východní konferenci první divokou kartu, ale její náskok na první nepostupové místo se ztenčil na tři body, protože Columbus doma přehrál New York Islanders 4:0. Podruhé za sebou udržel čisté konto gólman Sergej Bobrovskij. Mezi Carolinou a Columbusem je v tabulce ještě Montreal, který si i díky dvěma gólům Tomáše Tatara poradil bez problémů s Floridou 6:1.

Nugent-Hopkins vstřelil všechny tři góly už v úvodní třetině, kterou Edmonton ovládl 5:1. "Nemyslím si, že se mi něco podobného povedlo od mládežnického hokeje," prohlásil Nugent Hopkins o hattricku během jedné třetiny. "Tlačili jsme je, posílali puky na branku a nenechali je, aby si vydechli," dodal.

Draisaitl se prosadil v každé třetině a svůj první hattrick v NHL zkompletoval v předposlední minutě gólem na konečných 8:4. Naposledy dosáhli dva hráči Oilers hattricku ve stejném zápase v roce 1985 - tehdy se to povedlo také proti Los Angeles Jarrimu Kurrimu a Paulu Coffeymu.

Gól a tři asistence si připsal Connor McDavid. Lídr Edmontonu, který byl v předchozích dvou letech nejproduktivnějším hráčem základní části, si tím vytvořil nové maximum 112 bodů (39+73). Draisaitl si polepšil na 99 bodů (46+53) a mohl by atakovat hranici padesáti branek.

"Podle jejich čísel je evidentní, že nejsme jediní, komu dělali potíže," uvedl kouč Los Angeles Willie Desjardins. "Když se rozjedou, jsou těžko k zastavení. Vždy se mi líbil i Nugent-Hopkins, podle mě je podceňovaný. Je to výborný hráč a dnes to potvrdil," doplnil.

Edmonton má stále teoretickou naději, že si zahraje play off. Na Colorado, které se nachází na posledním postupovém místě, ztrácí pět bodů. První pod čarou elitní osmičky je Arizona, která udolala v úterý Chicago 1:0. Jediný gól padl ve 46. minutě v přesilové hře z hole Nicka Cousinse. Nulu udržel Darcy Kuemper, který chytal osmnáctý zápas v řadě a připsal si 31 zákroků.

Čisté konto vychytal také Craig Anderson, který kryl 35 střel a dovedl Ottawu k výhře 4:0 nad Buffalem. Do sestavy poražených se nevešel Vladimír Sobotka.

Sam Steel pomohl Anaheimu k výhře 5:4 ve Vancouveru a překonal dva klubové rekordy. Stal se nejmladším hráčem, který vstřelil v základní části hattrick a proměnil trestné střílení. Útočník, který před 51 dny oslavil 21. narozeniny, sebral rekordy Bobbymu Ryanu (21 let, 297 dní) a Ondřeji Kašemu (21 let, 350 dní).

Výsledky NHL:

Washington - Carolina 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Branky: 17. Oshie, 45. Ovečkin, 52. Carlson, 58. Bäckström - 36. D. Hamilton. Střely na branku: 28:28. Brankář Petr Mrázek odchytal za Carolinu 58:58 minuty, inkasoval tři branky z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 88,89 procenta. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Kuzněcov, 2. Ovečkin, 3. Holtby (všichni Washington).

Columbus - NY Islanders 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Branky: 6. Dzingel, 43. Panarin, 52. Bjorkstrand, 60. Atkinson. Střely na branku: 33:26. Diváci: 17.928. Hvězdy zápas: 1. Bobrovskij, 2. Bjorkstrand, 3. Dzingel (všichni Columbus).

Montreal - Florida 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)

Branky: 7. a 15. Tatar, 13. Kulak, 23. Lehkonen, 33. Danault, 52. Domi - 42. Vatrano. Střely na branku: 27:34. Diváci: 21.029. Hvězdy zápasu: 1. Tatar, 2. Kulak, 3. Price (všichni Montreal).

Ottawa - Buffalo 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Branky: 18. Duclair, 20. Gibbons, 46. Balcers, 48. Pääjärvi. Střely na branku: 31:35. Diváci: 12.074. Hvězdy zápasu: 1. C. Anderson, 2. Gibbons, 3. Chabot (všichni Ottawa).

Edmonton - Los Angeles 8:4 (5:1, 2:3, 1:0)

Branky: 4., 15. a 20. Nugent-Hopkins, 5., 35. a 59. Draisaitl, 11. Kassian, 32. McDavid - 3. Iafallo, 28. Doughty, 37. D. Brown, 40. Grundström. Střely na branku: 32:38. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. Nugent-Hopkins, 3. McDavid (všichni Edmonton).

Arizona - Chicago 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka: 46. Cousins. Střely na branku: 29:31. Diváci: 15.055. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper, 2. Cousins, 3. Ekman-Larsson (všichni Arizona).

Vancouver - Anaheim 4:5 (2:1, 0:2, 2:2)

Branky: 13. Virtanen, 19. Edler, 54. Leivo, 55. Pearson - 10., 33. a 40. z tr. střílení Steel, 48. Rakell, 52. Sherwood. Střely na branku: 32:24. Diváci: 17.633. Hvězdy zápasu: 1. Steel (Anaheim), 2. Stecher, 3. Leivo (oba Vancouver).