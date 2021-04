Mrázek se vrátil po zranění a zářil. V AHL předvedl 43 zákroků

Český hokejový brankář Petr Mrázek v prvním zápase po zranění zazářil a pomohl v AHL 43 zákroky k domácímu vítězství celku Chicago Wolves nad Grand Rapids 5:2. Devětadvacetiletý odchovanec Vítkovic se ve čtvrtek vrátil do hry poprvé od 30. ledna, kdy si ve třetí minutě duelu Caroliny s Dallasem po kolizi se spoluhráčem Maxem McCormickem poranil palec pravé ruky a musel na operaci.

Na farmě se má Mrázek dostat zpátky do zápasového rytmu. Při návratu byl zvolen první hvězdou utkání. Zapotil se především ve druhé třetině, kdy jej Griffins zasypali 23 střelami. Účastník dvou mistrovství světa i Světového poháru v Torontu z roku 2016 však udržel vedení 2:1. "Stříleli odevšad, byl jsem docela unavený po druhé třetině, ale rychle jsem zase nabral síly," řekl Mrázek.

Nijak mu nevadilo, že se hrálo v Chicagu už odpoledne. "Já mám odpolední zápasy rád, my jich normálně moc nemáme. Hrál jsem zápas po osmi týdnech, takže jsem byl rád, že už konečně můžu chytat. Mohl jsem si vyzkoušet chytat naostro, hledat si puky přes stínící hráče. Bylo to pozitivní," pochvaloval si Mrázek.

Byl rád, že byl pod palbou soupeře, protože se chce co nejrychleji dostat do formy, aby v dresu Hurricanes mohl navázat na podařený vstup do sezony. Než se při čtvrtém startu zranil, stihl ze tří utkání vychytat dvakrát čisté konto. Drží si tak průměr 0,99 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 95,5 procenta.

"Neříkal jsem spoluhráčům, aby na mě nechali jít tolik střel. Ale byl to zábavný zápas, jsem rád, že jsem mohl čelit 45 střelám. Je to lepší, než abych tam stál a šla na mě jedna za pět nebo deset minut," smál se Mrázek, jenž chytal v AHL poprvé od ročníku 2014/15, kdy při působení v Detroitu nastupoval i za Grand Rapids.

O tom, že se rozchytá v dresu Wolves, se dozvěděl o víkendu. "Bavili jsme se v sobotu s generálním manažerem (Donem Waddellem) a trenérem gólmanů (Paulem Schonfelderem), že jestli se budu přes víkend cítit dobře, že bych ve čtvrtek chytal. Cítil jsem se pak dobře i v pondělí, úterý i ve středu, takže jsem nastoupil," uvedl Mrázek.

Udělal tak první krok k tomu, aby se vrátil do branky Caroliny. "Chytat v zápase a poznat, jak se po zranění cítím v plném zápřahu a se soupeři dotírajícími u branky, je klíčová věc. Byla to dlouhá cesta a jsem rád, že jsem si mohl vyzkoušet, jestli jsem připravený, nebo ne," dodal Mrázek.