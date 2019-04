Mrázek pustil šest gólů a s Carolinou utrpěl debakl, Winnipeg v play off skončil

před 4 hodinami

Hokejisté Caroliny s Petrem Mrázkem v brance utrpěli v úvodním kole play off NHL ve Washingtonu debakl 0:6 a prohrávají 2:3 na zápasy. Český gólman odchytal celý zápas a kryl 22 střel. St. Louis postoupilo do druhého kola, když porazilo doma Winnipeg 3:2 a uzavřelo sérii v poměru 4:2. Dallas vyhrál i s přispěním jedné asistence Romana Poláka v Nashvillu 5:3 a vede 3:2 na zápasy.

Mrázek v předchozích dvou domácích utkáních pustil jen jeden gól a ve Washingtonu až do 35. minuty držel těsný stav 1:0. Úvodní gól vstřelil v přesilové hře z dorážky Nicklas Bäckström, který poté z přečíslení dva na jednoho zvýšil na 2:0. Třetí gól přidal ještě v závěru druhé třetiny střelou z mezikruží Brett Connolly.

"Hráli jsme špatně od začátku do konce. Těžko vybrat jediného našeho hráče, který dnes odehrál dobrý zápas. Přitom v této fázi sezony potřebujete každého, aby odvedl maximum. Ale z nějakého důvodu jsme byli ve všem o krok za nimi, ve všech aspektech jsme byli horší. To dokládá výsledek," řekl trenér Caroliny Rod Brind'Amour.

Zbývající branky padly v závěrečné části. Tom Wilson využil z dorážky početní výhodu, Nic Dowd proměnil trestné střílení a v další přesilové hře se trefil Alexandr Ovečkin. Mrázek vydržel v brance až do konce, za žádný gól nemohl. Na druhé straně Braden Holtby kryl všech třicet střel.

"Nehráli jsme předchozí zápasy to, čeho jsme schopni. Dokonce ani v prvních dvou, které jsme vyhráli. Postrádal jsem větší vůli a agresivitu. Věděli jsme, že musíme přepnout na vyšší úroveň," uvedl trenér obhájců Stanleyova poháru Todd Reirden. "Byla to skvělá odpověď na minulé dva zápasy v Carolině, se kterými jsme nebyli spokojeni. Tentokrát už jsme hráli svůj hokej," doplnil Bäckström, který si připsal čtyři body (2+2). Jakub Vrána vyšel opět naprázdno, v sérii ještě nebodoval.

Hrdinou St. Louis je Jaden Schwartz. Šestadvacetiletý útočník minule rozhodl o výhře 3:2 v čase 59:45, tentokrát vstřelil hattrick. Poprvé skóroval už po 23 sekundách hry, pak ve 33. minutě v přesilové hře a na začátku poslední třetiny zkompletoval třígólový večer. Winnipeg ještě průběh zdramatizoval dvěma trefami, ale druhou až 38 sekund před koncem.

Hokejisté St. Louis si šli za postupovým bodem od začátku, po dvou třetinách soupeře přestříleli 27:6. "Připomínali jsme si, abychom zápas odstartovali tak, jak jsme ho skončili. To se povedlo," řekl trenér St. Louis Craig Berube. "Moc jsme jim toho nedovolili. Skvěle pracovala obrana, naši útočníci výborně napadali a narušovali jejich rozehrávku. Myslím, že jsme je naší agresivní hrou frustrovali. Odehráli jsme nejlepší zápas v sezoně a těší mě, že jsem tomu také pomohl," dodal Schwartz.

Winnipeg tak nenaváže na minulou sezonu, v níž se probojoval až do finále Západní konference. "Je těžké to strávit. Měli jsme od sebe vysoká očekávání a nenaplnili je," řekl útočník Jets Brian Little. "Těžko říct, co bylo špatně. Ani si nemyslím, že bychom měli na někoho ukázat prstem a hodit to na něj. St. Louis hrálo velmi dobře," dodal brankář Connor Hellebuyck.

Výhru Dallasu v Nashvillu řídili dvougóloví střelci Alexander Radulov a Jason Dickinson, jemuž u trefy na 1:1 asistoval Polák. Stars odskočili na začátku prostřední třetiny po dvou Radulových gólech do trháku 3:1. Nashville sice snížil trefou Ryana Johansena, ale hosté odpověděli zásahy Tylera Seguina a Jasona Dickinsona. Domácí Kyle Turris ještě vykřesal ve 43. minutě naději na obrat, ale skóre už se neměnilo.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 5. zápas:

Washington - Carolina 6:0 (stav série: 3:2)

Západní konference - 5. zápas:

Nashville - Dallas 3:5 (stav série: 2:3)

Západní konference - 6. zápas:

St. Louis - Winnipeg 3:2 (konečný stav série: 4:2)