Mrázek exceloval, vychytal čisté konto a Carolina díky němu porazila Islanders 1:0

před 1 hodinou

Petr Mrázek zastavil v úvodním utkání semifinále Východní konference NHL všech 31 střel New Yorku Islanders, dovedl Carolinu k výhře 1:0 v prodloužení a stal se největší hvězdou zápasu. Český brankář si připsal druhou nulu v letošním play off. San Jose vstoupilo do semifinále Západní konference vítězstvím 5:2 nad Coloradem.

Mrázek chytil v úvodní třetině sólový únik Joshe Baileyho, jehož bekhendový blafák ukryl v lapačce. Český gólman úspěšně vyřešil v zápase i spoustu závarů a dorážek, i když z jedného ho v závěru druhé třetiny překonal Matthews Barzal. Rozhodčí ale gól neuznali, protože Mrázka atakoval Anders Lee a znemožnil mu lépe zasáhnout. Islanders ještě jednou spustili klakson v hale na znamení vstřeleného gólu, ale střela Ryana Pulocka v závěru třetí části skončila v boční síti. Také brankář Islanders Robin Lehner vytáhl v utkání spoustu skvělých zákroků a kryl stejně jako Mrázek 31 střel. Nestačil pouze v 65. minutě na pohotovou dorážku Jordana Staala, který doklepl z ostrého úhlu nepřesnou střelu Nina Niederreitera. Puk se k autorovi jediného gólu odrazil od zadního mantinelu. San Jose nezačalo dobře, už ve třetí minutě otevřel skóre hostující Gabriel Bourque. Ještě v úvodním dějství vyrovnal Gustav Nyquist, ale Colorado vstoupilo lépe i do druhé třetiny a trefou Colina Wilsona se opět ujalo vedení. Domácí rozhodli mezi 31. až 39. minutou, během kterých otočili na 4:2 góly Joea Thorntona, Kevina Labanca a Brenta Burnse. Výhru zpečetil při power play Timo Meier. Útočník San Jose Tomáš Hertl, který v předchozích třech zápasech vstřelil čtyři góly a na jeden přihrál, vyšel tentokrát bodově naprázdno. V sestavě domácích opět nastoupil i Lukáš Radil. 2. kolo play off NHL: Východní konference - 1. zápas: NY Islanders - Carolina 0:1 v prodl. Branka: 65. J. Staal. Střely na branku: 31:32. Petr Mrázek odchytal za Carolinu celé utkání a z 31 střel neinkasoval. Diváci: 15.795. Hvězdy zápasu: 1. Mrázek (Carolina), 2. Lehner (NY Islanders), 3. J. Staal (Carolina). Stav série: 0:1. Západní konference - 1. zápas: San Jose - Colorado 5:2 (1:1, 3:1, 1:0) Branky: 15. Nyquist, 31. J. Thornton, 37. Labanc, 39. Burns, 60. Meier - 3. G. Bourque, 24. C. Wilson. Střely na branku: 27:28. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. J. Thornton, 2. M. Jones, 3. Burns (všichni San Jose). Stav série: 1:0.

autor: ČTK | před 1 hodinou