Mrázek oslnil při návratu, ocenila ho i hvězda. Kouč přitom netušil, co od něho čekat

Hokejový gólman Petr Mrázek kryl ve svém prvním letošním startu v play off NHL 35 střel a dovedl Carolinu k výhře 3:2 v prodloužení na ledě Tampy Bay. Hurricanes i díky výkonu českého brankáře, který byl zvolen druhou hvězdou zápasu, snížili stav série na 1:2.

Boston i bez bodových příspěvků Davida Krejčího a Davida Pastrňáka zvítězil na ledě New Yorku Islanders 2:1 v prodloužení a ujali se vedení 2:1 na zápasy.

Carolina udělala po dvou domácích prohrách změnu v brankovišti, a tak Mrázek chytal poprvé od 10. května. Ostravský rodák inkasoval oba góly v přesilové hře Tampy Bay, která ve druhé třetině smazala dvoubrankovou ztrátu.

Faul na Ondřeje Paláta potrestal po hezké kombinaci zblízka Brayden Point a střelou z mezikruží vyrovnal Alex Killorn. Oba se v play off trefili shodně pošesté, přičemž více branek dal jen Nathan MacKinnon z Colorada.

"Byl dobrý," pochválil Mrázka trenér Caroliny Rod Brind'Amour. "Upřímně řečeno, nevím, co jsem od něj mohl očekávat, protože dlouho nechytal. Ale je to bojovník a za inkasované góly nemohl. Neměl žádnou šanci, aby ty střely zastavil," doplnil.

Mrázek se o svém startu dozvěděl o den dříve. "Cítil jsem se dobře. Všechno je to o přípravě. I když jsem nechytal, snažil jsem se být co nejlépe připraven, pokud by mě trenéři poslali do zápasu. Jsem šťastný, že jsem dostal tuto příležitost a že jsme vyhráli," pronesl český gólman.

Zároveň odmítl, že by se cítil pod tlakem. "Tak bych to nenazval. Je zábava chytat, zvlášť v play off. Navíc je skvělé, že jsou zase haly plné lidí. Snažíte se zápasy užít," vysvětlil.

Mrázka předčil při vyhlašování hvězd zápasu pouze Sebastian Aho, jenž si připsal gól a dvě asistence. Finský útočník založil u první branky rychlý protiútok, který zakončil Brett Pesce střelou bez přípravy zpoza pravého kruhu přes blokujícího Paláta.

O chvíli později zvýšil Aho ze sólového úniku a v prodloužení tečoval jeho střelu Jordan Staal. Kapitán Caroliny rozhodl o výhře nad obhájci Stanleyova poháru v čase 65:57.

"Věřili jsme si a je úžasné, že jsme vyhráli, ale pořád je to jen první bod v sérii. Musíme pokračovat v našem výkonu i příští zápas a opět dělat to, co nám přineslo úspěch," podotkl Aho.

Také on vyzdvihl Mrázka. "I když dlouho nechytal, vůbec jsem nepochyboval, že bude dobrý. Vytáhl několik ohromných zákroků a dal nám šanci na vítězství," podotkl.

Tampa Bay kopíruje průběh předchozí série, kdy v prvním kole vyhrála dvakrát na ledě Floridy a třetí zápas doma prohrála také v prodloužení. "Už jsme takové situace zažili, jsme v pohodě. Asi bych se cítil jinak, pokud bychom hráli hrozně. Ale většinu utkání se mi náš výkon líbil, nescházela nám ani bojovnost. Odehráli jsme dobrý zápas," řekl Point.

Boston vedl od šesté minuty, v níž se prosadil Craig Smith střelou z mezikruží. Gólman Tuukka Rask, který byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu, kryl 28 střel a překonal jej pouze v 55. minutě z dorážky Matthew Barzal.

Islanders vyhráli předchozí zápas v prodloužení, ve kterém tentokrát udeřili Bruins. Autorem vítězného gólu byl Brad Marchand, který překvapil v čase 63:36 střelou z ostrého úhlu Semjona Varlamova.

"Věděl jsem, že nejsem v ideální pozici, ale jakákoli střela, obzvláště v prodloužení, může skončit v brance. Každý tým si před prodloužením připomíná, aby nezahodil žádnou příležitost ke střele. Tohle byl další příklad, že to má smysl," konstatoval Marchand

"Byla to divná střela a vůbec nevím, jak mi prošla do branky. Ještě se musím podívat na opakovaný záznam," doplnil Varlamov, který zlikvidoval v utkání 39 střel.

Byl to trpký konec pro gólmana Islanders, který dlouho zářil. Za stavu 0:1 chytil šanci Krejčímu i Pastrňákovi a ve třetí třetině zastavil všech 21 střel. "Myslím si, že jsme byli jasně lepším týmem," uvedl kouč Bostonu Bruce Cassidy.

"Vyrovnávací gól je nakopl a v prodloužení nás několika skvělými zákroky podržel Tuukka. I když jsme ale dali šťastný gól, cítil jsem, že jsme si ho zasloužili. Měli jsme hodně dobrých šancí, které nám (Varlamov) zneškodnil, nebo skončily mimo branku," dodal.

2. kolo play off NHL:

Východní divize - 3. zápas:

NY Islanders - Boston 1:2 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)

Branky: 55. Barzal - 6. C. Smith, 64. Marchand. Střely na branku: 29:41. Diváci: 12.000 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. T. Rask, 2. Marchand (oba Boston), 3. Varlamov (NY Islanders). Stav série: 1:2.

Centrální divize - 3. zápas:

Tampa Bay - Carolina 2:3 v prodl. (0:0, 2:2, 0:0 - 0:1)

Branky: 29. B. Point, 37. Killorn - 26. Pesce, 28. Aho, 66. J. Staal. Střely na branku: 37:27. Mrázek odchytal za Carolinu 65:57 minut, inkasoval dvě branky z 37 střel a úspěšnost zásahů měl 94,6 procenta. Diváci: 13.544 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Aho, 2. Mrázek (oba Carolina), 3. B. Point (Tampa Bay). Stav série: 2:1.