Mrázek je v Detroitu měsíc bez výhry a skoro nechytá. Trochu jsem se nepohodl s trenérem, přiznává

V létě podepsal Petr Mrázek s Detroitem Red Wings novou dvouletou smlouvu s příjmem osm milionů dolarů. Zatím ale vloženou důvěru a finance svému zaměstnavateli nesplácí. Odchytal jen 25 zápasů, hodně inkasuje a naposledy vyhrál 17. prosince minulého roku. "Trochu jsme se s trenérem nepohodli. Po tom posledním vítězném zápase jsem pak dalších dvanáct dnů nechytal. To je prostě zvláštní, když člověk vyhraje a pak skoro dva týdny není v bráně," říká Mrázek v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

A.cz: Detroit je aktuálně ve své konferenci až čtrnáctý, vy příliš nechytáte. S letošní sezonou zatím asi moc spokojený nejste, že?

Je to těžké. Jsme na tom špatně jako tým, hrajeme dole. Všichni se snažíme najít cestu, jak z toho ven, aby se nám zase začalo dařit, ale moc se nám to nedaří.

Co vy osobně? Máte odchytáno jen 25 zápasů s průměrem přes tři obdržené branky na utkání a úspěšností 89 procent...

V Anaheimu jsme prohráli 0:2, tam jsem podle mě odchytal hodně dobré utkání. Pak jsem byl po Novém roce v brance proti Chicagu a Dallasu. Dali jsme si dva vlastní góly... není to jen o mně. Na rovinu můžu říct, že se zase cítím výborně a v těch třech zápasech jsem nezachytal špatně. Bohužel jsme ale všechny prohráli.

Říkáte, že se zase cítíte výborně. Před tím jste se cítil hůř?

To bych ani neřekl. Spíše jsem to myslel tak, že před sezonou přišel nový trenér brankářů. Hodně věcí jsme změnili a všechno si to sedá. Cítím se lépe než loni, ale jako tým jsme úplně někde jinde. Od toho se pak všechno odvíjí. Když se daří týmu, daří se i gólmanovi.

Co je tedy špatně?

To nevím. Už před sezonou se psalo, že na tom Detroit nebude dobře. Snažili jsme se z toho nějak vykroutit, ale zatím se nám to nedaří. Musíme makat. Uvidíme, jestli přijdou nějaké změny, nebo ne. To necháme na vedení.

Nemůže mít na vaše výkony vliv v létě podepsaná nová smlouva?

To bych neřekl. Sezona začala Světovým pohárem, který byl super. V NHL pak byly zápasy, které jsem zachytal výborně. Byly samozřejmě i takové, v nichž jsem měl být lepší. Tak to prostě bývá. Smlouvu bych do toho netahal. Vyšlo to, jak to vyšlo.

Nečekal jste přesto od kouče Blashilla více příležitostí? Zvlášť po tom, co se v prosinci znovu zranil Jimmy Howard...

Čekal jsem více šancí. V tom jsem se s trenérem nepohodl. Nechci to ale řešit, budu si makat na svém, a až ta šance přijde, chci podat nejlepší možný výkon. Každý máme jiný názor.

Vaše poslední výhra ale pochází ze 17. prosince. Pak píšete jen samé prohry. V čem konkrétně jste se s trenérem nepohodli?

Jasně, vyhrál jsem naposledy před měsícem, ale právě po tom zápase jsem pak dalších dvanáct dnů nechytal. To je prostě zvláštní, když člověk vyhraje a pak skoro dva týdny není v bráně. Raději vyhraju 6:4, než abych prohrál 0:1. Ale jak říkám, neřeším to a snažím se makat.

Z branky vás v posledním měsíci vytlačuje z farmy povolaný Jared Coreau. Znal jste ho vůbec před sezonou?

Jo, s Jaredem se známe. Chytal v Grand Rapids loni i předloni. Spolu žádný problém nemáme. Je to super pohodový kluk.

Jak moc velký je v Detroitu strašák toho, že play-off o Stanley Cup bude bez vás?

Taková je prostě realita, mužstvo se přebudovává. Lidi tu jsou zvyklí jen na úspěchy, ale to nejde navždy. Podívejte se třeba na týmy Chicaga nebo LA. Před několika lety patřily k nejhorším. Pak přestavěly mužstvo, draftovaly hráče a teď jsou zase na špici. Nás v tomhle čeká ještě kus práce.

