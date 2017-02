Rozjetý Jágr asistoval u vítězného gólu, Zacha a Mrázek byli hvězdami zápasu

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Jaromír Jágr prodloužil bodovou sérii na pět zápasů (2+3), na půdě Los Angeles asistoval u vítězného gólu Barkova. Florida poslední dobou válí, v konferenci už je na sedmém, postupovém místě. Povedený zápas mají za sebou také Petr Mrázek a Pavel Zacha.

New York - Hokejový brankář Petr Mrázek přispěl v sobotním utkání NHL 34 zákroky k výhře Detroitu 3:2 po samostatných nájezdech nad Washingtonem a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Stejné ocenění získal také Martin Hanzal. Český útočník dal po asistenci Radima Vrbaty jedinou branku Arizony, která podlehla San Jose 1:4. Mezi třemi nejlepším hráči zápasu byl uveden i Pavel Zacha, který vstřelil rozdílový gól při výhře New Jersey 3:2 nad New York Islanders.

Detroit promarnil v souboji s lídrem soutěže dvoubrankový náskok, přičemž Washington vyrovnal na 2:2 až v 56. minutě. V rozstřelu, který rozhodl v páté sérii Henrik Zetterberg, chytil Mrázek čtyři z pěti nájezdů. V posledním případě si český gólman poradil s pokusem Alexandra Ovečkina, jehož střelu vyškrábl lapačkou.

"Je to vždy výjimečný pocit, když zastavíte hráče jako je on. Zejména, když jde o poslední střelu," prohlásil Mrázek, který tým v zápase několikrát podržel. "Zápas nám vyhrál brankář a speciální formace. Ubránili jsme se v oslabení, skórovali jsme v přesilové hře a gólman byl skvělý," uvedl trenér Detroitu Jeff Blashill.

Red Wings podržely i nájezdy, v nichž mají v sezoně bilanci 7:0. Stoprocentní v nich jsou Thomas Vanek (5 z 5) a Zetterberg (3 ze 3) a svůj um oba prokázali i proti Washingtonu.

Detroit přerušil sérii pěti proher, ale i nadále zůstává nejhorší ve Východní konferenci. Na poslední postupovou příčku do play off ztrácí osm bodů a nadějí je pro ně Mrázek, jehož výkony v uplynulých dvou týdnech vypadají podle hráčů slibně.

"Chytá teď dobře, v pravou chvíli nás podrží. Když vidíte, že si takhle vede gólman, povzbudí vás to a dává vám to příležitost hrát, jak chcete. Tím si začnete vytvářet šance. Můžeme díky jeho zákrokům hrát trochu jinak," uvedl útočník Detroitu Darren Helm.

Hanzal uplatnil důraz, Zacha rozhodl

Hanzal se prosadil typickým způsobem, když na hranici brankoviště nejdříve clonil gólmanovi při střele od modré čáry a poté odražený kotouč doklepl do sítě. Český útočník tím snížil na 1:3, ale další drama se nekonalo a výhru San Jose pojistil v závěru svým druhým gólem v utkání Brent Burns.

Základ vítězství položilo San Jose už v první třetině, kterou vyhrálo 2:0. "Přitom jsme v ní hráli celkem dobře. Nechci říci, že vstřelili šťastné góly, ale dali nám první branku, poté druhou a už bylo těžké dohánět ztrátu proti týmu, jakým jsou oni," uvedl po zápase Hanzal, který v posledních pěti zápasech skóroval pětkrát.

Zacha zvýšil ve 47. minutě vedení New Jersey na 3:0, když v přesilové hře zapadla jeho střela z levého kruhu i s tečí bránícího Dennise Seidenberga pod horní tyč. Islanders se ale nevzdali a zúročili střeleckou aktivitu 42:21 ke snížení na rozdíl jediné branky. V závěru jim v cestě za vyrovnáním stála levá tyč po rána Nicka Leddyho.

Barkov rozhodl po nahrávce Jágra

U vítězné branky stál i Jaromír Jágr, po jehož přihrávce zlomil Aleksander Barkov nerozhodný stav a zařídil Floridě výhru 3:2 na ledě Los Angeles. Trefa finského útočníka patnáct sekund po začátku třetí třetiny byla skvělou odpovědí hostů na vyrovnání soupeře z 0:2.

"Máme velkou útočnou sílu a víme, že si vždy nějaké šance vytvoříme. Skvělé ale je, že jsme teď dokázali udržet těsné vedení a že i v obraně jsme si vedli slušně," těšilo trenéra Floridy Toma Rowea, jehož svěřenci vyhráli sedmý z posledních osmi zápasů a probojovali se ve Východní konferenci už mezi postupovou osmičku do play off.

Po akci Michaela Frolíka poslal Mark Giordano Calgary na ledě Vancouveru v čase 59:54 do prodloužení, ve kterém ale Chris Tanev rozhodl o výhře domácích 2:1.

V prodloužení uspěl i Dallas, který zejména zásluhou hattricku Antoinea Roussela porazil Tampu Bay 4:3. U třetí branky Lightning asistoval Ondřej Palát.

Skvělý večer prožil i Mark Stone, který gólem a čtyřmi asistencemi řídil výhru Ottawy 6:3 v Torontu.

Změna trenéra nepřinesla okamžitý efekt v Montrealu, který v prvním utkání pod vedením Claudea Juliena podlehl doma Winnipegu 1:3. "Není to teď o nějakém systému, ale sebevědomí. Potřebujeme ho v příštích dnech získat. Ten tým je mnohem lepší, než jsme dnes viděli," reagoval Julien po třetí prohře Montrealu za sebou a sedmé z posledních osmi zápasů.

NHL:

Buffalo - St. Louis 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Branky: 10. Baptiste, 32. E. Kane, 40. O'Reilly - 2. Tarasenko, 56. Upshall. Střely na branku: 28:39. Diváci: 19.070. Hvězdy utkání: 1. E. Kane, 2. Baptiste, 3. O'Reilly (všichni Buffalo).

Montreal - Winnipeg 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Branky: 12. Markov - 25. Armia, 42. Perreault, 59. Laine. Střely na branku: 20:33. Diváci: 21.288. Hvězdy zápasu: 1. Perreault, 2. Byfuglien (oba Winnipeg), 3. Price (Montreal).

Detroit - Washington 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)

Branky: 9. Nielsen, 24. Tatar, rozhodující sam. nájezd Zetterberg - 39. Sanford, 56. Winnik. Střely na branku: 23:36. Petr Mrázek odchytal celé utkání, inkasoval dvě branky z 36 střel a úspěšnost zásahů měl 94,44 procenta. Diváci: 20.027. Hvězdy zápasu: 1. Zetterberg (Detroit), 2. Holtby (Washington), 3. Mrázek (Detroit).

Toronto - Ottawa 3:6 (0:2, 2:0, 1:4)

Branky: 35. Rielly, 38. Kadri, 43. Nylander - 47. a 60. Brassard, 18. Wideman, 18. Dzingel, 46. Hoffman, 59. Stone. Střely na branku: 37:42. Diváci: 19.527. Hvězdy zápasu: 1. Stone, 2. Brassard (oba Ottawa), 3. Nylander (Toronto).

New Jersey - NY Islanders 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Branky: 8. Smith-Pelly, 29. Zajac, 47. Zacha - 49. Ladd, 54. Beauvillier. Střely na branku: 21:42. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Schneider, 2. Zacha, 3. Smith-Pelly (všichni New Jersey).

Chicago - Edmonton 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Branky: 56. Pánik - 26. Benning, 50. Lucic, 60. McDavid. Střely na branku: 39:22. Diváci: 22.075. Hvězdy zápasu: 1. Talbot (Edmonton), 2. Toews (Chicago), 3. Lucic (Edmonton).

Dallas - Tampa Bay 4:3 v prodl. (2:2, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 13., 19. a 45. Roussel, 64. Jamie Benn - 4. a 30. Hedman (na druhou Palát), 12. Johnson. Střely na branku: 28:37. Diváci: 18.210. Hvězdy zápasu: 1. Roussel (Dallas), 2. Hedman (Tampa Bay), 3. Seguin (Dallas).

Minnesota - Nashville 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)

Branky: 37. a 57. Zucker, 3. Granlund, 41. Koivu, 59. E. Staal - 49. Wilson, 51. Subban. Střely na branku: 33:39. Diváci: 19.292. Hvězdy zápasu: 1. Zucker, 2. Koivu, 3. Dubnyk (všichni Minnesota).

Arizona - San Jose 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Branky: 41. Hanzal (Vrbata) - 10. a 57. Burns, 15. Karlsson, 23. Haley. Střely na branku: 37:33. Diváci: 17.446. Hvězdy zápasu: 1. Burns, 2. Karlsson (oba San Jose), 3. Hanzal (Arizona).

Vancouver - Calgary 2:1 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)

Branky: 13. Edler, 61. Tanev - 60. Giordano (Frolík). Střely na branku: 19:36. Diváci: 18.865. Hvězdy zápasu: 1. Miller, 2. Edler, 3. Tanev (všichni Vancouver).

Los Angeles - Florida 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Branky: 26. King, 32. Pearson - 16. Huberdeau, 22. Jokinen, 41. Barkov (Jágr). Střely na branku: 35:25. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Barkov (Florida), 2. Pearson (Los Angeles), 3. Trocheck (Florida).

