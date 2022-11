Mrázek dostal sedm gólů, vyrovnal si nelichotivý rekord. V kabině pak bylo dusno

Dopravce RegioJet, jehož dálkové vlaky z Prahy jezdí přes Brno a Břeclav do Vídně a dále do Budapešti, nahradí v pondělí své železniční spoje v úseku Břeclav - Vídeň autobusy. Vlaky do Budapešti pojedou odklonem přes Bratislavu. V hlavním městě Slovenska je možné přestoupit na autobusovou linku RegioJetu, která spojuje Vídeň s Bratislavou, uvedla v tiskové zprávě mluvčí dopravce Alexandra Janoušek Kostřicová. Důvodem je pondělní stávka rakouských železničářů kvůli výši platů, žádné vlaky v pondělí v Rakousku nevyjedou.

Stávka má trvat do půlnoci na úterý. Dopravce všechny cestující informoval SMS zprávami či e-mailem. "Na možnost stávky jsme se připravovali už během minulého týdne. Rádi bychom provoz zachovali, ale kvůli stávkujícím zaměstnancům rakouské infrastruktury to není možné," uvedla Janoušek.