Drtivý hit na závěr duelu ve Winnipegu, střelce Canadiens museli odvézt na nosítkách

Hokejisté Montrealu vyhráli na ledě Winnipegu 5:3 a v sérii druhého kola play off NHL se ujali vedení 1:0 na zápasy. Vítězný gól Canadiens vstřelil Brendan Gallagher, první hvězdou zápasu byl stejně jako ve dvou předchozích zápasech Montrealu zvolen brankář Carey Price. Střelce posledního gólu Jakea Evanse museli po tvrdém zákroku Marka Scheifeleho odnést na nosítkách.

Hráči Winnipegu v pátém zápase vyřazovacích bojů poprvé narazili. Po čtyřech výhrách v sérii s Edmontonem nestačili na Montreal, který si přenesl formu ze závěru série s Torontem a zvítězil počtvrté za sebou. Základ k vítězství položili Canadiens již v první třetině, kterou ovládli 3:1.

Ráz zápasu určilo úvodních šest minut, ve kterých hráči Montrealu vstřelili dvě branky. Skóre ve 4. minutě otevřel Jesperi Kotkaniemi a na 2:0 zvýšil po necelých dvou minutách Eric Staal. Winnipeg v dalším průběhu dotahoval, náskok Canadiens ale celý zápas odolával.

V 50. minutě snížil Derek Forbort na 2:3, naděje Jets na zvrat ale trvala pouhé dvě minuty, po kterých vrátil Montrealu dvougólové vedení Gallagher. Na další snížení Kylea Connora zareagoval trefou do prázdné branky Jake Evans a uzavřel na konečných 5:3.

Evanse po zakončení nesmlouvavým zákrokem na hlavu dohrál Mark Scheifele a otřesený kanadský útočník musel opustit led na nosítkách. "Doufejme, že bude brzy v pořádku. Byla to neobvyklá situace, Mark (Scheifele) se snažil Evansovi zabránit v objetí branky a skórování, byl v plné rychlosti a trefil Evanse bezpochyby hodně tvrdě," komentoval tvrdý zákrok trenér Winnipegu Paul Maurice.

"Byl to neférový zákrok, myslím si, že liga ho bude rozebírat. Pokud by však Scheifele v sérii ještě nastoupil, rozhodně mu ztížíme život," řekl po utkání obránce Montrealu Joel Edmundson a naznačil, že očekává vysoký disciplinární trest. "Je to odporné, hráči by k sobě měli chovat respekt," přidal se ke kritice jednoho z ofenzivních lídrů Jets Kotkaniemi.

Colorado zvládlo i šestý zápas v letošních bojích o Stanley Cup. Hokejisté Avalanche porazili Vegas 3:2 v prodloužení, navázali na vysoké nedělní vítězství 7:1 a v sérii vedou 2:0. Nejlepší tým základní části je posledním celkem, který ve vyřazovacích bojích zatím neztratil ani jedno utkání.

Ve středu vstřelili hráči Avalanche dva góly v první části, Golden Knights ale v polovině zápasu zásluhou Reillyho Smitha srovnali na 2:2 a v následném průběhu se hnali za vedoucím gólem. Na výborně chytajícího Philippa Grubauera v brance Colorada si však i kvůli třem nastřeleným tyčkám nepřišli a zápas dospěl do prodloužení.

Po 44 sekundách nastavení byl vyloučen střelec gólu na 2:2 Smith a Colorado si s nabídnutou početní výhodou poradilo. V 62. minutě trefil tyčku Nathan MacKinnon, rozhodující gól ale padl až v čase 62:07. Mikko Rantanen si v pravém kruhu našel ideální střeleckou pozici a ranou nad rameno prostřelil Marca-Andrého Fleuryho.

2. kolo play off NHL:

Severní divize - 1. zápas:

Winnipeg - Montreal 3:5 (1:3, 0:0, 2:2)

Branky: 12. Lowry, 50. Forbort, 59. Connor - 4. Kotkaniemi, 6. E. Staal, 18. Suzuki, 52. Gallagher, 59. Evans. Střely na branku: 30:33. Hvězdy zápasu: 1. Price, 2. Chiarot (oba Montreal, 3. Morrissey (Winnipeg).

Západní divize - 2. zápas:

Colorado - Vegas 3:2 v prodl. (2:1, 0:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 4. Saad, 18. Jost, 63. Rantanen - 10. Martinez, 31. R. Smith. Střely na branku: 25:41. Diváci: 10.491 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Grubauer, 2. Rantanen, 3. Makar (všichni Colorado). Stav série 2:0.