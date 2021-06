Montreal je krok od finále NHL, které hrál naposledy před 28 lety proti Gretzkymu

Hokejisté Montrealu zvítězili ve Vegas 4:1, vedou 3:2 na zápasy a dělí je jedna výhra od postupu do finále NHL, které hráli naposledy v roce 1993, kdy porazili Los Angeles vedené Waynem Gretzkym 4:1 na zápasy.

Canadiens položili základ k zisku třetího bodu v sérii v první polovině utkání, po níž vedli 3:0. Nejlepšími hráči duelu byli vyhlášeni brankář Carey Price, jenž si připsal 26 zákroků, a útočník Nick Suzuki, který vstřelil gól a další dva připravil.

Montreal si účast v play off zajistil jako poslední a v úvodním kole prohrával 1:3 na zápasy s Torontem. Sérii ale otočil, Winnipeg následně vyřadil ve čtyřech utkáních a teď dostal pod tlak i Vegas, které získalo v základní části stejně bodů jako její vítěz Colorado.

"Nic jsme nezměnili. Celé play off jedeme tak, abychom bez ohledu na skóre dělali, co máme každé střídání, každý okamžik. Snažíme se využít každou příležitost a chceme zápase rozhodnout" uvedl Eric Staal, jehož gól byl v utkání vítězný. "Myslím si, že už na začátku play off nás spousta lidi odepisovala. Ale my si věříme," doplnil Suzuki.

V předchozím utkání vychytal vítězství Vegas Robin Lehner. Trenér Peter DeBoer chtěl změnou v brankovišti dopřát v nabitém programu trochu odpočinku Marcu-André Fleurymu, který v pátém zápase opět dostal důvěru. Zkušený gólman inkasoval poprvé v deváté minutě, kdy sice zastavil sólo Joshe Andersona, ale dorážkou do prázdné branky otevřel skóre Jesperi Kotkaniemi.

Náskok Montrealu zvýšil Staal střelou z mezikruží a z podobného místa využil přesilovou hru Cole Caufield. Na začátku třetí třetiny po vhazování skóroval domácí útočník Max Pacioretty - poprvé v sérii se tak prosadil hráč z prvních dvou útoků Vegas. V součtu všech pěti utkání vstřelili útočníci Golden Knights jen čtyři góly.

"Je to dáno řadou věcí. Nejsme dost důrazní v koncovce, volíme špatná řešení. Je toho více. Musíme najít způsob, jak se prosadit," řekl DeBoer. "Ale je potřeba i ocenit kvality soupeře. Dnes odehrál skvělý venkovní zápas, má dobrého gólmana. A když brzo prohráváte, těžko se to otáčí," dodal.

Vegas si po snížení vytvořilo i další šance, ale Price odolal. Výhru pojistil v předposlední minutě Suzuki při hře domácích bez brankáře. "Myslím, že jsme po jejich gólu zareagovali dobře. Zachovali jsme chladnou hlavu a pokračovali jsme ve své hře. Sice si nějaké šance vypracovali, ale dobře jsme pokrývali střední pásmo a měli jsme to pod kontrolou," těšilo Suzukiho. "Nehráli jsme vůbec dobře. Usnadnili jsme jim to," zlobil se obránce Vegas Brayden McNabb.

Canadiens, jejichž hlavní trenér Dominique Ducharme po pozitivním testu na koronavirus sledoval poslední tři zápasy jen u televize, se potřetí v sérii ujali vedení. "Je to staré hokejové klišé, ale čtvrtá výhra je nejtěžší. Jsme rádi, že máme příležitost v příštím utkání sérii doma ukončit. Budeme připraveni," podotkl Staal.

Semifinále play off NHL - 5. zápas:

Vegas - Montreal 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Branky: 45. Pacioretty - 9. Kotkaniemi, 27. E. Staal, 30. Caufield, 59. Suzuki. Střely na branku: 27:26. Diváci: 17.969. Hvězdy zápasu: 1. Price, 2. Suzuki (oba Montreal), 3. Pacioretty (Vegas). Stav série: 2:3.