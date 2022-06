McDavid vyhrál poprvé produktivitu play off NHL, Palát skončil desátý

Kanadský hokejový útočník Connor McDavid z Edmontonu vyhrál premiérově produktivitu play off NHL, o bod předčil spoluhráče Leona Draisaitla. Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off NHL získal obránce Colorada Cale Makar.

Pětadvacetiletý McDavid si připsal v 16 zápasech do vyřazení Oilers 33 bodů za 10 branek a 23 asistencí. Edmonton ve finále Západní konference podlehl Coloradu 0:4 na utkání. Němec Draisaitl má sedm gólů a 25 přihrávek.

Třetí skončil obránce Cale Makar z týmu vítěze Stanleyova poháru Colorada, který zaznamenal v 20 duelech 29 bodů (8+21) a získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče. Vítěz produktivity play off z minulých dvou let Rus Nikita Kučerov z Tampy Bay se zařadil s 27 body (8+19) z 23 utkání na 4. místo.

Nejproduktivnějším českým hráčem byl na 10. místě Ondřej Palát z Tampy Bay, který ve 23 zápasech nasbíral 21 bodů za 11 gólů a 10 přihrávek. Na 40. pozici skončil Filip Chytil z New York Rangers, jenž měl z 20 utkání devět bodů (7+2).

O pozici nejlepšího střelce se podělili se 13 brankami Kanaďané Evander Kane z Edmontonu a Nathan MacKinnon z Colorada. O dva góly předčili třetího Paláta, jeho spoluhráče Stevena Stamkose, Zacha Hymana z Edmontonu a Gabriela Landeskoga z Colorada.

Nejlepším nahrávačem byl Draisaitl před McDavidem. Mezi nováčky kraloval v produktivitě kanadský obránce Bowen Byram z Colorada, který ve 20 duelech nasbíral devět bodů za devět asistencí.

Nejlepší bilanci účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech měli s 15 kladnými body Byram, Landeskog a McDavid. Palát se s 10 kladnými body zařadil na 5. místo. Nejhorší byl se 11 zápornými body americký obránce Noah Hanifin z Calgary. Nejtrestanějším hráčem se stal s 37 minutami Evander Kane.

Mezi brankáři měl nejvyšší úspěšnost zákroků 95,4 procenta Američan Jake Oettinger z Dallasu a nejnižší průměr 1,72 obdržené branky na zápas Kanaďan Jordan Binnington ze St. Louis. Se dvěma čistými konty kraloval Kanaďan Mike Smith z Edmontonu a se 14 vychytanými výhrami Rus Andrej Vasilevskij z Tampy Bay.

Conn Smythe Trophy pro Makara

Kanadský obránce Cale Makar z Colorada získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off NHL a jako třetímu hokejistovi v historii se to povedlo ve stejném roce, kdy obdržel Norris Trophy pro nejlepšího beka. Před třiadvacetiletým rodákem z Calgary to dokázali jeho krajan Bobby Orr v letech 1970 a 1972 v dresu Bostonu a Švéd Nicklas Lidström v roce 2002 v barvách Detroitu.

Makar pomohl Avalanche k zisku Stanleyova poháru 29 body za osm branek a 21 asistencí ve 20 zápasech a skončil v produktivitě třetí za duem z Edmontonu Connor McDavid (33 bodů), Leon Draisaitl (32).

Makar předvedl čtvrtý nejlepší bodový výkon obránce v historii. Rekord vytvořil v roce 1985 s 37 body Paul Coffey z Edmontonu, o tři body méně nasbíral o devět let později Brian Leetch z New York Rangers a 31 bodů si připsal v roce 1989 Al MacInnis z Calgary.

Colorado si vybralo Makara v roce 2017 jako čtyřku draftu. V roce 2019 získal na závěr působení na University of Massachusetts Hobey Baker Award pro nejlepšího hráče NCAA a o rok později Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL. Jako první hráč v historii k tomu má i Norris Trophy a Conn Smythe Trophy.

Makar má v NHL na kontě ze 178 zápasů 180 bodů (48+132). V play off nasbíral v 55 duelech 60 bodů (15+45).

Conn Smythe Trophy, o které rozhoduje Asociace profesionálních hokejových novinářů, se uděluje od roku 1965 a získalo ji 49 hráčů. Rekordmanem je se třemi vítězstvími brankář Patrick Roy (v letech 1986 a 1993 s Montrealem a v roce 2001 s Coloradem), dvakrát tuto cenu dostali Bobby Orr, Bernie Parent, Wayne Gretzky, Mario Lemieux a Sidney Crosby.