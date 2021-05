McDavid dvakrát nahrával a má 104 bodů, Colorado drží šanci na Prezidentův pohár

Pokud by se v Brazílii konaly prezidentské volby právě teď, bývalý levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva by v nich hladce porazil současného krajně pravicového prezidenta Jaira Bolsonara. Vyplývá to z průzkumu voličských preferencí společnosti Datafolha, o kterém psala agentura Reuters. Prezidentské volby se v Brazílii budou konat příští rok, těch posledních se Lula nemohl zúčastnit, protože byl ve vězení.

Podle průzkumu by v rozhodujícím druhém kole Lula získal 55 procent hlasů, Bolsonara by volilo 32 procent lidí. V prvním kole by měl Lula 41 procent, Bolsonaro 23 procent a žádný z dalších kandidátů by nezískal více než sedm procent hlasů, ukázal průzkum.