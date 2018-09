Trest pro Domiho je dárek, štve napadeného Ekblada. Podle soka si za monokly může sám

před 35 minutami

Aaron Ekblad, jehož tvář hyzdí hned dva monokly, okomentoval po krátké odmlce nevybíravý útok Maxe Domiho.

Praha - Jakkoliv to zní politováníhodně, zatím největší událostí přípravy na nadcházející ročník hokejové NHL je řádění montrealského forvarda Domiho, který zlomil nos obránci Ekbladovi z Floridy.

Drsný moment vzešel v noci na čtvrtek z běžného pošťuchování u mantinelu. Domi znenadání vypěnil a jasnými gesty navrhl bitku. Přestože Ekblad vůbec nereagoval, agresor začal tasit pěsti. V jednu chvíli dokonce shodil rukavici, praštil svou oběť přímo do obličeje a poslal ji k ledu.

Ekblad se o pár chvil později zvedal zkrvavený. Z obličeje mu přitom šel vyčíst nechápavý výraz.

Domi, který nastoupil za Montreal vůbec poprvé, okamžitě zamířil do sprch. Následně vyfasoval stopku na zbytek přípravných duelů.

"Je to tak trochu dárek," okomentoval nyní trest Ekblad, jenž má zlomený nos a hned dva monokly. "Nechci se moc vyjadřovat k rozhodnutí ligy, ale myslím, že je špatné." Domi sice v přípravě dohrál, ale do ostrých zápasů naskočit může, což znamená, že o část výplaty nepřijde.

A samotný incident? "Prostě pitomost," vypálil 22letý obránce Floridy. "Myslím, že (Domi) je hloupý, když něco takového dělá. Ale to je hokej. Nakonec dojde k vyřízení účtů."

Další klání mezi Montrealem a Floridou, tentokrát ostré, je na programu 28. prosince.

Zlost na Domiho pochopitelně mají i Ekbladovi parťáci. "Tohle se prostě nedělá," prohlásil brankář Roberto Luongo. "Musíte soupeře respektovat. Když se s vámi nechce prát, není důvod, abyste shazovali rukavici a dali mu pěstí přímo do obličeje. To je přece zbabělost."

"Je příprava, takže kluci se asi snaží udělat dojem. Možná byste to ale měli dělat hraním hokeje," vzkázal do šatny Montrealu útočník Mike Hoffman.

Potlučený obličej Aarona Ekblada:

VIDEO: Panthers' Aaron Ekblad calls Canadiens' Max Domi 'stupid' for punch that drew suspension. https://t.co/JEK5tOwK1u pic.twitter.com/LJSPUY4pTd — theScore (@theScore) September 21, 2018

Domi našel zastání u spoluhráče Jonathana Drouina, který k jednostranné bitce podotkl: "Ti dva se spolu hádali. A já viděl Ekblada, jak Maxe pořádně sekl. Max to potom vzal do svých rukou. Ekblad se navíc měl bránit, je jeho chyba, že to neudělal."

Sám agresor mluvil o dost smířlivěji. "Jsem emocionální hráč," načal svou verzi omluvy. "Aarona respektuji jako hokejistu i člověka. Rozhodně jsem ho nechtěl zranit. Doufám, že je v pořádku."

"Zpomaleně to samozřejmě nevypadá dobře," okomentoval Domi průběh incidentu. "Ale hokej se zpomaleně nehraje. Všechno se děje rychle."

O výbuchu emocí něco ví Domiho otec Tie. Muž přezdívaný "Albánský vrah" dokázal za sezonu nasbírat až 365 trestných minut a klidně se popral i s fanouškem. Také 23letý Max rád přitvrdí, ale celkově je klidnější a má víc hokejového umu.

Po letech v Arizoně, kde dosáhl na maxima 18 gólů a 52 bodů, načíná etapu v Montrealu. Opačným směrem putoval při letní výměně jiný mladý útočník Alex Galchenyuk.