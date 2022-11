Pohled k neuvěření: Češi na špici bodování NHL. Nečase přitom klub nabízel k výměně

Nejen David Pastrňák je zkraje nové sezony NHL k nezastavení. Martin Nečas za ním zaostává jen o dva body a rovněž patří k nejproduktivnějším hokejistům celé ligy.

Pohled na bodování NHL je z českého pohledu takřka k neuvěření. Zhruba měsíc po rozjezdu základní části jsou mezi deseti nejproduktivnějšími hráči hned dva Češi - Pastrňák a Nečas.

Žádná země nemá větší zastoupení. Kanada, Spojené státy a Švédsko jsou na tom stejně jako Česko a Rusko s Německem mají po jednom zástupci. Složení top desítky se pochopitelně ještě bude měnit a je možné, že na konci sezony v ní nebude žádný Čech, ale i průběžný úspěch se počítá.

Dva a více českých zástupců skončilo mezi deseti nejproduktivnějšími hráči soutěže jen třikrát v historii. Naposledy to vyšlo v roce 2015 díky Jakubovi Voráčkovi a Jiřímu Hudlerovi, předtím v letech 2004 (Patrik Eliáš, Robert Lang) a 2001 (Jaromír Jágr, Eliáš, Martin Straka).

Pastrňák elitní desítku už jednou dobyl, před třemi roky zazářil třetím místem. To Nečas měl k absolutní špičce vždycky daleko. Jeho maximem v NHL je slušných, ale ne vyloženě ohromujících 41 bodů z 53 zápasů.

Teď má po 12 duelech na kontě už 17 bodů (7+10) a je nejproduktivnějším mužem ambiciózní Caroliny. Kdyby podobně hrál po zbytek ročníku, prolomil by stobodovou hranici.

Třiadvacetiletý Nečas raketově vyletěl po nepříliš povedené minulé sezoně, kdy na 40 bodů potřeboval 78 zápasů. Play off mu nevyšlo vůbec - ze 14 startů vydoloval jen pět asistencí.

"Samozřejmě je to zklamání, krok zpátky," vykládal tehdy. "Prostě jsem se do toho nemohl dostat. Musím pomáhat týmu víc, sbírat víc bodů. Všichni to ode mě čekají."

Kvůli záseku v rozvoji hrozila Nečasovi výměna. Přála si ji třetina fanoušků Hurricanes a nakonec od ní nebylo daleko. Nečas podle webu The Athletic figuroval v balíčku, který Carolina nabízela Calgary za hvězdného Matthewa Tkachuka.

Nakonec však český útočník zůstal. Místo dlouhodobé smlouvy ale podepsal jen dvouletou. V průměru si vydělá tři miliony ročně, takže je až šestým nejlépe placeným forvardem mančaftu.

Momentálně však ve druhé lajně s Jesperim Kotkaniemim a Andrejem Svečnikovem naznačuje, že si zaslouží víc.

Od trenéra Roda Brind'Amoura má důvěru, icetime mu oproti minulé základní části stoupl o více než tři minuty na 19:24. Vedle prvního centra Sebastiana Aha je tak jediným útočníkem Caroliny, který v průměru hraje přes 19 minut.

"Všichni jsme tak nějak věděli, že dokážu hrát takhle," komentoval Nečas své dosavadní výkony. "Vždycky jsem cítil, že bych mohl být hráčem, který mužstvo táhne. K tomu jsem potřeboval zapracovat na konzistenci a několika detailech. Zatím to funguje."

Dvanáctý muž draftu 2017, od kterého Hurricanes čekají velké výkony, v létě hodně řešil svou psychiku. Pracoval se známým sportovním psychologem Marianem Jelínkem.

"Všichni si během letní přestávky dělají starosti s fyzickou přípravou a tak, ale já jsem si během tohoto léta uvědomil, že mentální stránka je taky důležitá," líčil Nečas před pár dny regionálnímu deníku The News & Observer.

"Na zápas se musíte připravit i hlavou. Pokud vám něco nejde, musíte zůstat v klidu a dál hrát svoji hru. Mám pocit, že loni jsem s tím bojoval," přiblížil Nečas, s čím potřeboval pomoct. "Vždycky jsem se snažil myslet pozitivně, ale někdy jsem na sebe byl dost tvrdý. V základní části ale nikdy neodehrajete všech 82 zápasů podle svých představ. Proto musíte jít do každého utkání s čistou hlavou a zapomenout na to, co se stalo."

Nečas těží i ze zranění hvězdné posily Maxe Paciorettyho, který by se měl vrátit do hry až v únoru příštího roku. Pokud ovšem český forvard udrží formu, z prvních dvou formací by ani pak vypadnout neměl.