Mám toho dost. Hvězda odmítá dál hrát za svůj tým, jen těchto 10 je pro ni přípustných

Napětí mezi hokejovým Detroitem a útočníkem Dylanem Larkinem vrcholí. Hvězdný Američan delší dobu usiluje o výměnu do jiného týmu NHL a teď se rozhodl ji urychlit. Odmítá za Red Wings dál nastupovat, za což si vysloužil suspendaci, během které mu nebude chodit výplata.
Ze sledované ságy se stává až nedůstojné drama.
Třicetiletý Larkin strávil v Detroitu celou profesionální kariéru. V roce 2020 se stal kapitánem týmu, tři roky nato podepsal osmiletou smlouvu, která mu v průměru vynáší 8,7 milionu dolarů ročně.
Spolupráce měla platit do léta 2031. Letos v květnu se ale čerstvý olympijský vítěz z Milána rozhodl, že chce pryč. Před sezonou o tom diskutovala celá liga.
Protože ale trejd nepřišel, dostal se Larkin do nepříjemné situace. Přišel o kapitánské céčko a při prvním setkání s plnou detroitskou halou si vysloužil hlasité bučení.
Za Red Wings nastupoval, ale snad i kvůli zranění v horní části těla, které ho nepustilo do prvních dvou zápasů, neprožíval zrovna povedený rozjezd. V deseti kláních dosáhl na zápis 2+4 a nebyl ani mezi pěti nejproduktivnějšími muži týmu.
S oblékáním dresu Detroitu je ale konec. Pro radikální krok se Larkin rozhodl, aby požadovanou výměnu urychlil.
Podle svého agenta Pata Brissona „má už dost této situace“.
„Jsme přesvědčeni, že se během celého procesu choval velmi profesionálně a ochotně spolupracoval,“ sdělil Brisson o Larkinovi online deníku The Athletic.
V noci na pátek hvězdný centr nenastoupil proti Chicagu. A v NHL nebude nastupovat, dokud ho Red Wings nevymění. Prý dal klubu už dost času.
Larkin, jenž má klauzuli o nevyměnitelnosti a může stopnout jakýkoliv trejd, původně přišel s pouhými třemi kluby, kam by byl ochoten jít.
Později tento seznam rozšířil na deset míst. Podle úniku zveřejněného v zámořských médiích má Larkin mezi žádoucími destinacemi Floridu, Minnesotu, Vegas, Dallas, Washington, Carolinu, Utah, Tampu, New Jersey a Colorado.
Forvard v přístupu k Red Wings přitvrdil nedlouho poté, co si vydupal výměnu jeho olympijský parťák, brankář Connor Hellebuyck.
Ten chtěl pryč z Winnipegu a do sezony vůbec nenastoupil. I s tím, že na základě suspendace přicházel o část platu. Nakonec za protihodnotu čítající několik hráčů a voleb v draftu skončil v New Jersey.
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