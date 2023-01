Na MS ohromil svět, v boji o NHL ale Brit narazil. V nové štaci se o něj bojí otec

V roce 2021 uhranul hokejovou veřejnost, když se díky sedmi trefám stal nejlepším střelcem mistrovství světa v Rize. Za mořem však Brit Liam Kirk narazil, v boji o slavnou NHL tak pokračuje v Evropě.

Do zmíněného šampionátu hrál Kirk elitní britskou soutěž, až třetí nejvyšší ligu ve Švédsku nebo kanadskou juniorku OHL.

Po famózních výkonech v mezinárodní konkurenci měl ale na stole kupu zajímavých nabídek. Vybral si tu nejlogičtější. Podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Arizonou, díky níž prošel v roce 2018 draftem NHL jako vůbec první hráč narozený a vychovaný v Anglii.

Další vzestup se ale nekonal. Kirk rozehrál minulý ročník na farmě Arizony v Tucsonu a - co je hlavní - po pouhých osmi zápasech si přetrhl přední zkřížený vaz v koleni. Sezona pro něj skončila.

V té aktuální chtěl Kirk zabojovat o NHL znovu, ale v Tucsonu tentokrát vydržel jen zápas, než spadl na druhou arizonskou farmu do Duluthu. Ocitl se v ECHL, kterou někteří hráči označují jako hokejový hrob.

Zde Kirk odehrál 15 zápasů, v nichž posbíral 11 bodů (5 + 6). Zároveň ale řešil nabídky z Evropy a jednu z nich přijal. Přesunul se na hostování do nejvyšší finské ligy, konkrétně do Jukuritu, kde nastupují i tři Češi - obránce Libor Zábranský a v útoku Ondřej a Michal Kovařčíkovi.

"Kdybych měl hrát celý rok v ECHL, nebo v Liize, vím, která soutěž by v mém životopise vypadala lépe, pokud jde o rozvoj," vysvětloval 23letý Brit, proč si odskočil zpátky do Evropy. "Tím nijak nesnižuji kvalitu ECHL, je to dobrá liga, rozhodně šla hodně nahoru a potkáte tam talentované hokejisty."

V hokejové hierarchii je však finská Liiga podstatně výše.

"Pravděpodobně je to čtvrtá nejlepší soutěž na světě po NHL, KHL a Švédsku," doplnil Kirk. "Navíc je to jedna z lig, která má herním stylem k NHL nejblíž. Oproti ECHL je to stoprocentně posun nahoru."

Forvard, který je v současnosti jednou z tváří britského hokeje, koordinoval svůj odchod s Arizonou, takže dveře do NHL si nezavřel.

"Pro Arizonu by bylo lehké ho nechat v ECHL. Tohle značí, že ho chtějí mít v lize, která lépe rozvíjí hráče. Myslím, že pro Liama je to skvělé, jenom mu to pomůže," řekl deníku The Yorkshire Post Aaron Fox, trenér anglického Sheffieldu, kde Kirk v minulosti nastupoval.

"NHL je samozřejmě stále mým cílem," potvrdil mladý útočník. "Smlouvu s Arizonou mám až do léta 2024, plán je takový, že v příští sezoně se do Severní Ameriky vrátím."

V Jukuritu, kde skončil i díky tomu, že mužstvo trénuje bývalý centr Arizony Olli Jokinen, se Kirkovi vcelku daří. Po osmi utkáních má na kontě pět bodů (1 + 4) a dosud nejprestižnější angažmá si užívá.

Někteří blízcí však trnuli, když jim vykládal, kam má namířeno. Jukurit totiž sídlí ve městě Mikkeli, odkud je to k ruským hranicím jen asi 130 kilometrů.

"Táta se mnou o tom, jak blízko Rusko je, mluvil a trochu si dělal starosti," přiznal Kirk finskému listu Iltalehti. "Já se ale o politické záležitosti moc nestarám, soustředím se na hokej. Ve Finsku se cítím bezpečně a doufám, že se na tom nic nezmění. Samozřejmě je smutné, co se tam děje," odkázal k ruské válce na Ukrajině.