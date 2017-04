Legendární bitkař spočinul na trestné lavici. V Detroitu rozprášili Probertův popel

před 1 hodinou

Vdova po někdejším útočníkovi Detroitu Red Wings, Bobu Probertovi, rozprášila při loučení s Arenou Joea Louise popel svého manžela na trestné lavici. Proslulý bitkař zemřel v 45 letech po infarktu.

Detroit - Při loučení hokejistů Detroitu s Arenou Joea Louise symbolicky spočinul naposledy na trestné lavici v legendární hale proslulý bitkař Bob Probert. Část popela hráče, který v roce 2010 podlehl v 45 letech infarktu, rozprášila v neděli na lavici vdova po někdejším útočníkovi Red Wings.

Probert strávil v dresu Detroitu devět sezon a na trestné lavici pobýval během kariéry velmi často. V ročníku 1987/88 byl s 398 trestnými minutami "zlým mužem" NHL. Za 16 sezon, během nichž oblékal rovněž dres Chicaga, nasbíral celkem 3300 trestných minut, což ho řadí na páté místo historické tabulky.

Rozprášit jeho popel na trestné lavici při posledním utkání Red Wings v hale, v níž hráli od roku 1979, Probertovu manželku Dani podle jejích slov napadlo spontánně. "Přišla jsem s trochou jeho popela. Neměla jsem v plánu ho nikde rozsypávat," uvedla. Ovládly ji ale emoce. "Sešla jsem se se svou hokejovou rodinou, seděla vedle Cheliho (Chris Chelios). Tak jsme šli na trestnou lavici a bylo to neskutečně emotivní a skvěle to do sebe zapadlo," řekla Probertová. "Lepší místo neexistuje," schválila umístění Probertova popela jedna z jeho dcer Brogan.

Od nové sezony budou hrát hokejisté Detroitu v moderní Areně Little Caesars.

