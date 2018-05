Lamoriello skončil ve funkci generálního manažera Toronta

před 1 hodinou

Kdo uvolněné místo po Lamoriellovi zaplní, zatím není jasné.

Toronto - Lou Lamoriello skončil po třech sezonách ve funkci generálního manažera hokejistů Toronta. V Maple Leafs bude nadále působit v roli hlavního poradce, což klub NHL už dříve plánoval. Kdo jej nahradí v manažerské pozici, zatím není jasné.

"Když jsem se s Louem poprvé setkal, probírali jsme to. Rozhodl jsem se, že z plánu neustoupíme. Byl čas na změnu," uvedl prezident klubu Brendan Shanahan.

Pětasedmdesátiletý Lamoriello se stal generálním manažerem Toronta v červenci 2015, funkci poradce by měl zastávat čtyři roky. Pod jeho vedením se Toronto výrazně zvedlo a dvakrát za sebou se probojovalo do play off, což se týmu naposledy povedlo v letech 2003 a 2004. Loni Maple Leafs vypadli v 1. kole s Washingtonem, letos až po sedmizápasové bitvě s Bostonem. V tomto ročníku si vylepšili klubové rekordy v počtu výher i bodů.

"Asi nejvíce jsem pyšný na to, že jsme začali vítězit. V první sezoně jsme procházeli proměnou, vyzkoušeli jsme kolem 50 hráčů, abychom zjistili, kdo chce být součástí mužstva, které dal Brendan dohromady," řekl Lamoriello. Jako jednu z posil přivedl v únoru centra Tomáše Plekance z Montrealu, který se po sezoně může stát nechráněným volným hráčem.

V letech 1987 až 2015 byl Lamoriello generálním manažerem New Jersey Devils a oslavil s nimi třikrát Stanley Cup (1995, 2000 a 2003). Před devíti lety se dočkal uvedení do Hokejové síně slávy.