Zaručte mi top pozici, žádá po klubu nespokojená hvězda. V NHL klíčí megavýměna

Je mu teprve 22 let a patří k nejlepším střelcům NHL. Kdo by ho nechtěl? Patrik Laine však ve Winnipegu není Panem Nedotknutelným. Stále se mu nelíbí, s kým hraje, a tak je žhavým kandidátem na výměnu.

Spor naplno odstartoval loni na podzim. Laine nedorazil na přípravný kemp Jets a trénoval ve švýcarském Bernu, odkud vyjednával o novém kontraktu. Zároveň netaktně okomentoval své parťáky.

"Při jednáních se vždycky řeší i to, s kým hrajete," řekl finský křídelník deníku Iltalehti. "A jinde bych dostal příležitost nastupovat s těmi nejlepšími. Každý, kdo rozumí hokeji, by to měl vědět."

"Jsou elitní lajny a pak je ta naše. Holt ale hraju tam, kam mě pošlou," doplnil. Nikoho sice konkrétně nejmenoval, ale je zřejmé, že mu zcela nesedla spolupráce s centrem Bryanem Littlem. Pošilhával po místě vedle hvězdného Marka Scheifeleho.

Nakonec však podepsal dvouletou smlouvu s ročním příjmem 6,75 milionu dolarů (přes 150 milionů korun). A následně odehrál životní sezonu, pokud jde o bodový průměr. Blýskl se 63 zápisy (28+35) v 68 kláních.

Stalo se nečekané. Little nedlouho po rozjezdu základní části utrpěl vážné zranění hlavy, a tak trenér Paul Maurice přeskupil formace. Laineho poslal k tvořivému Scheifelemu.

Spolupráce, po níž mladý Fin tak prahl, ale nevydržela. Winnipeg před uzávěrkou přestupů přivedl Codyho Eakina, který zalátal díru po Littleovi. S tímto tahem se vrátily staré pořádky. Ožila elitní lajna s Kylem Connorem a Blakem Wheelerem na křídlech, přičemž Laine putoval zpátky do druhého útoku.

Proto zůstává nespokojený. Rok před vypršením útočníkovy smlouvy, kdy se obvykle začíná vyjednávat o další spolupráci, tak přibývají spekulace o výměně.

"Laine požaduje záruku, že bude nastupovat vedle Scheifeleho, ale Jets nejsou moc ochotní mu ji dát," napsal na konci září Elliotte Friedman ze stanice Sportsnet.

Po otevření trhu se chtěl Winnipeg finskému střelci "zavděčit". Nechal odejít Eakina a z Vegas přivedl svého bývalého centra Paula Stastnyho, který si dřív s Lainem (a také Nikolajem Ehlersem) náramně rozuměl.

"Bylo by super s nimi zase hrát," prohlásil Stastny. "Hodně jsem si to užíval. Oba kluci jsou rádi na puku a oba dokážou skórovat, což mi vyhovuje. Můžu pro ně vytvářet prostor a co nejrychleji jim nabízet kotouč."

Bude to ale Lainemu, sedmému nejlepšímu střelci NHL za poslední čtyři roky, stačit? Čtyřiatřicetiletý Stastny má za sebou nejhorší sezonu v zámořské lize, sbíral "jen" půl bodu na zápas.

Diskuze o Finově možné výměně tak neutichají. Nicméně samotný křídelník na ni netlačí. Podle agentů si o trejd neřekl a ani nevyhrožoval, že nedorazí na přípravný kemp, jak uváděly některé drby. Rozčarování z pozice mimo elitní lajnu však přetrvává.

"Hráčovi agenti Andy Scott and Mike Liut potvrzují, že by pro obě strany bylo výhodné, kdyby Patrik byl vyměněný. S generálním manažerem klubu Kevinem Cheveldayoffem o tom jasně komunikují," informoval Pierre LeBrun z TSN.

Budoucnost dlouhána, jehož Winnipeg draftoval před čtyřmi roky jako celkovou dvojku, tak zůstává nejistá. Komentátoři se ale vesměs shodují, že ztráta Laineho by Jets vyšla draho.

Někteří ji dokonce přirovnávají k odchodu legendárního Fina Teema Selänneho, kterého Winnipeg vyměnil před stěhováním do Arizony.