Český talent před draftem raketově vyletěl. Přirovnali ho ke dvěma hvězdám NHL

Kluby hokejové NHL zbystřily. Jiří Kulich po skvělých výkonech na mistrovství světa hráčů do 18 let vyletěl v draftových žebříčcích natolik, že by mohl v první půlce prvního kola doplnit dalšího Čecha Davida Jiříčka.

Bek Jiříček si své postavení může ještě vylepšit na aktuálním světovém šampionátu dospělých. Podle předpovědí by měl proniknout mezi deset nejžádanějších hráčů, ale někteří experti ho vidí ještě výš - v elitní pětce. Kulich, jemuž sezona už skončila, by mohl v červencovém draftu skončil také vysoko. Craig Button z televize TSN zařadil českého centra ve svém žebříčku na 14. místo, Corey Pronman ze serveru The Athletic jen o jednu příčku níž. Oproti předsezonním prognózám jde o obrovský skok vzhůru. Skauti Kulichovi nejdřív prorokovali druhé či třetí kolo, v průběhu ročníku se však přiblížil prvnímu, neboť v áčku Karlových Varů místy zářil. Nakonec ve 49 zápasech extraligy vstřelil devět gólů a přidal pět asistencí. Ve stejném věku se v historii této soutěže střelecky více prosadili jen dva hráči - plzeňský Petr Sýkora s deseti brankami a vsetínský Jiří Hudler s patnácti. Největší lahůdku si však Kulich "schoval" na konec sezony. Na dubnovém mistrovství světa osmnáctek v Německu nasbíral v šesti kláních jedenáct bodů, z toho devět (!) gólů, a jako kapitán dovedl Čechy ke čtvrtému místu. Díky tomu byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem celé akce. Pronikl také do All Star týmu. Najednou se o něm začalo mluvit jako o hokejistovi, jehož by první kolo draftu NHL nemělo minout. "Nikdo si na šampionátu nepomohl víc než Kulich," konstatoval novinář Scott Wheeler. "Do turnaje vstupoval jako jeden z mnoha kluků mezi 25. a 50. místem, teď by mě nepřekvapilo, kdyby šel na řadu ve druhé desítce. Okouzlil mě poziční hrou bez puku - vždycky byl na správném místě. V přesilovkách střílel z první a dával jeden gól za druhým. Líbí se mi jeho zápal." "Kulich mě hodně zaujal," přidal Button z TSN. "Srovnal bych ho s Kylem Connorem a Jakem Guentzelem. Je rychlý, pohotový a soutěživý. Dokáže tvořit hru, dává góly." Kdyby Kulich dopadl jako dvě zmíněné hvězdy NHL, určitě by se nezlobil. Connor v uplynulé základní části nastřádal za Winnipeg 93 bodů (47+46), Guentzel si s 84 zápisy (40+44) vedl v Pittsburghu jen o trochu hůř. Button zařadil Kulicha na 14. příčku svého květnového žebříčku, tedy výš než všichni ostatní sledovaní experti a specializované organizace. Leckdo ho ale ještě může trumfnout, neboť řadu žebříčků čeká aktualizace. Button si zkusil i draft nanečisto, kde neposuzoval jen kvalitu daných hokejistů, ale i to, jaký tým by se je mohl vybrat. Kulicha "poslal" k newyorským Islanders, kteří mají 13. volbu. Mimochodem, Jiříček skončil jako celková pětka ve Philadelphii. Jak dražba talentů dopadne ve skutečnosti? První kolo proběhne už 7. července, tedy za necelé dva měsíce. Slavnostní akci pořádá Montreal, který zároveň díky poslednímu místu v základní části a následnému štěstí při losu táhne jako první. Jedničku draftu nejspíš udělá z Kanaďana Shanea Wrighta.