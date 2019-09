Kubalík je blízko debutu v NHL. Spoluhráčům radil, kam v Praze na pivo

Se zpožděním dorazili dnes hokejisté Chicaga do Prahy, kde je v úvodním vystoupení v nové sezoně NHL čeká v pátek zápas s Philadelphií. Český útočník Blackhawks Dominik Kubalík je blízko vysněnému debutu ve slavné lize, ale dál zůstává opatrný.

"Nechtěl jsem o tom dlouho vůbec mluvit. A ještě furt nechci," řekl Kubalík s úsměvem novinářům. "Nechci to hlavně zakřiknout. Věřím, že se to hodně přiblížilo, jako lajna jsme hráli po celou dobu dohromady… Pořád ještě zbývá pár dní, ale už věřím, že by to mohlo vyjít," dodal.

Debut v Praze si vysnil už ve chvíli, kdy ho Blackhawks získali. "Prožívám to moc, samozřejmě pro mě i moji rodinu to bude velký. Hrát zápas NHL tady je úžasný. Navíc 40 minut od místa, kde jsem se narodil. Jsem za to hrozně rád. Nikdy jsem o tom nepřemýšlel, že by se něco takového mohlo stát. Už když jsem se dozvěděl po výměně práv do Chicaga, že tady bude klub hrát, byl to můj velký cíl a hrozně jsem si přál, aby to vyšlo," prohlásil Kubalík.

Opatrný však dlouho zůstával po všech stránkách. Včetně shánění lístků. "Něco jsem koupené už měl, řešili jsme to dřív. Měl bych mít kolem deseti dvanácti lístků. Oproti Kubovi Voráčkovi s jeho padesáti jsem troškař. Hodně lidí by chtělo jít. Kuba ale věděl, že bude hrát, já to měl jiný. A také máme každý trochu jinou smlouvu," smál se Kubalík. "Všichni ti nejdůležitější, co chci, aby tam byli, tak tam budou."

Spoluhráči ho žádali o rady a doporučení při pobytu v Praze. "Byli trochu zklamaní z Berlína, počasí se nepovedlo, běžel se tam navíc maraton a hodně míst bylo zavřených. Moc jsme se nikam nedostali. Ptali se, kam se podívat. Takže Karlův most a další místa, každý si najde to své. Jídlo a pivo tady také máme a myslím, že i na to se těšili. Také jdeme všichni na fotbal na Slavii, dnes jsem četl, že tam bude i Philadelphia. Hrozně se těším," vyhlížel Kubalík zápas Ligy mistrů.

Dosavadní zkušenosti v Blackhawks řadí výhradně do kolonky pozitiv. "Je to ten luxus kolem týmu, jak se říká. Člověk má, co potřebuje. Jen se zmíníte, co potřebujete, a hned to máte. Hrozně si to užívám," přiznal.

Navíc se kouč Jeremy Colliton rozhodl stavět na jeho souhře s Davidem Kämpfem. "Dosavadní zápasy jsme odehráli docela dobře. Kämpfík mě zná, já znám jeho, víme, co od sebe čekat a ulehčí to spoustu věcí. Saad k nám zapadl také dobře, na třetí lajnu jsme měli slušnou porci minut u soupeřů v pásmu, což je přesně, co se po nás chce. Doufejme, že to bude takhle pokračovat," uvedl Kubalík.

"Vyšlo mu to vážně dobře, že? Hraje ale opravdu parádně, prožil skvělý kemp. Nikdy nevíte, jak se hráči přizpůsobí jinému stylu, když přicházejí do NHL. Dominikovi však pomohlo, že hrál v Americe během juniorských let. Nejvíce mě na něm ohromila jeho pracovní morálka. Bruslí, vyhrává souboje o puk, má vliv na tým. Včera vytvořil s Berlínem několik šancí, měli jen smůlu, že z nich neskórovali," připomněl Colliton.

Na čtyřiadvacetiletém kanonýrovi oceňuje i další stránky jeho hry. "Může přispět v ofenzivě, ale dokáže hrát i v defenzivní řadě a dodat jí na důrazu. Ukázal, že může být užitečný ve více směrech," prohlásil teprve čtyřiatřicetiletý kouč.

Věří, že složení celého útoku se ukáže jako dobrý krok. "Celá lajna hraje skvěle, líbí se nám od prvního dne. Dokážou hrát proti elitní řadám a zároveň zaútočit. Hrají důležitou roli," řekl Colliton.