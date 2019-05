Kubalík odchází do NHL, podepsal roční smlouvu s Chicagem

Aktualizováno před 9 minutami

Hokejový útočník Dominik Kubalík odchází ze švýcarského klubu Ambri-Piotta do NHL do Chicaga, s kterým podepsal roční smlouvu na 925 tisíc dolarů.

Blackhawks získali práva na třiadvacetiletého vítěze produktivity základní části NLA z uplynulé sezony na konci ledna z Los Angeles. Kubalík bude bojovat o premiéru v nejlepší lize světa.

"Chicago je jedním z týmů Original Six a jednou z vůbec nejlepších organizací. Už to znamená hrozně moc. Jsem moc rád, že o mě projevili zájem. Udělám všechno pro to, abych si svou šanci zasloužil. Ještě jsme nic konkrétního neřešili, to nás teprve čeká. Včetně plánu na léto," řekl Kubalík webu Škody Plzeň, jejímž je odchovancem.

"Z hlediska klubové kariéry už nic většího než podepsat smlouvu v NHL není. Bude záležet jen na mně, jak obstojím. Už za sebou situaci, kdy jsem neměl nic jistého, mám a jedu se o to prostě porvat. Není čeho se bát," doplnil Kubalík.

Navíc má český reprezentant i naději, že by se mohl představit na startu své kariéry v NHL v Praze. Chicago v O2 areně vstoupí 4. října do sezony v souboji proti Philadelphii.

"Vidina toho zápasu v Praze je pro mě obrovským lákadlem. Je to super pocit. V roli soupeře bych mohl potkat Gudyho (Radka Gudase), takže on už samozřejmě měl nějaké narážky, ať se připravím. Ale on neví, jaké je to hrát proti mně," smál se Kubalík v připomínce hecování se spoluhráčem z mistrovství světa v Bratislavě.

"O Chicagu jsem neslyšel jediné špatné slovo. Když se řekne Blackhawks, vybavím si relativně nedávno vyhrané Stanley Cupy a osobnost Patricka Kanea. S ním kdybych si mohl zahrát…," řekl k angažmá u šestinásobného vítěze Stanleyova poháru, který slavil i v letech 2010, 2013 a 2015.

Kubalík měl původně ještě na rok platnou smlouvu s Ambri-Piottou a klub mu umožnil zkusit NHL. "Švýcarsko mě posunulo po lidské i hokejové stránce. Když se naskytla tato příležitost, tak mi nebránili a věřili ve mně. Chtěl bych jim moc poděkovat. Celou sezonu jsem se snažil zapracovat jak na hře s kotoučem, tak na bránění," prohlásil.

Kubalík si v NLA připsal v 50 zápasech 57 bodů za 25 branek a 32 asistencí, díky čemuž vyhrál kanadské bodování švýcarské ligy jako první český hokejista v historii. V play off přidal v pěti zápasech šest bodů za gól a pět přihrávek.

Na mistrovství světa v Bratislavě byl s 12 body za šest branek a stejný počet asistencí z deseti utkání třetím nejproduktivnějším hráčem českého výběru. Celkově byl s 23 body za 15 gólů a osm přihrávek nejlepším hráčem národního týmu v sezoně.

Kubalíka draftovalo Los Angeles v roce 2013 v sedmém kole na 191. pozici, ale kontrakt s ním Kings nikdy neuzavřeli. Chtěli jej angažovat v minulé rozehrané sezoně, ale český kanonýr setrval v Ambri-Piottě, se kterou v roce 2017 uzavřel po krachu plánovaného angažmá v Ufě v KHL tříletou smlouvu. Do Chicaga vyměnilo vedení Los Angeles práva na českého hráče za volbu v pátém kole letošního draftu.

Ve švýcarské lize sehrál Kubalík za sezonu a půl celkem 90 utkání a nasbíral 97 bodů za 37 branek a 60 asistencí. V české extralize má nejlepší střelec sezon 2015/16 a 2016/17 na kontě 131 bodů za 79 gólů a 52 přihrávek ze 188 duelů. Reprezentoval také na loňských olympijských hrách v Pchjongčchangu a následném mistrovství světa v Kodani a Herningu.

V Chicagu by se mohl potkat s krajanem Davidem Kämpfem, kterému ale končí smlouva a může se stát chráněným volným hráčem. Dobře zná i německého reprezentanta a rodáka z Česka Dominika Kahuna.

"S ním se znám už z Plzně, když jsme spolu hrávali ještě v žáčcích. S Davidem Kämpfem jsme se potkali v reprezentaci do dvaceti let, takže to pro mě nebude takové neznámo. Samozřejmě jsem se už některých kluků ptal co a jak. Bavil jsem se s Honzou Ruttou a s Dominikem jsme si na tohle téma psali," prohlásil Kubalík.

Chystá se na kvalitní letní přípravu. "Vzhledem k pozdějšímu startu soutěže, než jak jsem byl zvyklý, budu mít delší přípravu, což je pro mě jedině dobře. Budu mít dostatek času se pořádně nachystat. Nebudu nic zásadního měnit - poslední tři roky se připravuji tady na západě Čech v takové skupince, to funguje výborně, tak věřím, že budu připravený," dodal Kubalík.

Jeho o šest let starší bratr Tomáš sehrál v NHL 12 zápasů za Columbus v sezonách 2010/11 a 2011/12. "Shodou okolností jako malý Chicago vyloženě miloval a hodně o něm vyprávěl. Byl to jeho sen a teď je rád, že si ho snad splním já. Jeho názor mě samozřejmě zajímal ze všech nejvíc. Probírali jsme to několikrát, co by bylo nejlepší, co zlepšit, abych měl lepší pozici. Je to i jeho zásluha, že jsem teď tady. Brácha také odehrál jeden zápas v hale Chicaga a moc chválil atmosféru," dodal Kubalík.