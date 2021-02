Bostonu stačil proti Rangers jediný gól. Krejčí přihrával, Pastrňák nebodoval

Hokejisté Bostonu udolali v NHL i díky přihrávce Davida Krejčího New York Rangers 1:0 a vyhráli popáté v řadě. Český centr si připsal desátý bod v sezoně, všechny za asistence, a byl vyhlášen druhou hvězdou utkání. Předčil ho jen slovenský brankář Jaroslav Halák, který kryl 21 střel a poprvé v sezoně vychytal nulu. Jejich spoluhráč David Pastrňák vyšel podruhé za sebou naprázdno.

Jediný gól padl v polovině utkání. Krejčí ve středním pásmu poslal puk doprava na rozjetého Nicka Ritchieho, který se natlačil před branku a z úhlu nadvakrát překonal gólmana Igora Šesťorkina. Boston tím vyjádřil střeleckou převahu 18:6 ve druhé třetině, ve které se na ledě i přiostřilo - k vidění byly dvě bitky a další dvě vzájemná vyloučení za hrubost.

"Přidali jsme na agresivitě a začali jsme hrát útočněji. V takových situacích nám to jde lépe," uvedl trenér Bostonu Bruce Cassidy. "Pokud bychom hráli stejně jako v první třetině, byl by to těžký a dlouhý večer. O přestávce jsme si proto říkali, že se každý musí zlepšit. Od druhé třetiny jsme za to vzali. Každý byl v zápase a dobře si plnil svou práci," doplnil Halák. Vyzdvihl i hráče, kteří ubránili všech šest oslabení.

Rangers, kteří nastoupili bez svého nejproduktivnějšího hráče Arťoma Panarina, nenašli recept na Haláka a podruhé během tří utkání neskórovali. "Přihrávali jsme, když jsme měli střílet. Stříleli jsme, když jsme měli přihrávat. Děláme špatná rozhodnutí a jsme pomalí," posteskl si kouč Rangers David Quinn. "Nikam se nedostaneme ani s našimi přesilovkami. I ty musíme zlepšit," podotkl.

Rangers chybí i góly Miky Zibanejada, který v minulé sezoně nasázel 41 branek. Teď má na kontě jen jeden ve 13 utkáních a v souboji s Bostonem nejvíce zaujal po rozbruslení před zápasem. Zibanejad má rituál, že jde do kabin jako poslední z ledu, ale to mu chtěl překazit Brad Marchand. Oba svůj odchod oddalovali, vyčkávali pět minut, než si střihli kámen, nůžky, papír. Tento souboj Zibanejad vyhrál.

Halák potvrdil dobrou formu. Po pěti zápasech má úspěšnost zásahů 93,8 procenta a průměr inkasovaných branek 1,38. Proti Rangers se mu tradičně daří, zvítězil ve 23 z 32 vzájemných utkání. "Každý zápas se snažím odvést maximum. Někdy to vyjde, někdy ne. Proti nim to ale vychází," řekl Halák. Slovenskému gólmanovi pomáhal i obránce Jakub Zbořil, který si v utkání připsal jeden kladný bod za účast na ledě při vstřeleném gólu.

Boston získal v posledních deseti utkáních 19 z 20 možných bodů a v lize je druhý za Torontem. Rangers jsou ve Východní divizi šestí, ale jen bod ztrácí Buffalo a New Jersey, které odehrály o tři a čtyři zápasy méně.

Ve druhém pátečním utkání zvítězilo St. Louis 4:1 na ledě Arizony. Za nerozhodného stavu 1:1 vyšla hostům v závěru druhé třetiny trenérská výzva a rozhodčí odvolali gól Connora Garlanda kvůli ofsajdu. K výhře nasměroval Blues v 54. minutě svou druhou trefou v zápase Justin Faulk. Zbývající dva góly dali Ivan Barbašov a Brayden Schenn při hře Coyotes bez brankáře.

Oba týmy kvůli koronavirové situaci hrají proti sobě sedm zápasů v řadě, což se v základní části NHL i NBA děje poprvé. První čtyři utkání se hrála v St. Louis, které v prvním zvítězilo, další tři ale ztratilo.

"Pár hráčů se trochu uspokojilo. Když třikrát vyhrajete, cítíte se někdy až příliš sebevědomě. Ale s většinou utkání nejsem nespokojený," řekl trenér Arizony Rick Tocchet. "Měli jsme hodně ztrát kotouče v našem pásmu a to nás stálo zápas. Takové chyby jsme v St. Louis nedělali," řekl kapitán týmu Oliver Ekman-Larsson, který předchozích deset utkání vynechal kvůli zranění.

NHL:

NY Rangers - Boston 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka: 30. N. Ritchie (Krejčí). Střely na branku: 21:30. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Halák, 2. Krejčí (oba Boston), 3. Šesťorkin (Rangers).

Arizona - St. Louis 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Branky: 29. J. Larsson - 3. a 54. Faulk, 59. Barbašov, 60. B. Schenn. Střely na branku: 25:26. Diváci: 2457. Hvězdy zápasu: 1. Faulk (St. Louis), 2. J. Larsson (Arizona), 3. Binnington (St. Louis).