Krejčí nahradil zraněného Pastrňáka, poprvé v sezoně dal dva góly

před 15 hodinami

Útočník David Krejčí zastoupil zraněného Davida Pastrňáka, když se podílel v úterním utkání NHL dvěma góly a přihrávkou na vítězství Bostonu 6:3 nad Chicagem. Stejným výsledkem porazila Tampa Bay doma Calgary, za které odchytal celý zápas David Rittich. Český gólman inkasoval šest gólů z 27 střel.

Pavel Zacha skóroval ve druhém zápase za sebou, ale s New Jersey prohrál v St. Louis vysoko 3:8. Jakub Voráček asistoval u jednoho gólu Philadelphie, která zvítězila v Minnesotě 5:4.

Boston oznámil v den zápasu, že si Pastrňák poranil palec na levé ruce a podstoupil operaci, po níž bude minimálně dva týdny mimo hru. "Potřebujeme, aby každý přispěl o něco víc, když jsme teď bez Pasty," řekl Brad Marchand, který vstřelil jednu branku a tři připravil.

Vedle Marchanda nastupoval v první řadě Danton Heinen, který v utkání zaznamenal stejně jako další mladý útočník Jake DeBrusk gól a dvě přihrávky. "Předváděli úžasné akce a hráli klíčovou roli. Je potřeba, aby v tom pokračovali," podotkl Marchand.

Bruins i bez svého nejproduktivnějšího hráče předvedli proti Chicagu největší ofenzivní smršť za poslední měsíc. K výhře je nasměroval úsek mezi 15. a 19. minutou, ve které otočili skóre z 0:1 na 3:1.

Obrat odstartoval v přesilové hře Krejčí, který střelou bez přípravy vyrovnal na 1:1. Český útočník si připsal další bod v závěru druhé třetiny. Jeho prudkou přihrávku usměrnil do branky na hranici brankoviště stojící DeBrusk a zvýšil na 4:1. Krejčí v 56. minutě uzavřel skóre a poprvé v aktuálním ročníku vstřelil v jednom utkání dvě branky. Chicago prohrálo poprvé po sedmi zápasech.

David Krejci have yourself a two-goal game! pic.twitter.com/6QiHpK0nxI — Bruins (Guy Boston Sports) (@Bruins_GBos) February 13, 2019

Rittich čelil nejlepšímu útoku soutěže, který ho po rychlých kombinacích překonal v úvodní třetině třikrát. Zatímco před pěti dny byl český gólman po dvou gólech střídán ve 14. minutě, tentokrát vydržel až do konce zápasu. Calgary poté snížilo z 0:3 na 2:3, ale lídr soutěže ještě do druhé přestávky kontroval dvěma zásahy a nepřipustil žádné drama.

Rittichovi inkasované góly nikdo nezazlíval. Jihlavský rodák je dostával po střelách bez přípravy, z předbrankového prostoru, dva padly po tečích. "Nebránili jsme dobře, byli rychlejší a dobře pracovali s pukem. Pustili jsme je do mnoha přečíslení a třeba při inkasovaném gólu v oslabení jsme špatně střídali," konstatoval trenér Calgary Bill Peters.

Výhru Tampy Bay režíroval čtyřmi body za gól a tři přihrávky lídr produktivity Nikita Kučerov. "Hrajeme pořád stejně, jsme sebevědomí. Někdy nám to napadá, jindy ne. Je to i o štěstí, že jsme dali dnes tolik gólů," řekl Kučerov. Vedení Lightning před utkáním povolalo z farmy obránce Jana Ruutu, který ale do utkání ještě nezasáhl. Kvůli zranění v horní části těla postrádal lídr soutěže ve druhém utkání za sebou Ondřeje Paláta.

Zacha se prosadil střelou z pravého kruhu k bližší tyči a snížil v jedenácté minutě na 1:2. Blues ale v cestě za sedmým vítězstvím v řadě další komplikace nepřipustili a už po dvou třetinách vedli 6:1. Hlavními postavami byli Alex Pietrangelo a Ivan Barbašev, kteří dali shodně dvě branky a na jednu přihráli.

Winnipeg porazil doma New York Rangers 4:3 a vyšvihl se do čela Západní konference. Hostům nestačily ani dvě branky Miky Zibanejada, který je prvním hráčem Rangers od doby Jaromíra Jágra, který dal během jedenácti zápasů 13 a více gólů. České hvězdě se stejná věc povedla v roce 2006 na přelomu března a dubna. V dresu Rangers stihl Filip Chytil jen devět střídání, na ledě strávil necelých sedm minut.

Roman Polák nedohrál před třemi dny po tvrdém ataku zápas v Arizoně, v úterý už ale český obránce zase byl v sestavě Dallasu, který vyhrál na ledě Floridy 3:0. Pod všechny góly se podepsal Tyler Seguin (2+1), Anton Chudobin kryl všech třicet střel, Polák zblokoval čtyři.

Výsledky NHL:

Boston - Chicago 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)

Branky: 15. a 56. Krejčí, 16. Heinen, 19. Marchand, 39. DeBrusk (Krejčí), 48. Cehlárik - 5. DeBrincat, 40. Keith, 45. E. Gustafsson. Střely na branku: 37:26. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Heinen, 3. DeBrusk (všichni Boston).

Buffalo - NY Islanders 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky: 17. Skinner, 27. Pominville, 58. J. Larsson - 20. Cizikas. Střely na branku: 22:25. Diváci: 16.894. Hvězdy zápasu: 1. Ullmark, 2. Eichel, 3. Pominville (všichni Buffalo).

Florida - Dallas 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky: 12. a 58. Seguin, 33. Lindell. Střely na branku: 30:19. Diváci: 9.472. Hvězdy zápasu: 1. Lindell, 2. Seguin, 3. Chudobin (všichni Dallas).

Columbus - Washington 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky: 27. Duclair, 57. N. Foligno, 60. Panarin. Střely na branku: 32:20. Diváci: 15.701. Hvězdy zápasu: 1. Duclair, 2. Bobrovskij, 3. Atkinson (všichni Columbus).

Ottawa - Carolina 1:4 (1:0, 0:0, 0:4)

Branky: 13. Mark Stone - 50. a 57. T. Teräväinen, 41. Ferland, 48. Williams. Střely na branku: 26:37. Diváci: 10.648. Hvězdy zápasu: 1. Ferland, 2. T. Teräväinen, 3. Williams (všichni Carolina).

Tampa Bay - Calgary 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)

Branky: 12. B. Point, 17. Paquette, 18. Kučerov, 31. Cirelli, 37. Gourde, 46. Stamkos - 30. a 55. Monahan, 19. Giordano. Střely na branku: 27:22. David Rittich odchytal za Calgary celé utkání, inkasoval šest gólů z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 77,78 procenta. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. B. Point, 3. Stamkos (všichni Tampa Bay).

St. Louis - New Jersey 8:3 (3:1, 3:0, 2:2)

Branky: 6. a 41. Pietrangelo, 7. a 50. Barbašev, 16. Schwartz, 21. R. O'Reilly, 27. MacEachern, 36. Bozak - 11. Zacha, 49. Palmieri, 53. Müller. Střely na branku: 39:23. Diváci: 17.509. Hvězdy zápasu: 1. Pietrangelo, 2. Barbašev, 3. Schwartz (všichni St. Louis).

Nashville - Detroit 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Branky: 28. Arvidsson, 38. P. K. Subban - 16. Glendening, 28. D. Larkin, 45. Athanasiou. Střely na branku: 34:27. Diváci: 17.260. Hvězdy zápasu: 1. Athanasiou, 2. D. Larkin (oba Detroit), 3. Johansen (Nashville).

Minnesota - Philadelphia 4:5 (3:1, 0:2, 1:2)

Branky: 11. a 14. Kunin, 9. Parise, 43. Spurgeon - 29. a 56. J. Van Riemsdyk, 3. Provorov, 34. Couturier, 47. Giroux (Voráček). Střely na branku: 39:26. Diváci: 18.607. Hvězdy zápasu: 1. Giroux (Philadelphia), 2. Spurgeon, 3. Kunin (oba Minnesota).

Winnipeg - NY Rangers 4:3 (2:0, 0:2, 2:1)

Branky: 5. a 19. Scheifele, 46. Morrow, 48. Copp - 21. a 41. Zibanejad, 40. Bučněvič. Střely na branku: 36:37. Diváci: 15.321. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele (Winnipeg), 2. Zibanejad (NY Rangers), 3. Copp (Winnipeg).

Colorado - Toronto 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)

Branky: 16. Graves, 49. Kerfoot - 4. a 28. Kapanen, 27. a 46. Kadri, 26. Matthews. Střely na branku: 36:28. Diváci: 16.426. Hvězdy zápasu: 1. Kapanen, 2. Matthews, 3. Kadri (všichni Toronto).

Vegas - Arizona 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)

Branky: 35. Pirri, 40. Schmidt - 30. Oesterle, 34. Galchenyuk, 50. Cousins, 58. J. Archibald, 60. Pánik. Střely na branku: 43:26. Diváci: 18.212. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper (Arizona), 2. Eakin, 3. Schmidt (oba Vegas).