Krejčí má v NHL 700. bod, s Pastrňákem ovládli zápas v Buffalu

David Krejčí se podílel třemi asistencemi na výhře hokejistů Bostonu 4:1 v Buffalu. Český útočník dosáhl svou první přihrávkou v zápase hranice 700 bodů v NHL a byl vyhlášen druhou hvězdou utkání. Tou největší se stal David Pastrňák, který vstřelil gól a u vítězného si připsal asistenci.

Jakub Voráček pomohl gólem k vítězství Philadelphie 4:3 na ledě New Yorku Islanders. Z českých hráčů si ve čtvrtečním programu připsali přihrávku ještě Martin Nečas a Dominik Kubalík.

Krejčí zaznamenal všechny asistence v rozmezí 31. až 45. minuty, kdy Boston odskočil z 1:1 na 4:1. Jubilejní bod získal v přesilové hře přihrávkou na modrou čáru Pastrňákovi, jehož střelu dorazil do sítě Jake DeBrusk. V další gólové situaci přistrčil zkušený český útočník před branku puk Craigu Smithovi a ten pohotově zvýšil.

"Je to skvělý hráč a je jedním z nejchytřejších, s jakými jsem kdy hrál," řekl o Krejčím Smith, který přišel do Bostonu před sezonou po devíti letech v Nashvillu. "Umí zpomalit hru, počkat si na vhodný moment pro přihrávku. Vidí i skulinky, kudy puk poslat. To je působivé," dodal.

Skóre uzavřel Pastrňák, který po Krejčího přihrávce využil přesilovou hru pět na tři střelou bez přípravy z levého kruhu. České duo pokazilo trenérskou premiéru Dona Granata na lavičce Buffala, prohrálo již potřinácté v řadě. Gólman Daniel Vladař, jenž před dvěma dny debutoval v NHL, zůstal na střídačce Bostonu.

Krejčí má aktuálně na kontě 702 bodů za 208 gólů a 494 přihrávek v 935 utkáních. Čtyřiatřicetiletý centr spojil celou dosavadní kariéru s Bostonem a je osmým hráčem klubové historie, který v dresu Bruins nasbíral sedm set bodů.

"Všichni fanoušci Bostonu vědí, jak je pro tým důležitý, zvláště v play off. Dokazuje to každým rokem," uvedl trenér Bruce Cassidy. V této sezoně má Krejčí bilanci 1+15, víc přihrávek z týmu nasbíral jen Brad Marchand. "Potřebujeme od centrů, aby si řídili své lajny a dělá to výborně. Jeho spoluhráči si jen musí najít volné místo a být připraveni na jeho pasy. To je jeho největší přednost. Hra s pukem a čtení hry," podotkl kouč.

Philadelphia se oklepala z výprasku 0:9, který utrpěla o den dříve na ledě New York Rangers. V Madison Square Garden inkasovala sedmkrát ve druhé třetině, ale proti Islanders tato pasáž Flyers naopak vyšla a dali v ní tři góly. Voráček zvýšil na 3:0, když v přečíslení tři na dva vystřelil po přihrávce Kevina Hayese bez přípravy z pravého kruhu. Domácí ve třetí třetině vyrovnali, ale druhým gólem v zápase rozhodl v 58. minutě Oscar Lindblom.

Carolina podlehla doma Columbusu 2:3 v prodloužení. Sebastian Aho vstřelil obě branky a otočil ve druhé třetině skóre na 2:1. Finský útočník dal vedoucí trefu v přesilové hře po přihrávce Nečase. Český útočník mohl po vyrovnání rozhodnout v prodloužení, ale neuspěl v sólovém úniku s bekhendovou kličkou. A tak udeřilo na opačné straně. Druhým gólem večera zařídil výhru Blue Jackets obránce Seth Jones.

Chicago prohrálo na ledě Tampy Bay 2:4, přestože od třetí minuty vedlo i díky Kubalíkovi. Český útočník v přesilové hře uvolnil před brankou Mattiase Janmarka, který usměrnil puk do sítě. Obhájce titulu ještě v první třetině otočil, ale hosté v 19. minutě vyrovnali. Další gól padl až v poslední třetině, z úniku se prosadil Ross Colton a výhru zpečetil při power play obránce Victor Hedman.

New Jersey zvítězilo na svém ledě nad Pittsburghem 3:2, Pavel Zacha po zranění z minulého duelu nenastoupil. Domácí vedli v polovině utkání po brance a přihrávce Jacka Hughese již 3:0, čtyřicet střel chytil hráčům Penguins Scott Wedgewood.

Robby Fabbri zajistil hattrickem výhru Detroitu 3:2 nad Dallasem. Hosté byli střelecky aktivnější 40:21, ale až dvěma góly v posledních deseti minutách alespoň zápas zdramatizovali. "Je frustrující, když hrajete dobrý hokej a stejně prohrajete. Nevím, proč se tak stalo. Musíme hrát ale pokračovat v takových výkonech, bojovat a věřit, že se to otočí," uvedl Radek Faksa.

Dallas, loňský finalista Stanleyova poháru, je v Centrální divizi až předposlední. Ztrácí osm bodů na poslední příčku do play off, kterou drží Chicago, ale má pět zápasů k dobru.

Výsledky NHL:

Buffalo - Boston 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Branky: 22. Okposo - 3. McKegg, 30. DeBrusk (Pastrňák, Krejčí), 39. C. Smith (Krejčí), 45. Pastrňák (Krejčí). Střely na branku: 24:37. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Krejčí, 3. DeBrusk (všichni Boston).

New Jersey - Pittsburgh 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Branky: 11. J. Hughes, 29. P. K. Subban, 31. Zajac - 40. Guentzel, 60. Rust. Střely na branku: 35:42. Diváci: 1800. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes, 2. Wedgewood, 3. P. K. Subban (všichni New Jersey).

NY Islanders - Philadelphia 3:4 (0:0, 0:3, 3:1)

Branky: 48. Dal Colle, 54. Aho, 55. Wahlstrom - 23. a 58. Lindblom, 31. Giroux, 35. Voráček. Střely na branku: 25:31. Diváci: 1400. Hvězdy zápasu: 1. Lindblom (Philadelphia), 2. Leddy (NY Islanders), 3. Giroux (Philadelphia).

Carolina - Columbus 2:3 v prodl. (0:1, 2:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 21. a 33. Aho (na druhou Nečas) - 15. a 65. S. Jones, 38. Stenlund. Střely na branku: 27:28. Diváci: 2924. Hvězdy zápasu: 1. S. Jones (Columbus), 2. Aho (Carolina), 3. Korpisalo (Columbus).

Tampa Bay - Chicago 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)

Branky: 14. Killorn, 18. Gourde, 46. Colton, 60. Hedman - 3. Janmark (Kubalík), 19. D. Strome. Střely na branku: 23:21. Diváci: 3800. Hvězdy zápasu: 1. Colton, 2. Gourde (oba Tampa Bay), 3. Janmark (Chicago).

Florida - Nashville 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky: 19. Huberdeau - 28. a 42. Järnkrok. Střely na branku: 41:27. Diváci: 4559. Hvězdy zápasu: 1. Järnkrok, 2. Saros (oba Nashville), 3. Huberdeau (Florida).

Detroit - Dallas 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Branky: 14., 27. a 50. Larkin - 50. Hintz, 59. Dickinson. Střely na branku: 21:40. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Fabbri (Detroit), 2. Hintz (Dallas), 3. Bernier (Detroit).

Edmonton - Winnipeg 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Branky: 24. a 34. McDavid - 33. Perreault. Střely na branku: 21:25. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Barrie (oba Edmonton), 3. Perreault (Winnipeg).

Colorado - Minnesota 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Branky: 20. a 47. Rantanen, 12. MacKinnon, 36. Landeskog, 42. Donskoi - 29. V. Rask. Střely na branku: 55:20. Bez diváků.

Anaheim - Arizona 3:2 v prodl. (0:2, 2:0, 0:0 - 1:0)

Branky: 33. Drysdale, 35. Zegras, 61. Henrique - 2. Garland, 8. Keller. Střely na branku: 31:25. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Drysdale, 2. Zegras, 3. R. Miller (všichni Anaheim).

Tabulky NHL:

Centrální divize:

1. Tampa Bay 29 21 2 6 106:69 44 2. Florida 29 19 4 6 100:83 42 3. Carolina 29 20 2 7 99:75 42 4. Chicago 31 14 5 12 94:102 33 5. Columbus 31 12 7 12 83:101 31 6. Nashville 30 13 1 16 73:98 27 7. Dallas 26 9 7 10 74:71 25 8. Detroit 31 10 4 17 71:101 24

Severní divize:

1. Toronto 30 19 2 9 102:79 40 2. Edmonton 33 20 0 13 112:95 40 3. Winnipeg 30 18 2 10 98:87 38 4. Montreal 29 13 8 8 93:80 34 5. Vancouver 33 15 2 16 92:104 32 6. Calgary 30 14 3 13 83:92 31 7. Ottawa 33 10 3 20 87:130 23

Východní divize:

1. Washington 29 19 4 6 103:88 42 2. NY Islanders 31 19 4 8 90:71 42 3. Pittsburgh 30 18 1 11 96:85 37 4. Boston 28 16 4 8 77:66 36 5. Philadelphia 28 15 3 10 92:99 33 6. NY Rangers 28 12 4 12 85:76 28 7. New Jersey 27 10 4 13 68:86 24 8. Buffalo 29 6 4 19 61:101 16

Západní divize: