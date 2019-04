Krejčí dal gól, ale Boston je na hraně vyřazení. Calgary vypadlo po prohře 1:5

Aktualizováno před 1 hodinou

Útočník David Krejčí vstřelil v úvodním kole play off NHL po přihrávce Davida Pastrňáka jediný gól Bostonu, který podlehl Torontu 1:2 a v sérii prohrává 2:3 na zápasy. Colorado ovládlo zápas v Calgary v poměru 5:1 a vyřadilo vítěze Západní konference 4:1 na zápasy.

Někteří hráči zvedali v Bostonu ruce nad hlavu po Krejčího střele už ve druhé třetině, ale i opakovaný záběr ukázal, že puk zastavila branková konstrukce. Bezgólový stav tak trval až do 52. minuty, v níž se prosadil střelou bez přípravy Auston Matthews.

Brankář Bostonu Tuukka Rask si ihned stěžoval rozhodčím, že ho fauloval Zach Hyman, který mu hranici brankoviště znepříjemňoval život. "Viděl jsem, kam půjde přihrávka, a chtěl jsem se přemístit. Když jsem se přesouval, trefil mě do hlavy. Šel jsem proto za rozhodčím a upozornil ho na to," uvedl Rask. Videorozhodčí ale původní verdikt neotočil. "Cítil jsem kontakt, ale věřím, že rozhodli správně," dodal gólman.

Za 132 sekund zvýšil náskok Toronta Kasperi Kapanen. Krejčí skóroval v čase 59:16 při hře bez gólmana, když po křížné přihrávce Pastrňáka trefil odkrytou branku. "Ve třetí třetině byli lepší než my a zakončili gólem dvě pěkné akce. My si toho musíme vytvořit více," uvedl kouč Bostonu Bruce Cassidy.

Pastrňák v předchozím utkání nasměroval Boston dvěma góly k výhře 6:4 a také tentokrát patřil s pěti pokusy k nejpilnějším střelcům. Brankář Frederik Andersen měl ale svůj den. "Bylo to ale týmové vítězství. Celých šedesát minut jsme bojovali," podotkl Hyman. Přiznal, že byl nervózní, zda kvůli němu nepřijde tým o první gól zápasu. "Ani jsem se nedíval na opakovaný záznam. Nechtěl jsem. Mám radost, že gól platil," dodal.

Calgary zvítězilo jen v prvním duelu a napodobilo suveréna základní části Tampu Bay, který je už z bojů o Stanleyův pohár také venku. Od sezony 1967/68, kdy se počet týmů NHL rozšířil z šesti na dvanáct, se stalo poprvé, že by oba vítězové konference vypadli v úvodním kole play off.

"Nešlo nám to, nedávali jsme góly. Nepomohli jsme si v klíčových fázích nějakou akcí, která by zápas otočila na naši stranu. Přitom celý rok se nám to dařilo. Je to těžké strávit," řekl kapitán Calgary Mark Giordano. Kanadský klub může mrzet, že promarnil v minulém utkání šanci na vyrovnání série, když ztratil ve třetí třetině vedení 2:0 a prohrál 2:3 v prodloužení.

To Colorado postoupilo do druhého kola poprvé od roku 2008. "Všichni jsme hladoví po úspěchu a ani po dnešním zápase jsme příliš neslavili, protože víme, že tohle není konec. Je před námi ještě hodně práce. Tohle byl první krok," uvedl tahoun Colorada Mikko Rantanen.

Rozdílové byly v sérii výkony elitních formací a v pátém utkání se to potvrdilo. Hostující útočník Gabriel Landeskog otevřel desáté minutě skóre a poté, kdy lídr Calgary Johnny Gaudreau neproměnil trestné střílení, zvýšil Rantanen.

Calgary v závěru první třetiny snížilo trefou T. J. Brodieho, ale v prostředním dějství Colorado odskočilo díky dvěma zásahům Colina Wilsona na 4:1. V polovině utkání odvolali rozhodčí za stavu 3:1 gól Gaudreaua kvůli faulu Sama Bennetta na brankáře. Jakékoli myšlenky na obrat vzal domácím Rantanen hned v úvodní minutě závěrečné třetiny gólem na 5:1.

"Lidé říkají, že je obtížné ukončit sérii, zvlášť když vedete 3:1 na zápasy. Opět jsme ale podali skvělý týmový výkon. Rychle jsme vedli a dokázali jsme si náskok pohlídat," těšilo Rantanena, který si v sérii připsal pět gólů a čtyři přihrávky. Nathan MacKinnon dosáhl na bilanci 3+5 a Landeskog 1+3. Elitní lajna Calgary nasbírala v sérii jen pět bodů, Gaudreau měl pouze jednu asistenci.

I přes pět inkasovaných gólů zůstal Mike Smith v brance až do konce zápasu a v celé sérii nepustil na své místo Davida Ritticha ani na sekundu. Jejich spoluhráč Michael Frolík v žádném z pěti utkání nebodoval.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 5. zápas:

Boston - Toronto 1:2 (stav série: 2:3)

Západní konference - 5. zápas:

Calgary - Colorado 1:5 (konečný stav série: 1:4)